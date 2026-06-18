Estados Unidos

Apple anuncia suba de precios en EE. UU. por la escasez de chips de IA: qué productos serán más caros y desde cuándo

Tim Cook abrió la puerta a usar caja para impulsar expansión de capacidad en el sector, aunque descartó construir plantas propias, y describió la situación como un fenómeno excepcional que no vio en más de cuatro décadas

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Apple anticipó subas de precios en sus dispositivos por el alza de los chips de memoria y almacenamiento, antes del lanzamiento del iPhone 18 previsto para septiembre (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Apple anticipó subas de precios en sus dispositivos por el alza de los chips de memoria y almacenamiento, antes del lanzamiento del iPhone 18 previsto para septiembre (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Apple anticipó subas de precios en sus dispositivos porque el alza de los chips de memoria y almacenamiento ya no puede ser absorbida por la empresa, una definición que llega antes del próximo gran lanzamiento previsto para septiembre, cuando la compañía presentaría la línea iPhone 18, según informaron Fox Business y The Wall Street Journal.

Para sostener sus márgenes de ganancia, Apple tendría que sumar cerca de USD 270 al próximo modelo iPhone Pro, según la firma de investigación TechInsights, en un dato citado por The Wall Street Journal y reproducido por Fox Business. Tim Cook no precisó cuándo subirán los precios ni qué productos quedarán alcanzados, según reportó Fox Business.

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El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a The Wall Street Journal que la empresa intentó amortiguar el impacto para los consumidores, pero que ese esquema dejó de ser viable. “Lamentablemente, los aumentos de precios son inevitables”, afirmó Cook al medio The Wall Street Journal.

También el CEO explicó que Apple buscó “proteger a nuestros clientes de los aumentos”, pero añadió que “la situación se ha vuelto insostenible”, según su entrevista con The Wall Street Journal. La presión sobre los costos se concentró en los chips de memoria y almacenamiento, de acuerdo con Fox Business.

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La demanda de chips para inteligencia artificial redujo la oferta para productos de consumo

Tim Cook afirmó que los aumentos de precios en Apple son inevitables porque la empresa ya no puede absorber el impacto de los costos (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Tim Cook afirmó que los aumentos de precios en Apple son inevitables porque la empresa ya no puede absorber el impacto de los costos (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Las declaraciones de Cook se produjeron mientras las compañías de inteligencia artificial compraron grandes volúmenes de chips de memoria y almacenamiento, según The Wall Street Journal.

Ese desplazamiento de la demanda recortó la oferta disponible para fabricantes de electrónica de consumo como Apple, de acuerdo con el mismo medio.

Cook señaló a The Wall Street Journal que los chips DRAM son una de las principales preocupaciones porque una porción mayor de esa producción se destina ahora a servidores de inteligencia artificial.

“Hay menos oferta en un momento en que los consumidores quieren dispositivos y las empresas de memoria están trasladando enormes aumentos de precios”, le afirmó Cook al medio The Wall Street Journal.

En la misma entrevista, el director ejecutivo de la empresa sostuvo que Apple necesita que los precios y el suministro de memoria “vuelvan a niveles razonables para los productos de consumo”. Esa es, según Cook, la condición central para aliviar la presión actual sobre la compañía y sus clientes.

TechInsights estimó que Apple debería sumar cerca de USD 270 al próximo iPhone Pro para sostener sus márgenes de ganancia (REUTERS/Ann Wang)
TechInsights estimó que Apple debería sumar cerca de USD 270 al próximo iPhone Pro para sostener sus márgenes de ganancia (REUTERS/Ann Wang)

Apple podría utilizar sus reservas de efectivo para ayudar a expandir el suministro de chips, dijo Cook a The Wall Street Journal. La empresa, de todos modos, no planea construir sus propias fábricas de memoria, según el mismo reporte.

Cook describió la situación con una comparación infrecuente para dimensionar la escasez. “Esto es una inundación que ocurre una vez cada cien años. No he visto nada parecido en ningún sector en más de 40 años”, dijo al medio The Wall Street Journal.

El ajuste potencial coincide con la transición de liderazgo en Apple

El próximo gran evento de producto de Apple se esperó para septiembre, cuando la empresa probablemente presente su línea iPhone 18, según Fox Business.

La posibilidad de los aumentos de precios apareció así en la antesala de una renovación clave para su negocio de teléfonos.

A comienzos de este año, Apple anunció que Cook dejará el cargo de director ejecutivo el 1 de septiembre tras 15 años al frente de la empresa, según Fox Business. Después pasará a desempeñarse como presidente ejecutivo del directorio.

Apple planteó que necesita que los precios y el suministro de memoria vuelvan a niveles razonables para aliviar la presión sobre la empresa y sus clientes (REUTERS/Ann Wang)
Apple planteó que necesita que los precios y el suministro de memoria vuelvan a niveles razonables para aliviar la presión sobre la empresa y sus clientes (REUTERS/Ann Wang)

Su sucesor será John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, de acuerdo con Fox Business.

El medio citado también informó que Apple no respondió de inmediato a un pedido de comentarios adicionales sobre el tema.

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