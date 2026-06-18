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El petróleo subió pero se mantiene por debajo de los USD 80

Los operadores ponderan el impacto del memorando suscrito por Washington y Teherán para frenar la tensión en el Golfo Pérsico, en una jornada en la que el WTI bajó a 76,60

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El petróleo subió pero se mantiene por debajo de los USD 80. EFE
El petróleo subió pero se mantiene por debajo de los USD 80. EFE

El precio del barril de petróleo Brent cerró este jueves en 79,85 dólares, un alza del 0,38%, aunque sin lograr superar la barrera de los 80 dólares, mientras los mercados evalúan el alcance real del protocolo de acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en el Golfo Pérsico.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registró un comportamiento opuesto y retrocedió un 0,25% hasta los 76,60 dólares por barril para entrega en julio. Ambas referencias acumulan pérdidas superiores al 8,5% frente a los niveles de la semana anterior.

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El memorando de entendimiento, suscrito de forma telemática por Washington y Teherán, se estructura en 14 puntos y contempla, a corto plazo, el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que transita una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos. El documento establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo que aborde, entre otras materias, el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones sobre Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron el bloqueo a todos los buques comerciales con origen y destino en Irán tras la firma del acuerdo por parte del presidente Donald Trump. El vicepresidente JD Vance precisó que las fuerzas estadounidenses “dejaron pasar más de una docena de barcos” y aproximadamente 12,5 millones de barriles de petróleo a través del estrecho.

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Washington anunció además el levantamiento de los bloqueos a los puertos iraníes. Según los términos del acuerdo, el tráfico de buques comerciales quedará plenamente restablecido en un plazo de 30 días, una vez que el estrecho haya sido desminado.

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, Irán, 18 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, Irán, 18 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Pese al avance diplomático, la incertidumbre domina las salas de operaciones. Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, explicó a la AFP que los operadores “intentan evaluar la cantidad de petróleo que puede estar inmediatamente disponible en el mercado” y se preguntan “cuánto tiempo se necesitará realmente para que la cadena de suministro recupere un cierto grado de normalidad”.

Los analistas de Argus Media estiman que podrían transcurrir entre cuatro y seis meses antes de que los volúmenes de exportación de crudo iraní retornen a los niveles previos al conflicto. La analista de mercado Fiona Cincotta señaló en Forex que los mercados dan por descontado que el suministro de crudo en Oriente Medio se normalizará tras la firma del memorando, aunque advirtió que “la atención se centrará en la implementación y en si los flujos de suministro se recuperan tan rápidamente como esperan actualmente los mercados”.

A las dudas sobre los tiempos de recuperación se suman las incertidumbres sobre el ritmo de reposición de las reservas estratégicas globales, fuertemente utilizadas para contener la escalada de precios durante el conflicto. En su informe mensual publicado el miércoles, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó que el enfrentamiento hizo caer las reservas mundiales “a un ritmo récord”.

El memorando tiene carácter provisional, circunstancia que alimenta las reservas de los inversores sobre su solidez y continuidad.

(Con información de AFP y EFE)

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