Costa Rica

Costa Rica refuerza la atención sanitaria con inteligencia artificial en mamografías y listas de espera

Desde 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social integra algoritmos con el Expediente Digital Único en Salud y el Registro Civil para actualizar datos; entre 2023 y 2026 resolvió 367,403 casos y depuró 136,774 registros

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Imagen de una mamografía (AdobeStock)
La inteligencia artificial ya transforma la atención médica en Costa Rica con aplicaciones en mamografías, radiografías y listas de espera de la CCSS. (AdobeStock)

La inteligencia artificial empieza a transformar áreas clave de la atención médica en Costa Rica, con aplicaciones ya presentes en el análisis de mamografías, radiografías y la gestión de listas de espera. Desde 2023, la tecnología se ha integrado a los procesos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de lograr diagnósticos más ágiles y una administración de recursos más eficiente, según información de El Observador.

Uno de los proyectos centrales es el uso de inteligencia artificial para la actualización y depuración de listas de espera. En este proceso, la herramienta analiza información proveniente de las propias listas de espera, el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), el Registro Civil y redes institucionales, que aportan datos adicionales sobre la situación clínica de los pacientes. Esta integración de fuentes permite una visión más precisa y dinámica de la realidad de cada persona en espera de atención.

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El impacto de la automatización se refleja en cifras recientes: entre 2023 y el primer trimestre de 2026, la institución resolvió 367,403 casos de listas de espera quirúrgicas y depuró 136,774 registros de personas que ya no necesitaban atención por esa vía. Procesos que antes podían tardar semanas ahora se realizan en cuestión de horas, lo que permite una gestión más eficiente y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

La inteligencia artificial ya opera en 15 áreas piloto dentro de la CCSS. Según el gerente médico Marvin Palma, una de las aplicaciones más relevantes es la evaluación de riesgos cardiovasculares, que ayuda a identificar a quienes requieren seguimiento o valoración médica temprana. El sistema también se utiliza en el monitoreo de pacientes diabéticos y se revisan constantemente nuevas oportunidades de aplicación para fortalecer la atención médica en otros ámbitos.

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La CCSS integró desde 2023 la inteligencia artificial a sus procesos para acelerar diagnósticos y mejorar la gestión de recursos. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo)
La CCSS integró desde 2023 la inteligencia artificial a sus procesos para acelerar diagnósticos y mejorar la gestión de recursos. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo)

En el área de imágenes médicas, la CCSS explora algoritmos para identificar zonas sospechosas en mamografías y radiografías. Palma explicó que el objetivo es señalar las “zonas calientes” de los estudios y priorizar los casos que requieren intervención, facilitando así la priorización de casos y mejorando la capacidad de respuesta ante diagnósticos complejos.

La gestión de listas de espera, con apoyo de inteligencia artificial, no elimina la supervisión humana. La herramienta analiza información proveniente de las propias listas de espera, el EDUS, el Registro Civil y redes institucionales, lo que permite detectar con mayor precisión los registros que requieren actualización.

No obstante, la institución aclara que ningún paciente será eliminado de una lista sin una revisión y validación previa por parte de funcionarios. “Las listas de espera deben reflejar la realidad clínica de cada paciente”, señala la CCSS.

Mientras tanto, Costa Rica se prepara para oficializar una agenda nacional sobre inteligencia artificial en salud, elaborada junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y otros actores del sector. Entre los desafíos principales se destacan la definición de reglas sobre ética, transparencia y protección de datos, así como la necesidad de capacitación para estudiantes, médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud, con el fin de aprovechar el potencial de estas nuevas herramientas.

El despliegue de la inteligencia artificial en el sistema de salud costarricense avanza paso a paso. El camino recién comienza, pero ya apunta a una atención más rápida, procesos más ordenados y un mayor respaldo para los equipos médicos, siempre bajo la premisa de que la tecnología complementa y no reemplaza la experiencia profesional.

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