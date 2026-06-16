La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro durante un operativo contra la estructura de la organización venezolana (Captura de video)

La Policía de Brasil detuvo este martes en Río de Janeiro a un hombre señalado como uno de los principales operadores financieros de la banda criminal Tren de Aragua en el país y presunto enlace con el Comando Vermelho, en una investigación que apunta a una red dedicada al tráfico de armas, drogas y personas.

El sospechoso fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Galeão durante la denominada Operación Ruta del Norte, una acción coordinada por la Policía Civil del estado de Roraima para desarticular la estructura de la organización criminal venezolana dentro del territorio brasileño.

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Según los investigadores, el detenido desempeñaba un papel clave en el manejo de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Las pesquisas sostienen que participaba en esquemas destinados a ocultar el origen del dinero y que durante el último año habría movilizado más de 300 millones de reales mediante operaciones con criptomonedas.

La investigación también lo identifica como una figura de contacto entre integrantes del Tren de Aragua en Venezuela y miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Además de ejecutar la orden de captura, los agentes incautaron un vehículo de alta gama que presuntamente estaba relacionado con las actividades bajo investigación.

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Brasil capturó a un financista de la banda criminal Tren de Aragua vinculado al lavado de fondos del Comando Vermelho (Captura de video)

La detención formó parte de una operación simultánea realizada en seis estados brasileños. Las autoridades emitieron 25 órdenes de arresto y 30 órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas y localizar a integrantes de la red.

De acuerdo con la Policía Civil, las investigaciones señalan que el Tren de Aragua habría desarrollado una estructura para suministrar armamento a organizaciones criminales brasileñas. Los agentes sostienen que la banda venezolana mantenía una participación estratégica en el abastecimiento de armas de grueso calibre destinadas a grupos que operan en diferentes regiones del país.

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Durante los procedimientos realizados en el estado de Amazonas fueron detenidos varios ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización. También fue arrestado un armero brasileño sospechoso de participar tanto en la provisión como en el transporte terrestre de armamento.

Según las pesquisas, la red utilizaba mecanismos logísticos y financieros complejos para facilitar la circulación de armas y recursos entre distintos estados.

Además de ejecutar la orden de captura, los agentes incautaron un vehículo de alta gama que presuntamente estaba relacionado con las actividades bajo investigación (Captura de video)

La operación continúa en desarrollo y las fuerzas de seguridad no han divulgado todavía el número definitivo de detenidos ni el volumen total de material incautado. Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre las rutas utilizadas para el traslado de armas o dinero.

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La muerte del “Niño Guerrero”

El operativo en Brasil se produjo pocos días después de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder del Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado viernes que el jefe criminal murió durante una operación realizada en el estado venezolano de Bolívar.

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“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’”, afirmó.

Washington considera al Tren de Aragua una organización terrorista extranjera y acusa a Guerrero de haber transformado una pandilla carcelaria dedicada inicialmente a la extorsión en una red criminal con presencia regional.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en un mensaje que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético rápido y letal que eliminó a “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”.

Aunque la muerte de su principal líder representó un golpe para la organización, las autoridades brasileñas sostienen que la estructura mantiene capacidad operativa fuera de Venezuela. La captura del presunto responsable financiero y de otros sospechosos forma parte de los esfuerzos para afectar las redes de financiamiento, logística y abastecimiento que permitieron la expansión internacional del grupo.

(Con información de EFE)