América Latina

Brasil capturó a un financista de la banda criminal Tren de Aragua vinculado al lavado de fondos del Comando Vermelho

La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro durante un operativo contra la estructura de la organización venezolana

Guardar
Google icon
Un hombre esposado es escoltado por dos hombres hacia un coche blanco con la puerta abierta, en un estacionamiento con varios niveles al fondo
La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro durante un operativo contra la estructura de la organización venezolana (Captura de video)

La Policía de Brasil detuvo este martes en Río de Janeiro a un hombre señalado como uno de los principales operadores financieros de la banda criminal Tren de Aragua en el país y presunto enlace con el Comando Vermelho, en una investigación que apunta a una red dedicada al tráfico de armas, drogas y personas.

El sospechoso fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Galeão durante la denominada Operación Ruta del Norte, una acción coordinada por la Policía Civil del estado de Roraima para desarticular la estructura de la organización criminal venezolana dentro del territorio brasileño.

PUBLICIDAD

Según los investigadores, el detenido desempeñaba un papel clave en el manejo de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Las pesquisas sostienen que participaba en esquemas destinados a ocultar el origen del dinero y que durante el último año habría movilizado más de 300 millones de reales mediante operaciones con criptomonedas.

La investigación también lo identifica como una figura de contacto entre integrantes del Tren de Aragua en Venezuela y miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Además de ejecutar la orden de captura, los agentes incautaron un vehículo de alta gama que presuntamente estaba relacionado con las actividades bajo investigación.

PUBLICIDAD

Un hombre con camisa negra y jeans es escoltado por dos agentes de policía con camisetas oscuras y credenciales, frente a puertas de cristal
Brasil capturó a un financista de la banda criminal Tren de Aragua vinculado al lavado de fondos del Comando Vermelho (Captura de video)

La detención formó parte de una operación simultánea realizada en seis estados brasileños. Las autoridades emitieron 25 órdenes de arresto y 30 órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas y localizar a integrantes de la red.

De acuerdo con la Policía Civil, las investigaciones señalan que el Tren de Aragua habría desarrollado una estructura para suministrar armamento a organizaciones criminales brasileñas. Los agentes sostienen que la banda venezolana mantenía una participación estratégica en el abastecimiento de armas de grueso calibre destinadas a grupos que operan en diferentes regiones del país.

Durante los procedimientos realizados en el estado de Amazonas fueron detenidos varios ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización. También fue arrestado un armero brasileño sospechoso de participar tanto en la provisión como en el transporte terrestre de armamento.

Según las pesquisas, la red utilizaba mecanismos logísticos y financieros complejos para facilitar la circulación de armas y recursos entre distintos estados.

Vista frontal de un Porsche SUV oscuro y mojado, mostrando el capó con el logo de la marca y un emblema 'DONALD' modificado
Además de ejecutar la orden de captura, los agentes incautaron un vehículo de alta gama que presuntamente estaba relacionado con las actividades bajo investigación (Captura de video)

La operación continúa en desarrollo y las fuerzas de seguridad no han divulgado todavía el número definitivo de detenidos ni el volumen total de material incautado. Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre las rutas utilizadas para el traslado de armas o dinero.

La muerte del “Niño Guerrero”

El operativo en Brasil se produjo pocos días después de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder del Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado viernes que el jefe criminal murió durante una operación realizada en el estado venezolano de Bolívar.

Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’”, afirmó.

Washington considera al Tren de Aragua una organización terrorista extranjera y acusa a Guerrero de haber transformado una pandilla carcelaria dedicada inicialmente a la extorsión en una red criminal con presencia regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en un mensaje que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético rápido y letal que eliminó a “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”.

Aunque la muerte de su principal líder representó un golpe para la organización, las autoridades brasileñas sostienen que la estructura mantiene capacidad operativa fuera de Venezuela. La captura del presunto responsable financiero y de otros sospechosos forma parte de los esfuerzos para afectar las redes de financiamiento, logística y abastecimiento que permitieron la expansión internacional del grupo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilTren de AraguaComando VermelhoÚltimas Noticias AméricaRío de JaneiroAeropuerto Internacional GaleãoOperación Ruta del NorteVenezuelaNarcotráficoTráfico de armasNiño GuerreroHéctor Guerrero FloresBolívar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

Con una probabilidad del 61% de incidencia de El Niño en Nicaragua, el sector agrícola enfrenta un panorama adverso para el ciclo 2026-2027. Agricultores reportan atrasos en la siembra y el riesgo de que las cosechas de maíz y frijol sean insuficientes tanto para el consumo interno como para la exportación

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

De enero a abril de 2026 las exportaciones de azúcar de caña o remolacha sumaron 213.8 millones de kilogramos, lo que representa un incremento interanual del 123.5 %, pese a ello, un dirigente gremial asegura que que se registrarán pérdidas este año.

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED reportó 463 incidentes atendidos y 6,956 personas afectadas, con el mayor impacto en Alta Verapaz, mientras se anticipan más precipitaciones y crecidas repentinas de ríos

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

Los reportes oficiales muestran una progresión constante de los contagios desde inicios de año, especialmente en áreas metropolitanas y costeras.

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá

Expertos en El Salvador alertan sobre los riesgos de consumir suplementos sin control médico

La Asociación de Regentes y Referentes Sanitarios de El Salvador advierte que estos productos no reemplazan una dieta equilibrada y que su uso debe basarse en una evaluación clínica, como exámenes de sangre

Expertos en El Salvador alertan sobre los riesgos de consumir suplementos sin control médico
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reapareció Pablo Moyano: criticó a la CGT por dos estrategias y advirtió que “algo hay que hacer en la calle”

Reapareció Pablo Moyano: criticó a la CGT por dos estrategias y advirtió que “algo hay que hacer en la calle”

La NASA y SpaceX coordinan el regreso de una cápsula espacial que transporta muestras científicas clave

Procesan a hombre en CDMX por almacenar y enviar pornografía infantil desde una cuenta de correo

Movimiento Ciudadano exige que avance el juicio político contra Rosario Piedra Ibarra en la Cámara de Diputados

Parrilla para celebrar el Día del Padre: cómo prepararla y qué corte de carne es el ideal

INFOBAE AMÉRICA

Copa del Mundo vs. Taylor Swift: ¿qué evento dejará más dinero en las ciudades de Estados Unidos?

Copa del Mundo vs. Taylor Swift: ¿qué evento dejará más dinero en las ciudades de Estados Unidos?

El tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz sigue paralizado pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La amenaza invisible que retarda la reapertura del Estrecho de Ormuz: miles de minas iraníes en el fondo marino

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

ENTRETENIMIENTO

Hollywood subasta el sable de luz y la mano de Luke Skywalker de Star Wars: cuánto cuesta el combo más icónico de la saga

Hollywood subasta el sable de luz y la mano de Luke Skywalker de Star Wars: cuánto cuesta el combo más icónico de la saga

Jennifer López habla de los cambios que sufrió tras su divorcio de Ben Affleck: “Sentí que mi vida me explotaba en la cara”

El imparable éxito global de “El día de la revelación”: Spielberg conquista la taquilla con una campaña sin precedentes

Sam Levinson explicó su elección por el desenlace de Rue en “Euphoria” y el homenaje detrás de la última temporada

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”