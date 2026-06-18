El Salvador

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

El organismo prevé una expansión moderada para el país en un entorno de menor dinamismo internacional, con una tasa mundial estimada en 2.5% y riesgos regionales por energía importada, inflación y financiamiento externo

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Gráfico de barras ascendentes con la bandera de El Salvador en la barra más alta y el logo del Banco Mundial en la esquina inferior derecha. Fondo con mapa de Centroamérica.
Una representación conceptual del crecimiento económico en El Salvador, mostrando un gráfico de barras ascendentes con la bandera nacional en la cima y el logo del Banco Mundial al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Mundial ha divulgado un pronóstico de crecimiento de 3.2 % para la economía de El Salvador en 2026, en un contexto donde la expansión global muestra señales de ralentización y la región centroamericana enfrenta desafíos derivados de su alta dependencia energética externa.

En el mes de marzo de 2026, El Salvador experimentó un incremento de 4.81 % en su actividad económica respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, SECMA.

Este resultado posicionó al país entre los que tuvieron mayores tasas de crecimiento en Centroamérica y República Dominicana, solo por detrás de Nicaragua, República Dominicana y Honduras durante ese mes.

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Desempeño regional y factores de riesgo

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) según detalla la SECMCA consolidó un crecimiento de 4.83 % en Centroamérica y República Dominicana al cierre de marzo, evidenciando una dinámica expansiva en la región.

En términos acumulados, el avance regional llegó a 4.29 %, con Nicaragua a la cabeza (5.31 %), seguida por República Dominicana (5.07 %), Honduras (5.04 %), El Salvador (4.81 %), Guatemala (4.62 %) y Costa Rica (4.39 %).

El logotipo del Grupo del Banco Mundial se ve en la pared de una oficina de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en Karachi, Pakistán, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro
El logotipo del Grupo del Banco Mundial se ve en la pared de una oficina de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en Karachi, Pakistán, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro

De acuerdo con el Banco Mundial y según destaca una nota de la revista Suma, las economías centroamericanas enfrentan un entorno desafiante debido a la dependencia de la importación de energía y combustibles, lo que las hace vulnerables a los cambios en los precios internacionales del petróleo y a los mayores costos de importación.

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Además, el organismo destaca las presiones inflacionarias, la pérdida de poder adquisitivo, la desaceleración de la demanda externa y condiciones de financiamiento menos favorables como elementos que podrían limitar el crecimiento futuro, indica el análisis.

Mapa 3D de Centroamérica con banderas nacionales, superpuesto con un gráfico de barras ascendente y una flecha, junto a tres pilas de billetes de 100 dólares.
Esta imagen conceptual ilustra el crecimiento económico y el potencial de inversión en Centroamérica, presentando mapas 3D de la región, un gráfico de barras ascendente y pilas de billetes de 100 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a estos riesgos, el flujo de remesas y la resiliencia del consumo interno han contribuido a mitigar el impacto de factores adversos. Sin embargo, el Banco Mundial advierte sobre la exposición de la región a una posible disminución de la demanda internacional y al endurecimiento de las condiciones para acceder a financiamiento externo, lo que podría afectar la sostenibilidad del crecimiento en los próximos años.

Previsiones para El Salvador y el panorama internacional

El informe del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe anticipa que El Salvador mantendrá un ritmo de crecimiento moderado para los años siguientes, con estimaciones de 3.0 % en 2027 y 3.1 % en 2028.

Este escenario se inscribe en una tendencia regional donde se prevé una desaceleración: para toda América Latina y el Caribe, el crecimiento esperado en 2026 es de 2.2 %.

Aunque El Salvador muestra cifras sólidas de crecimiento en el corto plazo, la región enfrenta un entorno internacional adverso, marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre sobre el acceso a financiamiento, factores que podrían influir en su desempeño económico futuro.. REUTERS/Jose Cabezas
Aunque El Salvador muestra cifras sólidas de crecimiento en el corto plazo, la región enfrenta un entorno internacional adverso, marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre sobre el acceso a financiamiento, factores que podrían influir en su desempeño económico futuro.. REUTERS/Jose Cabezas

La economía mundial también enfrentaría un ciclo de menor dinamismo. El Banco Mundial prevé que el crecimiento global se reduzca a 2.5 % en 2026, la tasa más baja registrada desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Este dato resume el cambio de ciclo internacional que impacta tanto a las economías desarrolladas como a los mercados emergentes, condicionando las expectativas de expansión para los países centroamericanos.

En síntesis, aunque El Salvador muestra cifras sólidas de crecimiento en el corto plazo, la región enfrenta un entorno internacional adverso, marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre sobre el acceso a financiamiento, factores que podrían influir en su desempeño económico futuro.

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