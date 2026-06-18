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‘El Grinch’ tendrá una nueva película: Jim Carrey está en conversaciones para volver al papel

La secuela, actualmente en desarrollo, reunirá a parte del equipo creativo de la película original

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El Grinch
Universal Pictures prepara una nueva película de 'El Grinch'. (Universal Pictures)

Universal Pictures e Imagine Entertainment trabajan en una secuela de El Grinch (How the Grinch Stole Christmas en su idioma original), la adaptación cinematográfica estrenada en el año 2000 basada en la obra del escritor Theodor Geisel, conocido como Dr. Seuss.

El proyecto se encuentra en desarrollo y contempla el regreso de varias de las figuras que participaron en la película original.

De acuerdo con la información difundida por la industria, Jim Carrey mantiene conversaciones para retomar el papel del Grinch, personaje al que dio vida hace 25 años.

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Jim Carrey
Jim Carrey podría retomar su papel de Grinch. (VALERIE MACON/AFP)

Asimismo, Ron Howard, director de la primera película, volvería a ocupar ese cargo y también participaría como productor junto a Brian Grazer, su socio en Imagine Entertainment.

La nueva entrega aún no tiene título oficial ni fecha de estreno confirmada. El guion estará a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, tres escritores con amplia trayectoria en televisión y comedia.

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Los guionistas han trabajado en producciones como Barry, Silicon Valley, Veep y Curb Your Enthusiasm. Además, Berg, Schaffer y Mandel colaboraron anteriormente en la adaptación cinematográfica de The Cat in the Hat, estrenada en 2003 y también basada en una obra de Dr. Seuss.

La película original llegó a los cines estadounidenses en noviembre de 2000, poco antes de las celebraciones de Acción de Gracias.

Durante ese año se convirtió en la producción con mayor recaudación en la taquilla doméstica de Estados Unidos, con ingresos cercanos a los 260 millones de dólares. A nivel mundial, la cinta alcanzó aproximadamente 345 millones de dólares.

Jim Carrey - El Grinch
El Grinch logró recaudar más de 345 millones de dólares a nivel mundial. (Universal Pictures)

Además de su desempeño comercial, la producción obtuvo reconocimiento en la temporada de premios. En la edición de los Premios Oscar correspondiente a 2001, el filme recibió la estatuilla al mejor maquillaje para Rick Baker y Gail Rowell-Ryan, responsables de la transformación física de Jim Carrey en el personaje principal.

La caracterización del actor fue uno de los aspectos más comentados durante el rodaje. Para interpretar al Grinch, Jim Carrey debía pasar alrededor de ocho horas cada día caracterizándose para el papel.

Con el avance de la producción, el tiempo requerido para la caracterización fue reducido a cerca de tres horas diarias.

Jim Carrey Grinch
Jim Carrey tuvo que pasar casi 8 horas diarias en la sección de maquillaje para disfrazarse de El Grinch. (Créditos: Escena de El Grinch)

A lo largo de las décadas, el personaje ha tenido diversas reinterpretaciones. Además de la película protagonizada por Jim Carrey, Universal e Illumination estrenaron en 2018 una versión animada titulada Dr. Seuss’ The Grinch.

Sin embargo, los datos de audiencia en plataformas digitales muestran que la adaptación de 2000 continúa manteniendo una presencia constante entre las películas navideñas más vistas.

Según mediciones de Nielsen, la cinta ha figurado entre las diez películas navideñas más reproducidas por streaming durante los últimos cinco años.

En el periodo comprendido entre el 15 y el 28 de diciembre del año pasado, acumuló 962 millones de minutos vistos y ocupó el segundo lugar entre las películas más reproducidas en Estados Unidos, solo por detrás de Home Alone.

El Grinch se ha mantenido como una de las películas navideñas más vistas en streaming. (foto: IMDb)
El Grinch se ha mantenido como una de las películas navideñas más vistas en streaming. (foto: IMDb)

Durante esas mismas semanas, también registró cifras superiores a las de la versión animada de 2018.

Hasta el momento no existe una fecha de estreno ni elenco confirmado para la próxima cinta de El Grinch.

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