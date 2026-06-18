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Hollywood recurre a Reddit en busca de nuevas ideas tras el éxito de ‘Backrooms’

La historia de la película se construyó de manera colectiva en Internet y posteriormente fue ampliada por creadores en plataformas como YouTube

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El universo colaborativo de Reddit detrás del fenómeno “Backrooms". (Foto, A24 vía AP)
El universo colaborativo de Reddit detrás del fenómeno “Backrooms". (Foto, A24 vía AP)

El proyecto Backrooms llegó a los cines con una recaudación global inicial de 118 millones de dólares, después de haber circulado durante años en entornos digitales como un fenómeno de creación colectiva.

Su desarrollo estuvo vinculado a comunidades en línea, especialmente en Reddit, donde usuarios debatieron, ampliaron y reinterpretaron el concepto original a lo largo del tiempo.

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La plataforma Reddit, creada en 2005, está organizada en subforos denominados “subreddits”, espacios dedicados a temas específicos que pueden abarcar desde intereses generales como cine o deportes hasta comunidades altamente especializadas.

Dentro de este sistema surgió r/backrooms, un subreddit que tomó como punto de partida una publicación en el foro 4chan que describía una serie de espacios vacíos y repetitivos con una estética particular.

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Backrooms - película
El concepto de los Backrooms tomó fuerza en los foros de Reddit. (IMDb)

A partir de esa idea inicial, los usuarios del subreddit comenzaron a desarrollar relatos, teorías y expansiones del universo narrativo.

Según Jim Squires, director de marketing de Reddit, el proceso comenzó a consolidarse alrededor de 2019, cuando la comunidad empezó a construir una especie de “lore” compartido mediante publicaciones y discusiones continuas.

En ese entorno digital, el creador Kane Parsons, conocido en redes como Kane Pixels, desarrolló una serie de cortometrajes en video basados en Backrooms.

Estas producciones fueron difundidas principalmente en YouTube y contribuyeron a ampliar la narrativa visual del proyecto. Con el tiempo, su trabajo se convirtió en una de las bases para la adaptación cinematográfica producida por el estudio A24.

Antes de la cinta, ya existían cortometrajes de los Backrooms en YouTube. (A24)
Antes de la cinta, ya existían cortometrajes de los Backrooms en YouTube. (A24)

El caso de Backrooms se inscribe en un fenómeno más amplio en el que las comunidades digitales funcionan como espacios de desarrollo creativo. Un moderador del subreddit r/movies explicó que los usuarios no solo consumen contenido, sino que también participan en la generación de nuevas ideas.

En este tipo de comunidades, los proyectos pueden evolucionar a partir de la interacción constante entre publicaciones, comentarios y material audiovisual compartido.

De acuerdo con esta dinámica, algunos contenidos publicados en Reddit han comenzado a ser considerados por la industria del entretenimiento como posibles fuentes de propiedad intelectual.

Agentes y representantes del sector han identificado subreddits y relatos breves como espacios donde pueden surgir conceptos con potencial de desarrollo audiovisual.

Los escritores han identificado historias similares a los Backrooms para llevarlas al cine. (A24)
Los escritores han identificado historias similares a los Backrooms para llevarlas al cine. (A24)

Dentro de esta lógica, Reddit ha pasado a ser observado como un entorno donde se pueden identificar tendencias de audiencia y procesos de creación colectiva.

Según Squires, la plataforma permite analizar en tiempo real la forma en que los usuarios interactúan con determinados temas y cómo ciertas ideas se expanden dentro de comunidades específicas.

Además de r/backrooms, otros subreddits como r/nosleep, dedicado a relatos de terror, han funcionado como punto de partida para proyectos audiovisuales. En este espacio se publican historias originales escritas por usuarios, algunas de las cuales han sido adaptadas posteriormente a formatos cinematográficos.

Entre estos proyectos se encuentra I Pretended to Be a Missing Girl, una producción protagonizada por Sydney Sweeney y basada en uno de los relatos publicados en la comunidad.

I Pretended to Be a Missing Girl también se basó en una historia de Reddit. (Captura de video)
I Pretended to Be a Missing Girl también se basó en una historia de Reddit. (Captura de video)

Según datos proporcionados por la plataforma, el contenido relacionado con entretenimiento alcanzó aproximadamente 240 mil millones de visualizaciones en el último año.

Estudios internos realizados en colaboración con terceros indican que campañas promocionales en Reddit pueden influir en el nivel de exposición de contenidos audiovisuales, con incrementos en la visibilidad medidos en ciertos casos.

Dentro de las herramientas de interacción utilizadas en la plataforma, las sesiones AMA (Ask Me Anything) han sido un mecanismo frecuente para la comunicación entre creadores y comunidades.

En el caso de Kane Parsons, una de estas sesiones realizada en r/movies reunió más de 1,400 comentarios, generando un espacio de discusión en torno al proyecto Backrooms y su desarrollo audiovisual.

Kane Parsons, director de "Backrooms"
Reddit es una plataforma que ha aumentado la visibilidad de creadores independientes. (A24)

Moderadores y usuarios han señalado que este tipo de interacciones forman parte del proceso mediante el cual las ideas pueden ganar visibilidad y evolucionar hacia otros formatos.

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