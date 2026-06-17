América Latina

Caso de la médica que murió tras una cirugía escala en Uruguay: ministra dio explicaciones en el Parlamento

Ex compañeros de Soledad Barrera se movilizaron frente al Palacio Legislativo mientras Salud Pública justificó la rebaja del castigo aplicado a la anestesista que fue condenada por mala praxis

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Soledad Barrera, una pediatra uruguaya que murió tras ingresar para una operación de rutina (Captura Subrayado/Canal 10)
Soledad Barrera, una pediatra uruguaya que murió tras ingresar para una operación de rutina (Captura Subrayado/Canal 10)

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, debió ir al Parlamento este martes a dar explicaciones por la reducción de la sanción a Inés Miralles. Ella es la anestesista que intervino en la cirugía en la que la pediatra Soledad Barrera, de 41 años, quedó en estado vegetativo hasta que murió en agosto de 2024.

La anestesista que intervino en la cirugía fue condenada por homicidio culposo y sancionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a cinco años sin ejercer. Sin embargo, las nuevas autoridades de la cartera le redujeron la pena a tres años, lo que generó molestia en la familia. Este viernes hubo una marcha por Montevideo en reclamo de Justicia y este martes una nueva movilización, en este caso afuera del Palacio Legislativo, adonde asistió Lustemberg.

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“Justicia por Soledad Barrera. No fue error, fue horror”, “no más víctimas de Inés Miralles”, “no a la baja de inhabilitación del título”, eran algunos de los carteles de las ex compañeras de Barrera que se manifestaron.

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg (Presidencia)
La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg (Presidencia)

Estamos reclamando que se revea la decisión de la ministra. Creemos que es una medida irrisoria. Entendemos que a lo mejor en ese momento no se contaba con tantas pruebas y tantas denuncias por parte de los jefes de las instituciones donde esta anestesista trabajaba”, declaró a Canal 12 Alejandra Micheti, una de las excompañeras de Barrera que se manifestó. Se comprometieron a “estar presentes” en cada lugar en el que se hable de la muerte de la pediatra.

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“Esta muerte es una injusticia para nosotros los compañeros que estuvimos comunicándonos horas antes de la intervención. Era una intervención simple, de entre 30 a 45 minutos”, comentó. “Hasta el día de hoy seguimos abriendo historias clínicas y seguimos encontrando el nombre de los registros de Soledad Barrera”, comentó.

Otra de las personas que se manifestaba contó que las pacientes “amaban” a la médica fallecida y resaltó la “indignación” que les genera el caso.

Inés Miralles, anestesista condenada por mala praxis en Uruguay, negó acusaciones (Radio Carve)
Inés Miralles, anestesista condenada por mala praxis en Uruguay, negó acusaciones (Radio Carve)

Tras su comparecencia, Lustemberg habló sobre la reducción de la sanción de cinco a tres años. “No existió, y esto lo quiero decir con claridad, ningún tipo de apartamiento de las normas, ni mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles. Como he dicho en otras oportunidades, no conozco a la doctora, no tengo vínculo personal con ella”, expresó en una conferencia de prensa.

Lustemberg explicó que la reducción de la sanción fue tras un análisis jurídico. “No estamos haciendo juicio con el fondo del asunto. Nosotros hoy estamos trabajando para que estas situaciones no ocurran más”, expresó.

Rosario Barrera habló el viernes con el noticiero Subrayado de Canal 10 y contó lo que vivió ese día de la operación. Contó que sintió gritos. “¡Soledad, Soledad, despertate soledad!”, pero nadie salía de la sala. Los gritos continuaron hasta que apareció la antestesista Inés Miralles. Cuando la vio, la Barrera pensó: “Acá pasó algo feo porque nunca sale un anestesista a hablarte”. La vio nerviosa. “Las noticias no son muy buenas”, le dijo la profesional.

Rosario Barrera, una pediatra de 41 años víctima de una mala praxis en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
Rosario Barrera, una pediatra de 41 años víctima de una mala praxis en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

A nivel judicial, Barrera decidió emprender una cruzada contra ella. La denuncia por mala praxis fue porque la madre entiende que la anestesista no realizó un “manejo adecuado” del equipamiento durante la intervención y señala que se ausentó durante unos minutos de la cirugía. Este detalle –su salida de la sala durante el proceso de la operación– derivó en la versión de que la anestesista es adicta al fentanilo, el potente opioide que se utiliza para calmar el dolor en estas intervenciones.

Durante la marcha de este viernes, decenas de personas caminaron por el Centro de Montevideo con el cartel “Justicia por Soledad Barrera”. “A mi hija la mataron. Va a hacer dos años en agosto. Fue operada de vesícula y falleció con la vesícula puesta. La anestesista la anestesió pero no la monitoreó, no la oxigenó y se fue del quirófano”, dijo Rosario Barrera en declaraciones a canal 4.

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