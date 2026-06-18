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El iPhone Air 2, el más delgado, llegaría con cambios en fotos profesionales y batería de 48 horas

La próxima generación del equipo más premium tendría una cámara adicional

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iPhone 17 Air presenta problemas al tomar fotos en lugares de alta luminosidad.
iPhone Air 2 saldría al mercado en el 2027. (Foto: Apple)

Apple estaría preparando una segunda generación del iPhone Air con dos mejoras destinadas a solucionar algunas de las principales críticas recibidas por el modelo original. Según información revelada por Mark Gurman, periodista especializado de Bloomberg, el futuro iPhone Air 2 incorporaría una cámara adicional y buscaría ofrecer una mayor autonomía, dos aspectos que han sido señalados como puntos débiles del dispositivo actual.

La renovación formaría parte de una nueva estrategia de lanzamientos de la compañía de Cupertino, que planea dividir la presentación de sus teléfonos en diferentes momentos del año. De acuerdo con los reportes, el iPhone Air 2 llegaría durante la primavera de 2027 junto con los iPhone 18 estándar, mientras que los modelos más avanzados serían anunciados meses antes.

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Apple busca añadir una segunda cámara al iPhone Air

Uno de los cambios más importantes sería la incorporación de un lente ultra gran angular. La primera generación del iPhone Air fue criticada por contar con una sola cámara trasera, una característica poco habitual en un mercado donde incluso los teléfonos de gama media suelen ofrecer sistemas con múltiples sensores.

Posible cámara del iPhone Air 2.
Posible cámara del iPhone Air 2. (Geeky Gadgets)

Según los reportes, Apple ya estaría probando prototipos avanzados con una cámara adicional, aunque sin modificar de forma significativa el diseño ultradelgado que caracteriza a esta línea.

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La inclusión de un lente ultra gran angular permitiría ampliar las capacidades fotográficas del dispositivo y acercarlo a las prestaciones presentes en otros modelos de la marca.

La batería es otro de los grandes retos

La duración de la batería también aparece como una prioridad para la segunda generación del iPhone Air.

Debido a que Apple mantendría un diseño muy delgado, aumentar físicamente el tamaño de la batería no sería una opción sencilla. En consecuencia, la compañía apostaría por mejoras de eficiencia energética apoyadas en el nuevo procesador A20.

Este chip sería fabricado con tecnología de 2 nanómetros, un proceso que promete ofrecer un mejor rendimiento y reducir el consumo energético respecto a generaciones anteriores.

La combinación entre un procesador más eficiente y las optimizaciones de hardware y software permitiría extender la autonomía del dispositivo sin alterar su diseño.

Apple prepara su nuevo iPhone Air 2.
Apple prepara su nuevo iPhone Air 2, y piensa aumentar la batería. (Apple)

Un cambio de estrategia para los próximos iPhone

La llegada del iPhone Air 2 también estaría ligada a una reorganización del calendario de lanzamientos de Apple.

La compañía planea separar la presentación de sus teléfonos. Los modelos más avanzados, como los iPhone Pro y el esperado iPhone plegable, debutarían en septiembre, mientras que otros dispositivos se reservarían para la primavera del año siguiente.

En ese grupo entrarían los iPhone 18 convencionales y la segunda generación del iPhone Air.

Esta estrategia representaría un cambio respecto a años anteriores, cuando prácticamente toda la familia de teléfonos era presentada durante el mismo periodo.

El iPhone Air 2 no llegaría al mercado hasta el 2026, junto al iPhone 18 estándar. REUTERS/Shannon Stapleton
El iPhone Air 2 no llegaría al mercado hasta el 2026, junto al iPhone 18 estándar. REUTERS/Shannon Stapleton

El iPhone Air buscaría llegar a más usuarios

La incorporación de una segunda cámara y una mejor autonomía podrían aumentar el atractivo del dispositivo entre quienes decidieron no adquirir la primera generación.

Actualmente, disponer de al menos dos cámaras traseras se ha convertido en una característica común en el mercado de los smartphones, por lo que la ausencia de este elemento fue vista por algunos usuarios como una limitación importante.

Con estas mejoras, Apple buscaría fortalecer la posición del iPhone Air dentro de su catálogo y ofrecer una alternativa intermedia entre los modelos más avanzados y otras opciones de la marca.

Apple volvería a apostar por el iPhone Air y ahora buscará captar más usuarios. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Apple volvería a apostar por el iPhone Air y ahora buscará captar más usuarios. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Los modelos de primavera seguirán ganando importancia

Durante años, los lanzamientos de primavera estuvieron reservados principalmente para los iPhone SE, una línea que posteriormente fue sustituida por la serie identificada con la letra “e”.

Sin embargo, la estrategia parece estar evolucionando. Además del iPhone Air 2 y los iPhone 18, no se descarta que un eventual iPhone 18e también forme parte de esta ventana de lanzamiento.

Aunque Apple todavía no ha confirmado oficialmente estos planes, los reportes apuntan a que la compañía continuará ampliando y segmentando su calendario de presentaciones para diversificar aún más su oferta de teléfonos inteligentes.

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