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Zac Efron habla del enorme sacrificio al que se sometió para conseguir el físico de ‘Baywatch’: “No era feliz viviendo así”

El actor asegura que ahora prioriza su salud mental y una vida más equilibrada lejos de los extremos físicos

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Zac Efron confesó que buscar el físico perfecto le hizo sentir miserable
Con 38 años, Zac Efron afirma que su concepto del éxito cambió y ahora incluye cuidar su salud mental. (Composición fotográfica/REUTERS/FAMEFLYNET PICTURES)

Como protagonista de Baywatch (2017), Zac Efron logró una transformación física que durante años fue considerada una de las más impresionantes de Hollywood. Sin embargo, el actor asegura que alcanzar ese aspecto tuvo un alto costo para su bienestar y que hoy no está dispuesto a repetir esa experiencia.

En una entrevista concedida a la revista Heat y difundida por Daily Mail, el intérprete de 38 años explicó que sus prioridades han cambiado y que ahora pone su salud mental por encima de cualquier exigencia física para un papel.

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Creo que los hombres, al igual que las mujeres, tienen que ser realistas. La forma física en la que estaba para Baywatch no era sostenible. No era feliz viviendo de la manera en que vivía para conseguir ese físico. Hoy doy mucha más prioridad a mi salud mental“, afirmó.

Las declaraciones llegan en un momento en que Efron asegura haber encontrado un mejor equilibrio entre su carrera y su vida personal. Según contó a la misma publicación, durante mucho tiempo descuidó aspectos importantes de su vida fuera del trabajo.

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Dos hombres sonrientes, incluido Zac Efron, con sombreros de paja y ropa casual, posan al aire libre con una piscina y árboles de fondo
El actor aseguró que ya no está dispuesto a sacrificar su bienestar emocional para cumplir con un ideal físico en la pantalla.

"Me ha tomado tiempo llegar hasta aquí, pero mi mayor motivación es ser feliz tanto en mi vida profesional como en la personal. Durante demasiado tiempo solo me concentré en el trabajo y descuidé mi vida personal“, expresó.

¿Qué pasó con el régimen físico de Zac Efron?

Aunque la imagen que mostró en Baywatch se convirtió en uno de los símbolos promocionales de la película, Efron lleva varios años advirtiendo que ese estándar era prácticamente imposible de mantener.

Ya en 2020, durante una entrevista para el programa de YouTube Hot Ones, el actor reveló que nunca quiso volver a lucir como en aquella producción. Para lograrlo, redujo su porcentaje de grasa corporal a cerca del 5% gracias a una dieta extremadamente estricta basada en proteínas orgánicas y vegetales de hoja verde, además de una intensa rutina de entrenamiento durante meses.

"Cuando terminé esa película, me di cuenta de que nunca más quería estar en tan buena forma. Fue muy duro“, expresó. ”Te preocupas por cosas como el agua debajo de la piel, por que tus abdominales de seis cuadros se conviertan en cuatro. Es simplemente una tontería. No es real“.

En entrevistas anteriores, el intérprete reveló que el proceso de preparación le provocó insomnio y una prolongada etapa de depresión. (VEM/SBMF/FAMEFLYNET PICTURES)
En entrevistas anteriores, el intérprete reveló que el proceso de preparación le provocó insomnio y una prolongada etapa de depresión. (VEM/SBMF/FAMEFLYNET PICTURES)

Dos años después, Efron ofreció aún más detalles sobre las consecuencias que dejó aquella preparación física en una entrevista con Men’s Health.

En esa conversación, explicó que durante la preparación para la película tomaba diuréticos potentes, realizó un exceso de entrenamiento y comía las mismas tres comidas todos los días. Se despertaba a las 4 de la mañana para ejercitarse, sin importar lo tarde que hubiera terminado el rodaje la noche anterior.

“Empecé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte durante mucho tiempo. Esa experiencia me agotó por completo. Me costó mucho volver a centrarme”, afirmó.

El protagonista de The Iron Claw también reveló que necesitó aproximadamente seis meses para sentirse completamente recuperado después del rodaje.

Como reacción al régimen extremo de Baywatch, Efron decidió explorar el extremo opuesto: dejar de entrenar por completo. El resultado fue igual de negativo. “Y por todas las razones por las que pensé que sería increíble, simplemente fui miserable. Mi cuerpo no se sentía saludable; simplemente no me sentía vivo. Me sentía pesado y lento”, relató al mismo medio.

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Efron explicó que necesitó alrededor de seis meses para recuperar su organismo después del exigente entrenamiento para la película. (Photo © 2020 Media Mode/The Grosby Group)

Desde entonces, asegura haber adoptado un entrenamiento más consciente, centrado no solo en el rendimiento físico, sino también en el bienestar general.

Una nueva etapa en Australia

El cambio de prioridades en la perspectiva de Efron es evidente en sus proyectos personales. De acuerdo con Daily Mail, el protagonista de High School Musical vive actualmente en Australia y trabaja en la construcción de una vivienda sostenible cerca de Byron Bay, en Nueva Gales del Sur.

El proyecto fue diseñado junto al especialista en arquitectura ecológica Joost Bakker y contempla una casa edificada principalmente con cáñamo, materiales reciclados, seis módulos de dormitorios y un jardín en la azotea. Su objetivo con esta residencia es tener un lugar donde pueda desconectarse del ritmo acelerado de Hollywood.

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