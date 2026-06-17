Una mujer murió al caer 30 metros cuando se preparaba para hacer rapel en una gruta de Río de Janeiro

Rosemary Suzart Garcia

Una mujer de 59 años murió el domingo tras caer desde una altura de aproximadamente 30 metros en las Grutas do Spar, un popular destino de deportes de aventura en el municipio de Maricá, estado de Río de Janeiro, Brasil.

Rosemary Suzart Garcia se resbaló en el borde del precipicio mientras se aplicaba repelente de insectos, segundos antes de iniciar una bajada de rapel. El instructor que la acompañaba intentó retenerla, pero no lo consiguió.

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El accidente ocurrió alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando Suzart Garcia formaba parte de un grupo de 15 personas que se preparaba para descender por la caverna principal del lugar.

Rosemary Suzart Garcia tenía 59 años

Según reconstruyeron los testigos ante la Policía Civil, la mujer caminaba hacia el punto de anclaje con todo el equipo de seguridad puesto —casco, guantes y arnés— cuando decidió aplicarse el repelente. Al levantar una pierna para hacerlo, el pie de apoyo cedió en el terreno inclinado y su cuerpo fue proyectado hacia el vacío.

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Giovani Maximino, uno de los integrantes del grupo que presenció la caída, relató al medio local G1 que la reacción fue casi simultánea a la tragedia. “El guía intentó retenerla y casi cae también. Es una altura de aproximadamente 30 metros. Ella estaba terminando de aplicarse el repelente. Fue muy rápido”, declaró.

Rosemary Suzart Garcia se resbaló mientras se aplicaba repelente en las Grutas do Spar, en Maricá, Río de Janeiro

El instructor, por su parte, confirmó a la policía que se lanzó en dirección a la víctima y logró aferrarse a una raíz del terreno para no caer él mismo.

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Cuando los bomberos llegaron al lugar, Suzart Garcia ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. La víctima residía en el barrio de Cordovil, en la zona norte de Río de Janeiro.

Uno de los testigos indicó al medio citado que recién pudo contactar a los hijos de la mujer, quienes viven en el barrio Recreio dos Bandeirantes, cerca de la medianoche del lunes. “Hasta entonces, no habíamos tenido contacto con ningún familiar”, precisó.

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Imagen de las Grutas do Spar, un popular destino de deportes de aventura en el municipio de Maricá, estado de Río de Janeiro

La Policía Civil realizó una pericia en el lugar y mantiene abierta una investigación sobre las circunstancias del accidente. La Prefectura de Maricá, a su vez, emitió un comunicado en el que aclaró que el predio donde ocurrió la tragedia es de propiedad privada y se encuentra dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá (REVIS).

“Por tratarse de una propiedad particular, la Prefectura no es responsable de la autorización, fiscalización o interdicción de las actividades de rapel realizadas en el lugar”, señaló el municipio en el texto, que también indicó que las circunstancias del accidente serán investigadas por las autoridades competentes.

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El medio G1 informó que intentó contactar a la empresa que administra el espacio sin obtener respuesta.

Rosemary Suzart Garcia se resbaló en el borde del precipicio mientras se aplicaba repelente de insectos, segundos antes de iniciar una bajada de rapel. El instructor que la acompañaba intentó retenerla, pero no lo consiguió

Las Grutas do Spar se ubican cerca de Inoã, en Maricá, y tienen su origen en una antigua zona de extracción minera desactivada hace más de cinco décadas, donde se obtenían minerales como feldespato y mica. Con el tiempo, el sitio se convirtió en un destino frecuentado por practicantes de deportes de aventura, con una caverna de unos 40 metros de altura habilitada para el rapel, un lago natural y vegetación de mata atlántica.

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La muerte de Rosemary Suzart Garcia ocurrió horas después de otra tragedia vinculada a los deportes extremos en Brasil. El sábado, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió en el Puente del Esqueleto (Ponte do Esqueleto), en Limeira, estado de San Pablo, tras ser lanzada al vacío sin cuerda de seguridad durante una actividad de bungee jumping.

Una joven murió en Limeira al ser lanzada sin cuerda de seguridad durante un salto de puenting

Según informaron medios locales, los instructores de la empresa Entre Cordas Oficial dieron la señal de salto sin haber fijado el arnés a ningún amarre. El error quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, en el que se escucha a los presentes gritar “¡La cuerda! ¡La cuerda!” mientras la joven ya estaba en caída libre.

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Tras ese accidente, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización del evento. El Ayuntamiento de Limeira anunció además una denuncia contra el Gobierno federal por omisión en el control del viaducto, señalando que desde principios de 2025 había realizado gestiones ante las autoridades nacionales para exigir mayores medidas de seguridad en el puente.

Rodrigues de Freitas trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en el área metropolitana de San Pablo.

Ambos casos reavivaron el debate sobre la seguridad en actividades de turismo de aventura en Brasil, donde la regulación y fiscalización de este tipo de emprendimientos privados continúa sin una supervisión federal uniforme.

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