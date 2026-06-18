Nicaragua

Hallazgo de un cadáver en estado de descomposición podría corresponder al una joven desaparecida en Nicaragua

Entre el dolor del hallazgo y la fe de encontrarla con vida, la familia de Paola Tatyana Lara García atraviesa horas cruciales tras descubrirse el cuerpo de una mujer en una zona montosa de Ciudad Sandino

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Imagen capturada por un lugareño que localizó a Paola Tatiana Lara García desorientada en la vía pública; esta constituye la última fotografía que se tiene de la joven con vida tras desaparecer el pasado 12 de junio (Cortesía Primerisima Nicaragua).
Imagen capturada por un lugareño que localizó a Paola Tatiana Lara García desorientada en la vía pública; esta constituye la última fotografía que se tiene de la joven con vida tras desaparecer el pasado 12 de junio (Cortesía Primerisima Nicaragua).

La noche del pasado martes 16 de junio, un alarmante descubrimiento sacudió a los habitantes de las zonas aledañas entre Ciudad Sandino y Mateare.

En una zona montosa y de difícil acceso, sobre el camino nuevo que conduce hacia la comarca San Andrés de la Palanca, fue localizado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.

La identidad de la víctima no pudo ser establecida de forma inmediata en la escena debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, lo que encendió de forma inmediata las alarmas institucionales y comunitarias en la región.

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Ante la gravedad de la situación, el cuerpo fue levantado y trasladado de urgencia hacia las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) en Managua. Corresponderá a los médicos forenses realizar la autopsia obligatoria por ley para determinar con precisión científica tanto la causa real del deceso como la data de la muerte.

La noticia sobre el hallazgo del cuerpo llegó rápidamente a oídos de la familia de Paola Tatyana Lara García, una joven nicaragüense de 23 años de edad (identificada en otros reportes locales como de 24 años), quien se encuentra formalmente reportada como desaparecida desde el pasado viernes 12 de junio. Paola, quien habitaba junto a sus seres queridos en el barrio Sierra Maestra de la jurisdicción de Managua, fue vista por última vez en los sectores cercanos a una terminal de buses en el Valle de Sandino.

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Paola Tatiana Lara García, de 24 años, fue vista por última vez el pasado 12 de junio en la terminal de buses de la ruta 172. Su familia espera resultados científicos.
Paola Tatiana Lara García, de 24 años, fue vista por última vez el pasado 12 de junio en la terminal de buses de la ruta 172. Su familia espera resultados científicos.

Desesperados por la falta de información y embargados por el temor de un desenlace fatal, los familiares se presentaron de inmediato a las oficinas del Instituto de Medicina Legal con el objetivo de identificar si los restos correspondían a la joven.

Físicamente, Paola s descrita por su madre y allegados como una muchacha de tez blanca, ojos claros de color café, cabello castaño y de textura ondulada, y se destaca de forma particular que no posee ningún tipo de tatuajes en su cuerpo. Al momento de salir de su vivienda el día de su desaparición, la joven vestía una camiseta de color rojo adornada con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un short de color rosado.

Contradicciones en la vestimenta y la urgencia médica

El proceso de reconocimiento preliminar ha estado marcado por la contradicción y la confusión para los parientes de Paola. Según información compartida por medios locales que han mantenido constante comunicación con el núcleo familiar, existe un elemento que vincula fuertemente el hallazgo con la desaparecida: la camisa encontrada en el cadáver coincide plenamente con la prenda roja de la Virgen de Guadalupe que ella portaba.

Un cadáver femenino fue encontrado en un cauce entre Ciudad Sandino y Mateare. Familiares de una joven desaparecida acudieron al Instituto de Medicina Legal con la esperanza de que no se trate de ella.

Sin embargo, el desconcierto aumentó cuando los parientes aseguraron firmemente a las autoridades que el resto de la ropa y las demás prendas localizadas en el sitio de la escena no corresponden en absoluto a las que la joven llevaba puestas el día de su desaparición.

Esta discordancia en los elementos de vestir ha sumado un velo de duda sobre el caso. Un factor crítico en la desaparición de Paola es su estado de salud mental y su urgente necesidad de atención médica. De acuerdo con las declaraciones brindadas por su madre y publicadas activamente en redes sociales, la joven cuenta con un diagnóstico clínico confirmado de trastorno bipolar, respaldado por su respectiva epicrisis médica.

Sus allegados enfatizan que mientras Paola cumpla estrictamente con su tratamiento diario puede desenvolverse con total normalidad, tranquilidad y estabilidad. No obstante, debido a la interrupción prolongada del suministro de sus medicamentos esenciales desde el día de su desaparición, se teme que la joven haya sufrido crisis severas de ansiedad, desorientación espacial y alteraciones marcadas en su conducta habitual.

Ante las evidentes dudas generadas por las prendas de vestir no coincidentes y el avanzado estado de descomposición del cadáver, las autoridades competentes de la Policía Nacional y del área forense deberán recurrir estrictamente a métodos de identificación científica.

Se ha establecido que será indispensable la realización de pruebas biológicas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y análisis antropológicos detallados para poder confirmar o descartar con absoluta certeza legal si los restos mortales pertenecen a la joven.

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