Guatemala proyecta recaudar más de 17,000 millones de dólares en 2027 con un crecimiento económico del 4%

Guatemala proyecta una recaudación tributaria récord de Q131.635,9 millones en 2027, con un crecimiento económico del 4% y sin alzas de impuestos, según proyecciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala prevé Q131.635,9 millones de recaudación tributaria en 2027 y un crecimiento económico de 4%, según las proyecciones presentadas por la Superintendencia de Administración Tributaria y el Banco de Guatemala en los Talleres de Presupuesto Abierto 2027, un escenario que depende de la resolución del conflicto en Oriente Medio y de una estabilización gradual del precio internacional del petróleo.

El cuadro externo que sustenta esas previsiones incluye una caída del crudo hasta 76,05 dólares al 16 de junio, después de que el barril alcanzara 107 dólares en mayo de 2026, y una expectativa de inflación de 4% para 2027, de acuerdo con el Banco de Guatemala. El banco central también proyecta que las remesas familiares crecerán 3% ese año, tras la moderación observada en 2026.

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La estimación de ingresos fue expuesta por Erick Stuart Echeverría, jefe de la Administración Tributaria. Del total previsto, Q130.956,3 millones quedarían bajo administración directa de la SAT, mientras Q679,6 millones corresponderían a otras instituciones fuera de su gestión.

Esos ingresos equivaldrían a una carga tributaria de 12,1% del producto interno bruto para 2027. La meta institucional es llevar esa relación a 12,7% al cierre de 2030, horizonte fijado en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030.

La proyección fiscal se apoya en IVA, ISR y un escenario sin cambios legales

El modelo de estimación de la SAT funciona en dos etapas. La primera relaciona la recaudación voluntaria de cada impuesto con variables macroeconómicas y suma la recaudación inducida por medidas administrativas, calculada a partir de la relación entre la carga fiscal y el PIB nominal del período anterior.

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La segunda incorpora acciones destinadas a reducir brechas de incumplimiento en el IVA y el ISR, descritos en el texto oficial como los dos pilares del sistema tributario del país.

Los supuestos del modelo contemplan que no habrá cambios legislativos que afecten la capacidad recaudatoria, que los precios de los combustibles y el tipo de cambio tendrán un efecto neutro y que el salario mínimo permanecerá constante.

Guatemala inició los talleres del Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2027, que servirán de base para formular propuestas ciudadanas y técnicas antes de que el proyecto llegue al Congreso en septiembre. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Las variables macroeconómicas utilizadas por la SAT provienen del escenario elaborado por el Banguat el 8 de abril de 2026. Ese marco incluye un crecimiento del PIB nominal de 7,2%, importaciones al alza en 8%, un PIB real de 4% y exportaciones con aumento de 6,5%.

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David Samayoa, director del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banco de Guatemala, situó la previsión para 2027 dentro de un entorno internacional adverso. Para 2026, el banco central mantiene una proyección puntual de crecimiento de 4,1% para Guatemala, dentro de un rango de entre 3,1% y 5,1%.

El indicador mensual de actividad económica con datos a abril de 2026 muestra un crecimiento acumulado de 4,5%. Según el Banguat, ese dato respalda la estimación de cierre para este año.

El conflicto en Oriente Medio alteró petróleo, inflación y remesas

Samayoa identificó como principal riesgo externo el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Según la exposición del funcionario, ese episodio bloqueó el estrecho de Ormuz e interrumpió el 20% del comercio mundial de petróleo.

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El barril pasó de niveles previos cercanos a 60 dólares a 107 dólares en mayo de 2026. Al 16 de junio, la cotización se ubicó en 76,05 dólares tras el avance de negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

De firmarse el memorándum de entendimiento anunciado, el estrecho quedaría plenamente abierto en 30 días. Ese supuesto forma parte del escenario macroeconómico medio presentado por las autoridades guatemaltecas.

El choque externo empujó la inflación en Guatemala desde 1,7% hasta 3,24% en abril de 2026. En mayo bajó a 2,86%, apoyada por el subsidio temporal al transporte aprobado por el Congreso de la República.

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El Banguat calcula un cierre de 2026 en 3,75%. Para 2027, proyecta que la inflación vuelva al valor central de la meta, 4%, y sostiene que las expectativas a 12, 24 y 60 meses permanecen ancladas en ese nivel.

Samayoa atribuyó ese comportamiento a la credibilidad de la política fiscal y monetaria del país. También señaló que las remesas siguen bajo observación estrecha.

Tras crecer 18,7% en 2025, impulsadas por envíos anticipados de recursos ante la incertidumbre migratoria asociada a la administración del presidente Donald Trump, las remesas avanzaron 7,6% con datos al 11 de junio de 2026. La proyección puntual del Banguat para el cierre de este año es de 5%, con riesgos sesgados a la baja.

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La SAT prevé elevar la carga tributaria sin subir tasas

Para alcanzar la meta de 12,7% en 2030, la SAT trabaja sobre cinco pilares: cumplimiento voluntario, gestión de riesgo, facilitación del comercio, transformación digital y fortalecimiento institucional. Entre las medidas previstas para 2027 figuran la publicación del scoring tributario individual de cada contribuyente, la expansión de las declaraciones prellenadas, la consolidación de una unidad de gestión de riesgos y la modernización del despacho marítimo en aduanas.

Stuart Echeverría afirmó que el aumento de la recaudación no se apoyará en alzas de tasas impositivas. Según explicó, el incremento se buscará mediante mejoras en la productividad y en la eficiencia de cada impuesto.

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