Tecno

ChatGPT es ahora una secretaria o un hijo: hará tareas de manera automática cuando le ordenes

Los usuarios de pago podrán configurar recordatorios y tareas de monitoreo desde una nueva sección dedicada

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Una mano sostiene un teléfono inteligente mostrando el logo de ChatGPT y su nombre en una pantalla blanca, con un fondo difuminado.
ChatGPT lanza una nueva función para sus usuarios premium. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT incorporó una nueva función que permite programar tareas para que la inteligencia artificial actúe de manera automática sin necesidad de mantener una conversación abierta. La herramienta, denominada Scheduled, permitirá enviar recordatorios, realizar acciones recurrentes y supervisar información para notificar al usuario cuando se produzcan cambios relevantes.

La actualización representa uno de los mayores pasos de OpenAI hacia asistentes más autónomos. Aunque las tareas programadas ya existen en otros servicios y aplicaciones, esta es la primera vez que se integran de forma más amplia en ChatGPT como un producto orientado al consumidor.

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La función ya comenzó a desplegarse para los usuarios de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, mientras que todavía no existe una fecha oficial para su llegada a las cuentas gratuitas.

ChatGPT estrena función de tareas programadas.
ChatGPT estrena función de tareas programadas. (OpenAI)

Qué cambia con las tareas programadas de ChatGPT

Con esta actualización, OpenAI incorporó una nueva sección llamada Scheduled en la barra lateral de ChatGPT. Desde este espacio, los usuarios podrán visualizar todas las tareas activas, consultar cuándo se ejecutarán y administrarlas sin necesidad de buscarlas entre diferentes conversaciones.

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La compañía explicó que las tareas ahora son más rápidas y confiables. Además, se podrán programar para horarios específicos o mediante indicaciones más generales como “mañana”, “tarde” o “noche”. La nueva página también permite pausar, reanudar, editar o eliminar tareas ya configuradas.

Qué puede hacer ChatGPT de manera automática

La herramienta va más allá de los recordatorios tradicionales. Los usuarios podrán pedirle a ChatGPT que realice trabajos repetitivos o supervise información para avisar únicamente cuando exista alguna novedad importante.

ChatGPT estrena función de tareas programadas.
Las tareas programas de ChatGPT podrán ser editadas. (OpenAI)

Por ejemplo, será posible solicitarle que recuerde una reunión, envíe un resumen diario de determinados temas o vigile cambios en una página web y otras aplicaciones conectadas.

Este funcionamiento acerca a ChatGPT al concepto de agentes de inteligencia artificial, sistemas diseñados para trabajar en segundo plano y ejecutar acciones sin requerir instrucciones constantes por parte de los usuarios.

Las tareas de monitoreo son una de las principales novedades

Uno de los aspectos más destacados de la actualización son las llamadas tareas de monitoreo. Estas permiten que ChatGPT revise información procedente de internet o de aplicaciones vinculadas para detectar cambios y enviar una notificación únicamente cuando se produzca un evento relevante.

La intención es reducir la necesidad de que los usuarios consulten constantemente una fuente de información y delegar parte de esa vigilancia en la inteligencia artificial.

En la práctica, esto convierte a ChatGPT en un asistente más proactivo, capaz de actuar entre una conversación y otra.

ChatGPT estrena función de tareas programadas.
Los usuarios podrán recibir notificaciones de sus tareas programadas. (OpenAI)

Existen límites para las tareas automáticas

OpenAI también estableció algunas restricciones para evitar un uso excesivo de la función.

Las tareas no podrán ejecutarse con una frecuencia superior a una vez por hora. Asimismo, aquellas que permanezcan inactivas durante largos períodos podrían pausarse automáticamente.

La cantidad de tareas activas disponibles dependerá del tipo de suscripción contratada por cada usuario.

Pulse desaparecerá en las próximas semanas

La llegada de Scheduled también marcará el final de Pulse, una función que OpenAI había lanzado para los usuarios del plan Pro y que ofrecía resúmenes diarios automáticos. Según informó la compañía, Pulse seguirá disponible durante 14 días y posteriormente será eliminado.

OpenAI lanzó ChatGPT Pulse como futuro asistente personal.
Pulse de ChatGPT desaparecerá en las siguientes semanas. (Foto: OpenAI)

Aquellos usuarios que deseen mantener un resumen periódico podrán recrear una experiencia similar mediante tareas programadas configuradas manualmente.

ChatGPT avanza hacia asistentes más autónomos

La incorporación de tareas automáticas forma parte de una tendencia más amplia en la industria de la inteligencia artificial. Las principales empresas tecnológicas buscan desarrollar asistentes capaces de trabajar de manera continua y ejecutar acciones sin depender de solicitudes permanentes.

Con esta actualización, ChatGPT deja de ser únicamente una herramienta que responde preguntas cuando el usuario la consulta y da un paso hacia un modelo más cercano al de un asistente digital que puede operar en segundo plano y actuar cuando sea necesario.

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