El Salvador

PDDH de El Salvador entrega donativo al Hospital Bloom para niños con cáncer

El organismo enfatizó que la acción responde a la misión de promoción de derechos humanos y ofrece apoyo adicional a familias y pacientes que enfrentan el cáncer infantil en el centro hospitalario

Guardar
(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de la PDDH El Salvador)

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador anunció la entrega de una donación significativa al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, dirigida específicamente a los niños que enfrentan cáncer en el principal centro pediátrico del país.

En palabras del organismo, la PDDH expresó: “Hoy entregamos nuestra donación para fortalecer la atención de la niñez salvadoreña hospitalizada en el Bloom”.

La entrega, realizada este miércoles, incluyó insumos y materiales esenciales orientados a mejorar las condiciones de atención médica para los menores diagnosticados con cáncer.

Según la institución, el objetivo es aportar a la garantía del derecho a la salud de niñas y niños que atraviesan tratamientos oncológicos, reforzando los recursos del hospital destinados a esta población vulnerable.

La PDDH de El Salvador subrayó que esta acción responde a la labor de promoción y protección de los derechos humanos, en particular los de la infancia y la adolescencia afectadas por enfermedades graves. En su mensaje, la entidad enfatizó: “Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la niñez y adolescencia salvadoreña”.

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, realizó una visita al Hospital Bloom para entregar un donativo de juguetes y gorritos a niñas y niños que reciben tratamiento contra el cáncer.

Relevancia de las donaciones para pacientes pediátricos con cáncer

Según los registros públicos, esta es la primera ocasión en la que la PDDH realiza un donativo material al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Tradicionalmente, las acciones de la Procuraduría han estado centradas en la defensa, orientación y promoción de derechos humanos, así como en la gestión de casos y el acompañamiento a familias, pero no en la entrega de recursos físicos.

Especialistas y organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra el cáncer infantil han resaltado la importancia de este tipo de apoyos. Los donativos de insumos y materiales permiten fortalecer los tratamientos, aliviar la carga económica de las familias y mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos. El respaldo institucional de entidades como la PDDH contribuye además a visibilizar las necesidades de este sector y a promover una mayor protección de sus derechos.

Los donativos de insumos y
Los donativos de insumos y materiales permiten fortalecer los tratamientos, aliviar la carga económica de las familias. EFE/ J.J.Guillén

El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, ubicado en San Salvador, atiende a la mayoría de los casos de cáncer pediátrico en El Salvador y recibe en promedio 200 casos nuevos de cáncer infantil cada año. Para apoyar a los niños con esta enfermedad, diversas organizaciones y fundaciones gestionan donativos que resultan esenciales para su tratamiento y bienestar.

Entre las principales iniciativas, la Fundación Ayúdame a Vivir (AYUVI) brinda tratamiento médico y apoyo integral a niños con cáncer, sin costo para los pacientes ni sus familias. Actualmente atiende a unos 1.500 niños en tratamiento y vigilancia, de los cuales el 93% vive en condiciones de pobreza. Las donaciones pueden realizarse de manera única o mensual a través de su sitio web: ayudameavivir.org.

Otra organización relevante es la Fundación Benjamín Bloom, que colabora con el hospital para mejorar la infraestructura, proporcionar equipos médicos y financiar medicamentos. Las donaciones se canalizan, incluso desde el extranjero, a través de la Salvadoran American Humanitarian Foundation (SAHF):sahf.org.

Temas Relacionados

Cáncer infantilProcuraduría para la Defensa de los Derechos HumanosHospital Nacional de Niños Benjamín BloomEl SalvadorDerechos humanosOncología

Últimas Noticias

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún

El Congreso salvadoreño respalda la entrada libre de tributos para cien mil latas de atún que serán distribuidas en programas sociales, tras un acuerdo entre Agricultura y una compañía ecuatoriana

Asamblea Legislativa de El Salvador

Niños de parvularia en El Salvador recibirán tablets como parte del nuevo programa educativo

La entrega de dispositivos forma parte de la estrategia Mi Nueva Escuela, impulsada por el Gobierno para modernizar la educación y brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes del sistema público

Niños de parvularia en El

Panamá cierra términos de financiamiento con garantías del Banco Mundial

La operación permitirá refinanciar deuda con vencimientos cercanos y reducir el costo financiero mediante garantías multilaterales

Panamá cierra términos de financiamiento

42 diputados costarricenses aprueban en segundo debate Ley Contra el Sicariato

Congresistas adicionaron 2 artículos al Código Penal para aumentar penas a quienes maten a una persona por petición y encargo y a quien realice la solicitud

42 diputados costarricenses aprueban en

La producción avícola en El Salvador supera los 23 millones de aves en 2025

El último Censo Agropecuario y de Pesca del Banco Central de Reserva (BCR) destaca el predominio de los pollos para engorde y la estructura ampliamente adulta de los productores

La producción avícola en El

TECNO

La preocupante respuesta de la

La preocupante respuesta de la IA a la pregunta: ¿son necesarios los humanos?

YouTube apuesta por la IA para transformar la economía de los creadores este 2026

Falla de seguridad deja a 50.000 sitios de WordPress en riesgo de ser hackeados

La inteligencia artificial promete hasta USD 1,7 billones en América Latina

Andy Jassy advierte que los usuarios de Amazon se están viendo afectados por nuevos aranceles

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Kim Kardashian recordó la disputa

Kim Kardashian recordó la disputa que tuvo con Taylor Swift hace 10 años: “Es una artista estupenda”

Paul Mescal compartió facetas desconocidas: sus películas, bandas y poesías favoritas

Emilia Clarke sorprendió con una transformación radical y habló del papel extremo en Ponies: “Fue uno de los mayores retos de mi carrera”

Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

El K-pop se apodera de las nominaciones principales de los Grammy 2026

MUNDO

Tras el anuncio de Donald

Tras el anuncio de Donald Trump, la OTAN afirmó que “el objetivo es garantizar que Rusia y China nunca se afiancen en Groenlandia”

El ciclón Harry causó una muerte en Grecia y obligó a evacuar a cientos de personas en el sur de Italia

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Suni Williams anunció su retiro de la NASA tras 27 años de servicio: “El espacio es mi lugar favorito”

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas