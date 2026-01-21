PDDH de El Salvador entrega donativo al Hospital Bloom para niños con cáncer

(Foto cortesía en la red social X de la PDDH El Salvador)

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador anunció la entrega de una donación significativa al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, dirigida específicamente a los niños que enfrentan cáncer en el principal centro pediátrico del país.

En palabras del organismo, la PDDH expresó: “Hoy entregamos nuestra donación para fortalecer la atención de la niñez salvadoreña hospitalizada en el Bloom”.

La entrega, realizada este miércoles, incluyó insumos y materiales esenciales orientados a mejorar las condiciones de atención médica para los menores diagnosticados con cáncer.

Según la institución, el objetivo es aportar a la garantía del derecho a la salud de niñas y niños que atraviesan tratamientos oncológicos, reforzando los recursos del hospital destinados a esta población vulnerable.

La PDDH de El Salvador subrayó que esta acción responde a la labor de promoción y protección de los derechos humanos, en particular los de la infancia y la adolescencia afectadas por enfermedades graves. En su mensaje, la entidad enfatizó: “Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la niñez y adolescencia salvadoreña”.

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, realizó una visita al Hospital Bloom para entregar un donativo de juguetes y gorritos a niñas y niños que reciben tratamiento contra el cáncer.

Relevancia de las donaciones para pacientes pediátricos con cáncer

Según los registros públicos, esta es la primera ocasión en la que la PDDH realiza un donativo material al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Tradicionalmente, las acciones de la Procuraduría han estado centradas en la defensa, orientación y promoción de derechos humanos, así como en la gestión de casos y el acompañamiento a familias, pero no en la entrega de recursos físicos.

Especialistas y organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra el cáncer infantil han resaltado la importancia de este tipo de apoyos. Los donativos de insumos y materiales permiten fortalecer los tratamientos, aliviar la carga económica de las familias y mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos. El respaldo institucional de entidades como la PDDH contribuye además a visibilizar las necesidades de este sector y a promover una mayor protección de sus derechos.

Los donativos de insumos y materiales permiten fortalecer los tratamientos, aliviar la carga económica de las familias. EFE/ J.J.Guillén

El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, ubicado en San Salvador, atiende a la mayoría de los casos de cáncer pediátrico en El Salvador y recibe en promedio 200 casos nuevos de cáncer infantil cada año. Para apoyar a los niños con esta enfermedad, diversas organizaciones y fundaciones gestionan donativos que resultan esenciales para su tratamiento y bienestar.

Entre las principales iniciativas, la Fundación Ayúdame a Vivir (AYUVI) brinda tratamiento médico y apoyo integral a niños con cáncer, sin costo para los pacientes ni sus familias. Actualmente atiende a unos 1.500 niños en tratamiento y vigilancia, de los cuales el 93% vive en condiciones de pobreza. Las donaciones pueden realizarse de manera única o mensual a través de su sitio web: ayudameavivir.org.

Otra organización relevante es la Fundación Benjamín Bloom, que colabora con el hospital para mejorar la infraestructura, proporcionar equipos médicos y financiar medicamentos. Las donaciones se canalizan, incluso desde el extranjero, a través de la Salvadoran American Humanitarian Foundation (SAHF):sahf.org.