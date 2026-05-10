Panamá

Migración abre registro para venezolanos varados en Panamá que buscan regresar a su país

El traslado será financiado como parte de un acuerdo migratorio entre Panamá y Estados Unidos.

Guardar
Google icon
El Servicio Nacional de Migración habilitó un proceso para venezolanos que desean retornar voluntariamente a su país. Tomada de Migración
El Servicio Nacional de Migración habilitó un proceso para venezolanos que desean retornar voluntariamente a su país. Tomada de Migración

El Servicio Nacional de Migración (SNM) emitió un comunicado dirigido a ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio panameño, informando que quienes deseen retornar voluntariamente a la República Bolivariana de Venezuela podrán acercarse a las oficinas de la institución a nivel nacional o comunicarse al número habilitado para recibir orientación sobre el proceso.

El comunicado establece que los interesados deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos presentar pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad, así como la documentación correspondiente de sus acompañantes.

PUBLICIDAD

En caso de no contar con estos documentos, las autoridades indicaron que los ciudadanos permanecerán en albergues migratorios mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial, como parte de un procedimiento que busca garantizar un retorno ordenado y seguro.

El SNM precisó que los ciudadanos venezolanos tendrán hasta el miércoles 13 de mayo para acercarse a las oficinas y completar el registro requerido, lo que permitirá coordinar el traslado correspondiente.

PUBLICIDAD

El registro estará disponible hasta el miércoles 13 de mayo, según el comunicado del Servicio Nacional de Migración. (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).
El registro estará disponible hasta el miércoles 13 de mayo, según el comunicado del Servicio Nacional de Migración. (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).

Este proceso será financiado en su totalidad como parte de un Memorando de Entendimiento Migratorio (MOU) suscrito entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, en el marco de una estrategia regional para promover una migración ordenada, segura y regular.

En paralelo, en la ciudad capital se ha evidenciado un incremento en la presencia de migrantes venezolanos que retornan desde el norte del continente, muchos de los cuales han sido vistos en avenidas principales realizando buhonería o solicitando dinero para costear su regreso.

Este fenómeno refleja el impacto de las restricciones migratorias en Estados Unidos, que han reducido las posibilidades de ingreso y han generado un flujo inverso hacia países de tránsito como Panamá.

Las autoridades panameñas han reiterado que el objetivo de estas medidas es evitar que los migrantes queden en condición de vulnerabilidad en el país, facilitando mecanismos de retorno voluntario que permitan reducir la presión sobre los servicios públicos y mantener el control de los flujos migratorios. El programa también busca garantizar que los traslados se realicen bajo condiciones adecuadas, evitando situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Deportaciones y expulsiones en 2026

Las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración muestran que, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 284 casos de deportaciones y expulsiones, distribuidos en 142 deportaciones y 142 expulsiones, lo que evidencia la aplicación de medidas de control migratorio en distintos escenarios. Estas cifras reflejan un seguimiento constante de los movimientos migratorios en el país.

En el primer trimestre de 2026, Panamá registró 284 deportaciones y expulsiones, según cifras oficiales. Archivo
En el primer trimestre de 2026, Panamá registró 284 deportaciones y expulsiones, según cifras oficiales. Archivo

De acuerdo con los datos, el mes de enero concentró la mayor cantidad de casos con 172, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que indica una disminución progresiva en los meses posteriores.

Además, el informe revela que el 82% de las personas deportadas o expulsadas son hombres, mientras que el 18% corresponde a mujeres, lo que muestra una marcada diferencia por género en los procesos migratorios.

En cuanto a las causas, el principal motivo identificado es el ingreso irregular al país, con 134 casos, seguido por delitos vinculados a la seguridad colectiva, como el tráfico internacional de drogas, con 96 registros .

También se reportan casos relacionados con antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, lo que evidencia la diversidad de situaciones que enfrentan las autoridades migratorias.

Migración informó que quienes no tengan documentos permanecerán en albergues mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial. (AP Foto/Matías Delacroix)
Migración informó que quienes no tengan documentos permanecerán en albergues mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial. (AP Foto/Matías Delacroix)

Por nacionalidad, los datos muestran que la mayor cantidad de personas deportadas o expulsadas provienen de Colombia, Nicaragua y Venezuela, siendo este último país uno de los que mantiene presencia dentro de los flujos migratorios recientes en Panamá .

Este comportamiento se da en un contexto regional complejo, marcado por cambios en las políticas migratorias y el endurecimiento de los controles en rutas hacia el norte.

El llamado del Servicio Nacional de Migración se enmarca en este escenario, en el que Panamá busca gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios, ofreciendo alternativas de retorno voluntario y reforzando las medidas de control. La combinación de asistencia humanitaria, coordinación internacional y supervisión institucional se perfila como el eje de la respuesta del país ante un fenómeno que continúa evolucionando en la región.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeVenezuelaMigraciónInmigrantesFlujo Norte Sur

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: La presidente Laura Fernández inicia su mandato con acto religioso en Cartago

En una ceremonia encabezada por el obispo Javier Román en la Basílica de los Ángeles, la mandataria realizó un gesto simbólico ante la Virgen y recibió el llamado de la Iglesia a una gestión guiada por valores y unidad nacional

Costa Rica: La presidente Laura Fernández inicia su mandato con acto religioso en Cartago

Honduras registra dos nuevos crímenes contra mujeres este sabado

En Colón fue encontrado el cuerpo de Karla Yesenia Peña Cárcamo, reportada como desaparecida desde el jueves, mientras que en Yoro las autoridades localizaron dentro de un costal el cadáver de Marlen Paguada Rivera.

Honduras registra dos nuevos crímenes contra mujeres este sabado

Las enfermedades crónicas afectan a dos de cada tres adultos en El Salvador

Más del 66% de la población adulta salvadoreña convive con alguna enfermedad crónica, lo que pone de manifiesto la magnitud del reto sanitario nacional ante la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y manejo oportuno

Las enfermedades crónicas afectan a dos de cada tres adultos en El Salvador

Guardacostas intercepta embarcación con más de una tonelada de presunta droga en Costa rica

Las autoridades realizaron una operación en la que fue detenida una lancha con estupefacientes y dos ciudadanos colombianos, además de frustrar la aproximación de una segunda embarcación a la zona del incidente

Guardacostas intercepta embarcación con más de una tonelada de presunta droga en Costa rica

Condenan en EEUU a hondureño que traficaba fentanilo y metanfetamina ocultos en cajas de cereal

Un hondureño fue condenado en Seattle a 54 meses de prisión tras ser hallado culpable de traficar metanfetamina y 10 mil pastillas de fentanilo ocultas en cajas de cereal, además de reingresar ilegalmente a Estados Unidos luego de su deportación.

Condenan en EEUU a hondureño que traficaba fentanilo y metanfetamina ocultos en cajas de cereal

TECNO

La nueva actualización de ChatGPT elimina un elemento repetitivo en sus respuestas

La nueva actualización de ChatGPT elimina un elemento repetitivo en sus respuestas

No necesitas una PC de gama alta para divertirte: estos juegos funcionan con solo 8 GB de RAM o menos

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares este sábado

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Colombia

No solo OpenAI y Meta: CEO de Qualcomm afirma que está desarrollando dispositivos secretos con otras IA

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre ‘Apocalipsis en los trópicos’, el documental brasileño que ganó el Platino Xcaret 2026

Todo sobre ‘Apocalipsis en los trópicos’, el documental brasileño que ganó el Platino Xcaret 2026

Premios Platino Xcaret 2026: todos los ganadores en la gala que celebra el audiovisual iberoamericano

Policías reales demandan a Matt Damon y Ben Affleck por la historia detrás de ‘El botín’

Holly Madison destapa detalles de las orgías de Hugh Hefner: “Era extraño y a nadie le gustaba”

Premios Platino Xcaret 2026: ‘O agente secreto’ se lleva el premio más importante de la noche

MUNDO

Rubio se reunió con el primer ministro de Qatar mientras EEUU aguarda una respuesta de Irán a su propuesta de paz

Rubio se reunió con el primer ministro de Qatar mientras EEUU aguarda una respuesta de Irán a su propuesta de paz

El régimen de Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU en Medio Oriente si sus petroleros son agredidos

Un ornitólogo holandés fue identificado como el “paciente cero” del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Pueblos sin coches, trenes clásicos y cascadas: la ruta menos conocida de Europa que sorprende en cada estación

India nombró a un nuevo ministro de Defensa en medio de las tensiones regionales