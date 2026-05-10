Panamá activa su segunda APP vial: $41 millones semestrales y 20 años de concesión

El proyecto abarca 192 kilómetros entre Loma Campana, Penonomé y Santiago.. Cortesía MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio la orden de proceder para la rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste, marcando el inicio formal de uno de los proyectos viales más relevantes bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá.

La obra, considerada estratégica por su conexión entre la capital y el interior del país, representa un paso clave en la modernización de la infraestructura vial y en la consolidación del esquema de participación privada en proyectos de gran escala.

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El contrato, adjudicado al consorcio Vías del Istmo, S.A. por un monto de $312 millones, contempla la intervención de 192 kilómetros de carretera en dos tramos: Loma Campana–Penonomé y Penonomé–Santiago.

El consorcio está integrado por la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.,Calzada Construcciones, S.A.de C.V. eIngeniería Estrella, S.A., de origen dominicano.

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La iniciativa incluye la construcción de retornos, señalización, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez del tránsito y las condiciones operativas del transporte en uno de los corredores más utilizados del país.

La inversión estimada asciende a $312 millones bajo el esquema de Asociación Público-Privada. Tomada del MOP

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que durante la ejecución del proyecto se generarán más de 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos, beneficiando a unas 282,000 personas.

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Además, explicó que el contrato APP tendrá una duración de 20 años, que incluye fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, bajo un esquema que busca garantizar estándares sostenidos en el tiempo.

Una vez concluida la fase de rehabilitación y construcción, la carretera quedará bajo concesión del consorcio ganador, que deberá garantizar el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad vial y mantenimiento para recibir el pago semestral acordado con el MOP.

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Según la resolución de adjudicación, el consorcio presentó la propuesta económica más competitiva: un compromiso firme de $41,347,000.00, monto que corresponde al pago semestral que hará el MOP, siempre que se cumplan los indicadores de desempeño previstos en el contrato.

De acuerdo con José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, la obra generará más de 2,000 empleos directos durante su ejecución. Tomada del MOP

Durante el primer año, el concesionario deberá cumplir con requisitos clave como la aprobación del estudio de impacto ambiental, el cierre financiero y la entrega de los diseños, además de realizar mantenimiento preventivo de la vía antes del inicio de las obras. Posteriormente, se desarrollará una fase de tres años de construcción y quince años de mantenimiento, bajo el cumplimiento de 14 estándares de desempeño, cuya falta implicará sanciones económicas.

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El modelo APP establece que el contrato se regirá por la Ley 93 de 2019, incorporando mecanismos como supervisión independiente, garantías de cumplimiento y un fideicomiso, con el objetivo de asegurar la transparencia en el manejo de los recursos y la correcta ejecución del proyecto.

Además, la estructuración técnica y financiera cuenta con el respaldo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que refuerza los estándares de gobernanza.

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De acuerdo con la documentación del proyecto, el esquema contempla pagos condicionados al cumplimiento de indicadores de calidad, seguridad vial y niveles de servicio, trasladando parte del riesgo operativo al concesionario . Esto implica que el mantenimiento del pavimento, la señalización, el drenaje y la atención de fallas estructurales serán evaluados periódicamente, y cualquier incumplimiento podría derivar en penalidades económicas.

La Panamericana es una vía clave para el transporte de carga y la conexión con el interior del país. Tomada del MOP

El proyecto de la Panamericana Oeste se convierte en el segundo contrato adjudicado bajo el modelo APP en Panamá, sumándose al proyecto de la Carretera Panamericana Este, que abarca más de 246 kilómetros entre Pacora y Yaviza y que actualmente se encuentra en ejecución .

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El portafolio de APP en Panamá continúa expandiéndose con iniciativas en distintas fases de planificación, incluyendo proyectos como infraestructura penitenciaria, centros de servicios municipales y ampliaciones viales en corredores estratégicos . Entre estos destaca la futura licitación para la autopista Arraiján–La Chorrera y la Vía Centenario, que busca ampliar la capacidad de estas vías altamente congestionadas.

De acuerdo con el ministro del MOP, en junio se publicará el pliego de cargos para licitar la tercera APP, que contempla la ampliación y rehabilitación de 42.5 kilómetros de la Autopista Arraiján–La Chorrera y la Vía Centenario.

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La obra ampliará de 4 a 6 carriles la Vía Centenario y de 6 a 8 carriles la Autopista Arraiján–La Chorrera, vías que actualmente registran altos volúmenes de tráfico en horas pico, generando congestiones que afectan la productividad, la calidad de vida de los usuarios y la seguridad vial.

La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este ya se encuentra en ejecución, como parte del primer proyecto desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada en el país. Tomada del MOP

A nivel regional, organismos internacionales han señalado que las APP se han convertido en una herramienta clave para cerrar brechas de infraestructura, especialmente en países con limitaciones fiscales. En el caso de Panamá, el uso de este modelo responde a la necesidad de mantener inversiones sostenidas sin comprometer de forma inmediata los recursos del Estado, al tiempo que se promueve la participación del sector privado.