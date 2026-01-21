Incendios forestales y emergencias: Protección Civil intensifica acciones por vientos y quema de basura en El Salvador

Las autoridades reportaron un conato de incendio en colonia La Guadalupana, en La Paz Este. / Secretaría de Prensa de la Presidencia

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador ha desplegado un operativo conjunto ante el aumento de incendios forestales y emergencias asociadas a ráfagas de viento y quema de basura, informó el director de la institución, Luis Alonso Amaya, en entrevista radial esta mañana.

Según el funcionario, la coordinación entre instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada ha sido clave para atender situaciones que van desde caídas de árboles hasta incendios en zonas rurales y urbanas.

De acuerdo con los informes emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los vientos han alcanzado velocidades de hasta 55 kilómetros por hora en áreas de planicie y niveles superiores en zonas montañosas, lo que ha incrementado la peligrosidad de incidentes. Amaya explicó que las elevaciones, como las cercanas a Comasagua, suelen registrar ráfagas más intensas, especialmente al inicio y al final del día, lo cual contribuye a la caída de árboles y a la propagación de incendios.

Durante las últimas horas, Protección Civil reportó la atención de diversas emergencias, incluyendo la caída de un árbol sobre un vehículo en la carretera hacia Santa Ana, hecho que resultó en dos personas lesionadas. “El árbol cayó en el preciso momento en el que el vehículo iba pasando. Es una carretera donde las velocidades oscilan entre los 60 y los 90 kilómetros por hora”, precisó Amaya. Las víctimas fueron rescatadas y trasladadas a centros de atención médica.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, brindó datos sobre las emergencias atendidas a raíz de las condiciones climatológicas en el país. /Protección Civil de El Salvador

En cuanto a los incendios, el director remarcó que, hasta el momento, no se han registrado siniestros forestales de gran magnitud como en años anteriores, aunque advirtió: “tener un incendio de gran extensión equivale al esfuerzo de controlar varios pequeños en distintos puntos”. El funcionario insistió en la importancia de la respuesta articulada, ya que cada evento requiere la acción simultánea de distintas entidades estatales y municipales.

La Fuerza Armada intervino recientemente en la extinción de un incendio en un predio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán Sur, mientras que el Cuerpo de Bomberos se ha mantenido activo atendiendo incidentes en maleza seca, hojarasca, vegetación, desechos sólidos y vivienda en puntos como el cantón El Sunza, ruta a Guaymango, en Ahuachapán Sur; en Santiago Nonualco, La Paz Centro; calle antigua a Zacatecoluca, La Paz Oeste; cantón Las Flores, en San Vicente; El Paraíso, Chalatenango Centro; en Moncagua, San Miguel Centro; en Aguilares, San Salvador Norte; y cantón Cangrejera, La Libertad Costa, entre otros. Muchos de estos incendios tienen origen en la quema de basura o residuos agrícolas, una práctica que Amaya considera de alto riesgo bajo las actuales condiciones meteorológicas.

El titular de Protección Civil subrayó que prácticamente la totalidad de los incendios en el país se derivan de la acción humana. “En El Salvador no hay ni un tan solo incendio que de manera natural se produzca. Cada vez que hay un incendio, puedo asegurarle que empezó porque a alguien se le ocurrió ponerle fuego a un promontorio de basura”, afirmó Amaya, citando la postura del director general del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

El Cuerpo de Bomberos atendió un incendio registrado en el kilómetro 6 del bulevar Constitución, en el distrito de Mejicanos. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mediante su Observatorio de Amenazas, emite avisos y alertas basados en análisis científico-técnico, utilizando modelos matemáticos y proyecciones para anticipar condiciones de riesgo. El director de Protección Civil explicó que la toma de decisiones, como la declaratoria de alerta verde, responde a estos estudios previos y a la evaluación conjunta con otras entidades.

Actualmente, la institución mantiene un aviso preventivo y reitera el llamado a la población a evitar cualquier quema de basura o preparación de tierras “fuera de temporada”, ya que las lluvias aún no han iniciado. “No es momento para estarle prendiendo fuego al país”, enfatizó el funcionario.

Las autoridades han reforzado la vigilancia y la capacidad de respuesta en todo el territorio, a la espera de que la intensidad de los vientos disminuya y con la expectativa de una reducción en el número de emergencias atendidas.