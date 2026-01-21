El Salvador

El Salvador recibe la sexta etapa de la Gira de Golf

El país centroamericano será anfitrión de la tercera edición del El Salvador Open Championship, torneo que reunirá a más de setenta golfistas profesionales de diferentes nacionalidades del 21 al 24 de enero en El Encanto Country Club

El Salvador como una sede
El Salvador como una sede confiable para eventos deportivos internacionales. (Foto: @SecPrensaSV)

La elección de El Salvador como anfitrión de la tercera edición del El Salvador Open Championship, correspondiente a la sexta etapa de la temporada 2025-2026 de la Gira de Golf Profesional Mexicana, confirma el posicionamiento del país como centro neurálgico del golf profesional en Centroamérica y motor del turismo deportivo.

El golf como puerta para la inversión

Según la ministra de Turismo, Morena Valdez, el evento “es una puerta de entrada para la visita de empresarios e inversionistas que están interesados en poder establecer sus empresas aquí en El Salvador”, consolidando así la imagen de una nación con condiciones óptimas de seguridad y organización para acoger eventos de primer nivel.

El torneo, que se disputará del 21 al 24 de enero en el El Encanto Country Club de San José Villanueva, La Libertad Este, contará con la presencia de más de 70 jugadores profesionales de diversas nacionalidades.

El Salvador será sede de
El Salvador será sede de la Gira de Golf Profesional Mexicana. Credito: Marco Garcia

La competencia no solo se traduce en espectáculo deportivo, sino que impulsa la economía al beneficiar de forma directa a hoteles, restaurantes y servicios de transporte.

La confianza demostrada por los organizadores internacionales se ha visto reforzada en años previos. El comité internacional ha elegido a El Salvador como sede de la sexta etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana en tres temporadas consecutivas, lo que, según declaraciones recabadas por la Secretaría de Prensa, evidencia la percepción de seguridad y hospitalidad del país. Así lo valoró el golfista mexicano Esteban Toledo, quien afirmó: “Estoy muy feliz de estar en El Salvador, este es uno de los campos más difíciles que he jugado, es muy retador”.

Dentro de las figuras destacadas para la edición 2025-2026 sobresale el mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, considerado el máximo ganador en la historia de la Gira de Golf Profesional Mexicana. Además, participará Kyle Stanley, de Estados Unidos, con experiencia en el circuito PGA Tour.

El Salvador Open Championship ostenta el reconocimiento del Official World Golf Ranking (OWGR), lo que lo convierte en el único circuito profesional de paga en México avalado a este nivel.

El primer torneo que se desarrolló fuera de México

La edición pasada celebrada coronó a “Camarón” Rodríguez, quien, con un registro total de 199 golpes en la clasificación general, obtuvo su décimo título en la GGPM. En esa ocasión, completó una tarjeta de ocho birdies y logró remontar jornadas disputadas bajo ráfagas de viento de 25 kilómetros por hora.

Rodríguez reconoció que su desempeño estuvo influenciado por el conocimiento previo del campo, adquirido durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde obtuvo la medalla de plata.

La etapa de la temporada
La etapa de la temporada 2023-24 de la GGPM fue un escaparate para la hospitalidad salvadoreña. (foto: indes.gob.sv)

El mexicano Gonzalo Rubio finalizó la competencia con 65 impactos en los 18 hoyos, alcanzando el cuarto lugar de la tabla general. El segundo puesto fue compartido por Armando Favela, de México, y Mateo Fernández de Oliveira, de Argentina, ambos con 208 golpes. El estadounidense Notah Begay III, cuatro veces campeón del PGA, concluyó su participación en el octavo lugar, con 211 golpes (-5). Por parte de la delegación salvadoreña, el mejor resultado correspondió al amateur Diego Olano, de 19 años, quien se posicionó en el lugar dieciséis con 220 golpes (+4), siendo el único nacional en superar el corte del torneo, fijado para los mejores 33.

La edición anterior de El Salvador Open Championship marcó el primer torneo oficial de la GGPM celebrado fuera de México. Además, representó el inicio del calendario competitivo anual de la Gira con la sexta etapa, consolidando a El Salvador como escenario estratégico para la internacionalización del golf profesional.

La celebración continua de estos eventos refuerza el papel del turismo deportivo en la estructura económica nacional, que al cierre de 2023 ya representaba el 10% del Producto Interno Bruto, según información de Secretaría de Prensa.

El Salvador se ha convertido
El Salvador se ha convertido en un destacado anfitrión de eventos internacionales. (Foto: indes.gob.sv)

La ministra Morena Valdez enfatizó al destacar: “Los eventos deportivos nos permiten atraer nuevos visitantes al país garantizando que los hoteles, restaurantes, servicios de transporte y otros negocios de la cadena de valor del turismo se vean directamente beneficiados”.

La constante organización de competencias internacionales, tanto de golf como de surf, posiciona a El Salvador como referente en la región e impulsa su proyección como destino deportivo y de inversión.

