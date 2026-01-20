Centroamérica registra déficits estructurales en la producción de alimentos esenciales

Las estimaciones indican que para el ciclo 2025-2026 El Salvador la producción esperada de maíz rondará los 14 millones de quintales, lejos de los 18.8 millones requeridos.

El estudio más reciente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) de El Salvador alerta sobre un déficit alimentario regional sin precedentes para el ciclo agrícola 2025-2026, con Centroamérica encendiendo todas las alarmas en maíz, frijol, arroz y proteínas esenciales.

Solo en El Salvador la producción esperada de maíz rondará los 14 millones de quintales, lejos de los 18.8 millones requeridos, y el frijol presentará una brecha que supera los 375,000 quintales, destaca la gremial.

“Este resultado evidencia un deterioro progresivo en la autosuficiencia agrícola”, sostiene Luis Treminio de CAMPO. La situación toma todavía más gravedad al expandir la mirada a nivel centroamericano, donde la suma de producción, consumo y déficits reveló un deterioro estructural.

El frijol, insumo vital para la dieta mesoamericana, refleja fuertes disparidades por país. El Salvador reporta el mayor déficit absoluto de la región con -1.048.724 quintales para el ciclo agrícola citado, seguido por Costa Rica con más de -777.000 y Panamá con -108.000.

Si bien Nicaragua y Honduras logran saldos positivos, el balance regional termina en negativo: la producción de frijol alcanzaría 12.9 millones de quintales, con un déficit global de más de 2 millones. “El sistema agroalimentario está lejos de garantizar la demanda mínima poblacional”, apunta CAMPO.

Crisis en alimentos esenciales

La crisis del maíz muestra un panorama más severo. El Salvador necesitará 18.8 millones de quintales en el último ciclo agrícola 2025-2026 pero solo producirá 11 millones, forzando un faltante superior a 7.8 millones, el cuarto mayor en Centroamérica.

Costa Rica, pese a un consumo per cápita alto, advierte una brecha de casi 19.6 millones de quintales. El panorama regional es desolador: entre los seis países, la falta de maíz superará 33.4 millones de quintales.

Los datos de la gremial CAMPO indican que toda la región mantiene un déficit en aquellos alimentos más importantes de su dieta.

El arroz tampoco escapa al colapso: El Salvador enfrentó en 2025 un déficit superior a 239,000 quintales y toda Centroamérica sumó una brecha de 19.88 millones de quintales. Sólo Panamá salió favorecida con un superávit de casi 3.9 millones de quintales, mientras que Nicaragua y Honduras arrastraron los déficits más abultados, llegando a 5.1 y 7.4 millones respectivamente.

El ciclo agrícola citado inicia en mayo/junio con las lluvias (primera siembra), y se extiende con la cosecha principal en octubre-noviembre-diciembre, y finalizando la corta hasta mayo/junio de 2026.

Proteínas con saldo negativo

En las proteínas animales, el saldo continúa adverso. El Salvador tendrá entre 2025 y 2026 un déficit de carne de res de casi 750,000 quintales. Campo proyecta que Costa Rica y Panamá lograrán saldos modestamente positivos, pero la falta total en la región bordeará los 750,000 quintales. El contraste lo marcará Guatemala, que reportará más de 3.5 millones de quintales de superávit, estima la asociación.

El sector porcino tampoco escapa al retroceso: de nueve millones de quintales consumidos en la región, la producción sólo cubrirá 5.7 millones, generando un agujero de más de 3.5 millones. El Salvador y Costa Rica sufrirán déficits, mientras Guatemala liderará la producción, aunque sin alcanzar la autosuficiencia.

Sobre lácteos, la brecha regional para 2025 -2025 será de 36.5 millones de quintales. El Salvador según los datos de CAMPO consumirá unos 14.5 millones y producirá casi nueve millones, quedando con un déficit de 5.6 millones. Nicolás García, consultor para CAMPO, enfatizó: “La autosuficiencia de Nicaragua y Costa Rica es excepción, no norma; los demás países dependen de importaciones para mantener la oferta”.

La situación del pollo mantiene la misma tónica. Para 2025-2026 Campo estima que El Salvador presentará una insuficiencia leve de casi 60,000 quintales, pero el déficit a nivel regional llegará a 5.35 millones de quintales. Panamá encabezará el consumo per cápita, superando los 50 kg anuales (110 libras).

Huevos y café con superávit

Dos rubros escapan del deterioro: los huevos y el café. En huevos, con El Salvador produciendo 1,228 millones de unidades frente a un consumo de 1,037 millones, se logra un superávit nacional de casi 191 millones para 2025-2026. Guatemala y Nicaragua también presentarán excedentes, mientras Honduras será el único con saldo rojo, con una falta de casi 400 millones de unidades, proyecta CAMPO.

Uno de los pocos productos que presentan superávit en la mayoría de países es el café. REUTERS/Luisa González

El café simboliza el único rubro con superávit generalizado: El Salvador consume apenas 265,000 quintales, pero produce 582,000, logrando un excedente de 316,000 según la información divulgada por CAMPO. A escala regional, el superávit alcanzará a 13.3 millones de quintales en 2025-2026, resultado potenciado por Honduras y Guatemala, con producciones de 6.1 y 4 millones respectivamente.

