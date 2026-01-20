El Salvador

Centroamérica registra déficits estructurales en la producción de alimentos esenciales

La región cerrará el ciclo 2025-2026 con un saldo negativo superior a 33 millones de quintales en maíz y más de 2 millones en frijol, según datos de la asociación salvadoreña CAMPO, agravando la dependencia de importaciones alimentarias

Guardar
Las estimaciones indican que para
Las estimaciones indican que para el ciclo 2025-2026 El Salvador la producción esperada de maíz rondará los 14 millones de quintales, lejos de los 18.8 millones requeridos.

El estudio más reciente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) de El Salvador alerta sobre un déficit alimentario regional sin precedentes para el ciclo agrícola 2025-2026, con Centroamérica encendiendo todas las alarmas en maíz, frijol, arroz y proteínas esenciales.

Solo en El Salvador la producción esperada de maíz rondará los 14 millones de quintales, lejos de los 18.8 millones requeridos, y el frijol presentará una brecha que supera los 375,000 quintales, destaca la gremial.

“Este resultado evidencia un deterioro progresivo en la autosuficiencia agrícola”, sostiene Luis Treminio de CAMPO. La situación toma todavía más gravedad al expandir la mirada a nivel centroamericano, donde la suma de producción, consumo y déficits reveló un deterioro estructural.

El frijol, insumo vital para la dieta mesoamericana, refleja fuertes disparidades por país. El Salvador reporta el mayor déficit absoluto de la región con -1.048.724 quintales para el ciclo agrícola citado, seguido por Costa Rica con más de -777.000 y Panamá con -108.000.

Si bien Nicaragua y Honduras logran saldos positivos, el balance regional termina en negativo: la producción de frijol alcanzaría 12.9 millones de quintales, con un déficit global de más de 2 millones. “El sistema agroalimentario está lejos de garantizar la demanda mínima poblacional”, apunta CAMPO.

Crisis en alimentos esenciales

La crisis del maíz muestra un panorama más severo. El Salvador necesitará 18.8 millones de quintales en el último ciclo agrícola 2025-2026 pero solo producirá 11 millones, forzando un faltante superior a 7.8 millones, el cuarto mayor en Centroamérica.

Costa Rica, pese a un consumo per cápita alto, advierte una brecha de casi 19.6 millones de quintales. El panorama regional es desolador: entre los seis países, la falta de maíz superará 33.4 millones de quintales.

Los datos de la gremial
Los datos de la gremial CAMPO indican que toda la región mantiene un déficit en aquellos alimentos más importantes de su dieta.

El arroz tampoco escapa al colapso: El Salvador enfrentó en 2025 un déficit superior a 239,000 quintales y toda Centroamérica sumó una brecha de 19.88 millones de quintales. Sólo Panamá salió favorecida con un superávit de casi 3.9 millones de quintales, mientras que Nicaragua y Honduras arrastraron los déficits más abultados, llegando a 5.1 y 7.4 millones respectivamente.

El ciclo agrícola citado inicia en mayo/junio con las lluvias (primera siembra), y se extiende con la cosecha principal en octubre-noviembre-diciembre, y finalizando la corta hasta mayo/junio de 2026.

Proteínas con saldo negativo

En las proteínas animales, el saldo continúa adverso. El Salvador tendrá entre 2025 y 2026 un déficit de carne de res de casi 750,000 quintales. Campo proyecta que Costa Rica y Panamá lograrán saldos modestamente positivos, pero la falta total en la región bordeará los 750,000 quintales. El contraste lo marcará Guatemala, que reportará más de 3.5 millones de quintales de superávit, estima la asociación.

El sector porcino tampoco escapa al retroceso: de nueve millones de quintales consumidos en la región, la producción sólo cubrirá 5.7 millones, generando un agujero de más de 3.5 millones. El Salvador y Costa Rica sufrirán déficits, mientras Guatemala liderará la producción, aunque sin alcanzar la autosuficiencia.

El sector porcino tampoco escapa
El sector porcino tampoco escapa al retroceso: de nueve millones de quintales consumidos en la región, la producción sólo cubrirá 5.7 millones, generando un agujero de más de 3.5 millones

Sobre lácteos, la brecha regional para 2025 -2025 será de 36.5 millones de quintales. El Salvador según los datos de CAMPO consumirá unos 14.5 millones y producirá casi nueve millones, quedando con un déficit de 5.6 millones. Nicolás García, consultor para CAMPO, enfatizó: “La autosuficiencia de Nicaragua y Costa Rica es excepción, no norma; los demás países dependen de importaciones para mantener la oferta”.

La situación del pollo mantiene la misma tónica. Para 2025-2026 Campo estima que El Salvador presentará una insuficiencia leve de casi 60,000 quintales, pero el déficit a nivel regional llegará a 5.35 millones de quintales. Panamá encabezará el consumo per cápita, superando los 50 kg anuales (110 libras).

Huevos y café con superávit

Dos rubros escapan del deterioro: los huevos y el café. En huevos, con El Salvador produciendo 1,228 millones de unidades frente a un consumo de 1,037 millones, se logra un superávit nacional de casi 191 millones para 2025-2026. Guatemala y Nicaragua también presentarán excedentes, mientras Honduras será el único con saldo rojo, con una falta de casi 400 millones de unidades, proyecta CAMPO.

Uno de los pocos productos
Uno de los pocos productos que presentan superávit en la mayoría de países es el café. REUTERS/Luisa González

El café simboliza el único rubro con superávit generalizado: El Salvador consume apenas 265,000 quintales, pero produce 582,000, logrando un excedente de 316,000 según la información divulgada por CAMPO. A escala regional, el superávit alcanzará a 13.3 millones de quintales en 2025-2026, resultado potenciado por Honduras y Guatemala, con producciones de 6.1 y 4 millones respectivamente.

.

Temas Relacionados

Déficit alimentarioCAMPOEl SalvadorCentroaméricaCosta RicaSeguridad alimentariaSoberanía alimentariaMaízFrijol

Últimas Noticias

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte extiende plazo para licitación de proyecto en Usulután, El Salvador

Los participantes tendrán hasta el 30 de enero de 2026 para entregar documentación de acuerdo a los cambios comunicados oficialmente, mientras que la apertura se desarrollará solo en formato físico y presencial en San Salvador

El Ministerio de Obras Públicas

República Dominicana asume presidencia del Consejo Centroamericano de Turismo

El país caribeño tomará el mando del organismo regional durante la próxima edición de la feria internacional en Madrid y se enfocará en fortalecer la cooperación y la promoción conjunta del turismo centroamericano

República Dominicana asume presidencia del

El Congreso de la República de Guatemala juramenta a los miembros de la Comisión de Postulación para el TSE

La instancia recientemente conformada tendrá la tarea de evaluar y seleccionar a los 20 postulantes que serán propuestos ante el pleno legislativo para la elección de los próximos magistrados responsables del proceso electoral de 2027 en Guatemala

El Congreso de la República

El 38.5 % de las familias dominicanas recibió subsidio alimentario estatal

Una disminución de 8.2% en la cantidad de familias atendidas fue confirmada por datos oficiales, que indican que los cambios en los criterios de elegibilidad influyeron en la reciente baja del alcance del programa social en los últimos tres meses de 2025

El 38.5 % de las

El presidente de FECAICA señaló que el FMI proyecta un crecimiento económico del 4% para El Salvador

El presidente de FECAICA, Jorge Arriaza, subrayó que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico del 4% para El Salvador, consolidando una tendencia positiva para el sector industrial

El presidente de FECAICA señaló

TECNO

Guía completa: qué hacer si

Guía completa: qué hacer si el micrófono del teléfono deja de funcionar

Meta AI en WhatsApp: las razones por las que se debe desactivar del celular

Problemas en Xiaomi con los pagos usando NFC: qué celulares se afectaron y cómo resolver el fallo

Bill Gates revela los dos retos que tiene la humanidad ante el avance de la IA: impacto en el empleo, uno de ellos

Crearían la primera fábrica de vehículos y sin humanos para 2030: robots serían los trabajadores

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

MrBeast, el youtuber más exitoso

MrBeast, el youtuber más exitoso del mundo, confiesa que está “en números rojos” pese a que su fortuna supera los USD 2.600 millones

Los hermanos Duffer enfrentan cuestionamientos por supuesto uso de inteligencia artificial en Stranger Things

El polémico vestido de Nicola Peltz: estilista revela nuevos detalles y contradice la versión de Brooklyn Beckham

Melissa Gilbert suplica al juez por la libertad de su esposo: “Estoy confiando en usted para que lo proteja por mí”

Hilary Duff volvió a interpretar en vivo “What Dreams Are Made Of” tras más de una década

MUNDO

Por qué Emmanuel Macron debió

Por qué Emmanuel Macron debió usar lentes oscuros durante su discurso en Davos

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Trump convocó a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz, la alternativa de EEUU para resolver conflictos globales

Macron insistió en que la UE debe aplicar represalias comerciales contra quienes le falten el respeto: “No debemos tener dudas”

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido