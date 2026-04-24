Guatemala

Aduanas de Guatemala decomisa mercancía valorada en más de USD 3 millones durante el primer trimestre de 2026

El informe detalla que las autoridades confiscaron bienes ligados a contrabando como resultado de más de 580 operativos, acompañados de acciones judiciales y fiscales que elevaron la recaudación y permitieron detectar diversas irregularidades aduaneras

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SAT de Guatemala decomisó mercancía valorada en Q27.7 millones (más de USD 3 millones) entre enero y marzo de 2026 en operativos contra el contrabando.(Cortesía: Gobierno de Guatemala)
SAT de Guatemala decomisó mercancía valorada en Q27.7 millones (más de USD 3 millones) entre enero y marzo de 2026 en operativos contra el contrabando.(Cortesía: Gobierno de Guatemala)

El combate al contrabando y la defraudación aduanera en Guatemala arrojó que durante los primeros tres meses de 2026: el valor en aduanas de las mercancías decomisadas alcanzó los Q27,7 millones (más de USD 3 millones), de acuerdo con la información de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Esta cifra corresponde a un total de 587 decomisos ejecutados a través de acciones interinstitucionales que fortalecieron la fiscalización en puntos críticos del país.

De acuerdo con la SAT, en los primeros tres meses del año, se reporta la ejecución de 626 acciones coordinadas entre las entidades estatales que integran la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (COINCON).

El reporte señala que 381 detecciones se realizaron en puestos de control interinstitucional y 100 operativos en ruta contaron con la coordinación directa de la SAT. Además, se registraron 51 incidencias en aduanas y 21 allanamientos coordinados por el Ministerio Público, consolidando una estrategia que abarca desde la vigilancia preventiva hasta la persecución judicial.

Infografía con ilustraciones de una aduana, camiones, contenedores y cajas, junto a iconos de dinero y un apretón de manos, que detalla los logros de la SAT.
Las acciones de fiscalización aduanera permitieron a las autoridades recaudar Q185.3 (USD 23.9 millones) millones en medidas y ajustes fiscales adicionales en el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación institucional y alcance de los operativos

En el ámbito de la protección de derechos de propiedad intelectual, la SAT documentó 63 casos de vulneración. Asimismo, el Ministerio de Gobernación reportó seis detecciones adicionales y se efectuaron cuatro operativos en aduanas, ampliando el alcance de la cobertura institucional en la lucha contra las redes de contrabando.

Paralelamente, las medidas y ajustes pagados en aduanas alcanzaron Q185.3 millones (USD 23.9 millones) durante el mismo periodo, una cifra que muestra la magnitud de la recaudación fiscal derivada de la fiscalización y el control aduanero. La institución explicó que estos recursos contribuyen de manera directa al fortalecimiento de las finanzas públicas y la protección de la economía formal.

En el terreno legal, la SAT reportó 168 denuncias interpuestas por defraudación y contrabando aduanero, de las cuales 141 se presentaron ante el Ministerio Público y 27 fueron planteadas por la propia SAT.

La coordinación entre la SAT, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público se evidenció en la implementación de controles en ruta, allanamientos y la identificación de incidencias en aduanas, así como en la persecución penal de los responsables.

Las alianzas institucionales permitieron detectar 63 vulneraciones a derechos de propiedad intelectual en el marco de los operativos aduaneros. (Cortesía: SAT)
Las alianzas institucionales permitieron detectar 63 vulneraciones a derechos de propiedad intelectual en el marco de los operativos aduaneros. (Cortesía: SAT)

Según la SAT, estas acciones forman parte de una política estatal orientada a proteger la salud, la seguridad y la legalidad del comercio en Guatemala.

En el balance presentado durante el primer trimestre, la SAT subrayó la importancia de la articulación entre los distintos organismos integrantes de la COINCON. La institución sostuvo que la colaboración interinstitucional ha permitido la detección oportuna de mercancía ilegal y la aplicación de sanciones tanto administrativas como judiciales.

El informe de la SAT remarca que los resultados obtenidos reflejan el compromiso de las instituciones guatemaltecas con la defensa de la economía nacional.

SAT invitó a la ciudadanía y al sector privado a sumarse a la denuncia de actividades ilícitas que afectan la recaudación tributaria y la competitividad del país. La institución concluyó que la continuidad de los operativos depende en buena medida de la información y la colaboración que aporten los distintos actores económicos y sociales.

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