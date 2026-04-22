Elon Musk advirtió sobre el “suicidio colectivo” por la baja natalidad y el envejecimiento en América Latina

Elon Musk alerta que la baja natalidad y el envejecimiento acelerado en América Latina suponen un riesgo existencial para la región. (AP foto/Evan Vucci)

La advertencia de “suicidio colectivo de la humanidad” por la baja natalidad y el envejecimiento acelerado en América Latina, formulada por el empresario Elon Musk en X, reactivó la discusión sobre el futuro demográfico de la región. Musk respondió a los datos compartidos por Brian Winter, editor de Americas Quarterly, quien subrayó que América Latina enfrenta un envejecimiento más rápido que cualquier otra zona del mundo, con Chile registrando una natalidad por debajo de la de Japón.

Elon Musk advirtió que la conjunción entre el descenso de nacimientos y el envejecimiento poblacional supone una amenaza existencial. De acuerdo con cifras de Americas Quarterly y Winter, la región muestra una tasa de fecundidad de 1,8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Las proyecciones indican que países como Chile y Uruguay podrían perder hasta un tercio de su población hacia 2100, mientras Brasil y Argentina experimentarían caídas de hasta una cuarta parte y un quinto, respectivamente.

El origen de la preocupación radica en que la población joven disminuye y la proporción de adultos mayores aumenta, lo que podría modificar profundamente la estructura social, la economía y las políticas públicas. Según estimaciones de la ONU, se prevé que para mediados del siglo XXI, uno de cada cuatro latinoamericanos tendrá más de 65 años, desafiando la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y cuidados.

Caída histórica de la natalidad en la región

Gráfico de X muestra el drástico descenso de la tasa de fertilidad en América Latina entre 1952 y 2024, suscitando preocupación de Elon Musk y Brian Winter por el envejecimiento poblacional.

La transformación demográfica es reciente si se observa el auge poblacional de las décadas de 1960 y 1970. En ese entonces, la población regional pasó de 60 millones en 1900 a 520 millones en 2000, según Americas Quarterly.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la natalidad comenzó a disminuir de forma continua. De seis hijos por mujer en 1950, hoy la cifra desciende a menos de dos en muchos países sudamericanos. En Brasil, el último censo arrojó 203 millones de habitantes, no los 213 millones esperados; en Chile se contaron 18,5 millones frente a los 20 millones proyectados, y en Paraguay se registraron 6,1 millones, un 20% menos de lo anticipado.

Esta tendencia se intensificó desde 2010 y se profundizó tras la pandemia de COVID-19, con el cierre de escuelas y una caída aún más abrupta en los nacimientos. Al mismo tiempo, la esperanza de vida ha ido en aumento, acelerando así el envejecimiento de la población.

Factores detrás de la baja natalidad

Este gráfico de barras de 2024 ilustra las diversas tasas de fertilidad por país en América Latina, reflejando una preocupante tendencia a la baja en la región.

Las causas del descenso son múltiples. Según Americas Quarterly, el desplazamiento masivo del campo a la ciudad entre 1960 y 1990, el acceso a anticonceptivos y los avances sanitarios influyeron significativamente.

La escolarización femenina, que supera el 90% en la región, y la mayor presencia de mujeres en la vida laboral y social han propiciado familias más pequeñas. Ediltrudis Noguera, entrevistada por la revista, narró cómo decidió tener menos hijos que la generación anterior: “Fue mi decisión”, afirma la ceramista paraguaya.

Factores económicos y culturales, como el aumento del costo de vida, el trabajo precario y la preocupación por el medio ambiente, también inciden. La generalización de la tecnología, como el uso intensivo de redes sociales, ha afectado los hábitos familiares. “Nuestros hijos están siendo educados por pantallas”, expresa Alfonso Tolosa, uruguayo citado por Americas Quarterly.

Las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la reducción del embarazo adolescente y las dificultades para conciliar vida profesional y familiar completan el escenario. “El propio sistema ha precarizado tanto la vida de criar con dignidad que se vuelve cada vez más difícil”, afirma Thiare Pérez, activista chilena.

Impacto social y económico del envejecimiento regional

Un gráfico muestra el porcentaje creciente de la población de 65 años o más en América Latina, proyectándose un aumento significativo hasta el 18.90% para 2050.

El envejecimiento acelerado implica retos inmediatos y estructurales para la región. Según la consultora Cristina Querubín, citada por Americas Quarterly, el desafío consiste en cómo las sociedades responderán a estos cambios, ya que los sistemas de pensiones y salud enfrentan una presión creciente.

Actualmente, la edad mediana en América Latina es de 31 años; en 2050 llegará a 40 años, y el porcentaje de personas mayores de 65 años, que era del 5% en 1980, podría superar el 25%. Esto significa una disminución de la fuerza laboral, mayor peso de los votantes de edad avanzada y posibles tensiones políticas. Protestas relacionadas con las pensiones han sido determinantes en países como Chile, Brasil y Argentina en los últimos años.

Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica en Citigroup, advirtió a Americas Quarterly que “el principal desafío para América Latina es que la región envejecerá antes de enriquecerse”. El denominado “dividendo demográfico”, responsable de medio punto porcentual de crecimiento anual del PBI per cápita desde 1997, desaparecería antes de 2050.

Sectores como la agricultura, la salud y los cuidados ya experimentan falta de mano de obra, y la criminalidad presenta matices nuevos: aunque el crimen suele decrecer en sociedades envejecidas, en Uruguay y Chile han surgido aumentos de homicidios y fraudes tecnológicos contra adultos mayores, según advierte el experto Nicolás Centurión.

Alternativas y desafíos ante la transformación demográfica

América Latina enfrenta una tasa de fecundidad de 1,8 hijos por mujer, cifra inferior al nivel de reemplazo poblacional recomendado

Frente a este panorama, se exploran posibles respuestas. Políticas como la extensión del teletrabajo, la reducción de jornadas y el fortalecimiento de los sistemas de cuidados buscan adaptar el mercado laboral. Gobiernos de la región discuten incentivos a la natalidad—como pagos únicos en Chile—y mejores condiciones de vida. Movimientos sociales y ONGs promueven la integración laboral de adultos mayores y migrantes.

La llamada “economía plateada” emerge como un sector clave: Americas Quarterly estima que alcanzará los USD 650.000 millones en 2033, abarcando servicios de salud, vivienda y tecnología para adultos mayores.

La innovación tecnológica también propone soluciones, desde ferias de empleo y plataformas especializadas hasta robótica asistencial, como ocurre en Uruguay, Brasil y México. Asimismo, la regularización migratoria en países como Colombia permite incorporar nuevos contribuyentes al mercado laboral y al sistema de seguridad social.

Nuevas formas de convivencia y adaptación se observan en iniciativas comunitarias que fomentan la vida activa y la cooperación intergeneracional en ciudades como Montevideo. Experiencias colectivas y cambios en el modelo educativo sugieren que las sociedades podrían reconstruirse apostando por la inclusión y la resiliencia.

La respuesta de las sociedades latinoamericanas al desafío de la baja natalidad y el envejecimiento poblacional será decisiva.