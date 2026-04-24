Panamá

Ampliación de horarios en centros de Salud en Panamá depende de un análisis técnico y del presupuesto

Disponibilidad del personal, capacidad operativa de las instalaciones y los recursos económicos para sostener el tiempo extendido, son temas a debate

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió sobre la necesidad de analizar la extensión de horarios en las instalaciones médicas.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió sobre la necesidad de analizar la extensión de horarios en las instalaciones médicas.

La implementación de la recién aprobada norma legislativa para ampliar los horarios en las instalaciones de salud del Ministerio de Salud (MINSA) no será inmediata, pues esto requiere de un análisis técnico y presupuestario detallado.

En enero la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 19, que establece horarios extendidos en los centros de salud públicos del país, una iniciativa que según los diputados busca mejorar el acceso a la atención médica, pero que desde un principio generó posiciones encontradas entre el Legislativo y el Ministerio de Salud (MINSA).

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, indicó que antes de poner en práctica la medida es necesario evaluar aspectos clave, como la disponibilidad de personal, la capacidad operativa de las instalaciones y los recursos económicos necesarios para sostener horarios extendidos.

El también galeno destacó que el objetivo es garantizar que la ampliación de la atención se realice de manera eficiente y sostenible, sin afectar la calidad de los servicios que se brindan a la población.

El Ministerio de Salud trabajará en la planificación correspondiente para determinar en qué centros sería viable iniciar el proceso, priorizando aquellas áreas con mayor demanda de atención, manifestó.

Una enfermera visiblemente cansada apoya la cabeza sobre su mesa en un centro de salud.
La disponibilidad del personal médico y de enfermería es uno de los puntos a analizar. (Canva)

Precisó que “el funcionamiento 24/7 requiere planificación, personal y presupuesto. Vamos a definir estratégicamente dónde es viable implementarlo”.

Impulsado por el diputado Betserai Richards, el proyecto plantea que los centros de salud, subcentros, policentros, instalaciones MINSA CAPSI y otros establecimientos de atención primaria funcionen en horarios definidos por el MINSA, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de personal y los recursos presupuestarios de cada región.

La iniciativa establece que, en cada región de salud, exista al menos una instalación con horario extendido para garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos.

Referente a la seguridad en los centros de salud, donde incluso se han dado casos en los que los pandilleros han llegado a rematar a sus víctimas, el ministro dijo que se han reforzado las medidas de seguridad.

Boyd Galindo reconoció que se trata de un reto constante, debido a factores como la delincuencia y la presencia de pandillas, especialmente en horarios nocturnos.

Betserai Richards, diputado que propuso la extensión de horarios en los centros de salud. EFE/ Carlos Lemos
Betserai Richards, diputado que propuso la extensión de horarios en los centros de salud. EFE/ Carlos Lemos

Sobre la indemnización programada por el gobierno a una empresa que no concretó el proyecto del Hospital Oncológico, sostuvo que se logró un acuerdo por $14.9 millones, tras una reclamación inicial de $72 millones.

“El pago saldrá del presupuesto estatal, ya que el Ministerio de Salud no cuenta con los fondos para asumirlo directamente”, manifestó.

El titular de Salud adelantó en una nota de prensa institucional que se contempla una inversión cercana a los $160 millones en la región de Azuero, en la parte sur del país.

La construcción y mejora de hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y la perforación de pozos para fortalecer el acceso al agua potable en provincias como Herrera y Los Santos, están entre los proyectos por ahora contemplados.

La nota ministerial continúa manifestando que en cuanto a denuncias sobre supuesta falta de insumos en el área de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, el funcionario aseguró que tras conversaciones con la dirección médica, se confirmó la disponibilidad de recursos.

Explicó que actualmente el nosocomio se encuentra en proceso de remodelación, incluyendo mejoras en el área de hemodiálisis, y que se prevé una inversión en su estructura cercana a los $50 millones.

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