El Salvador destinó más de $100 millones a infraestructura vial en 2025 y prepara ampliaciones clave para 2026

En 2025, el Fovial ejecutó obras de mejoras y mantenimiento de la red vial en todo el país. /Fovial

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ejecutó en 2025 una inversión de más $100 millones para el mantenimiento y mejora de la red vial nacional, según informó el director, Alex Beltrán, en una entrevista radial esta mañana. La estrategia incluyó trabajos de bacheo, renovación de asfalto y rehabilitación de caminos rurales, beneficiando a comunidades educativas y zonas de alto tránsito en todo el país.

De acuerdo con Beltrán, la intervención principal se concentró en más de 4.500 kilómetros de carreteras pavimentadas, abarcando ejes clave como la carretera Panamericana, la carretera del Litoral, la Troncal del Norte y diversas rutas nacionales. El funcionario explicó que también se priorizó el mantenimiento de 2,800 kilómetros de caminos de tierra, con una asignación presupuestaria específica para atender las necesidades de conectividad en áreas rurales y turísticas.

“Realizamos inversión en tareas como bacheo, colocación de carpetas asfálticas y renovación de tramos puntuales”, dijo el funcionario. Entre los proyectos destacados de 2025 figura la rehabilitación del tramo Ilobasco-Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, con más de 20 kilómetros de vías renovadas y un avance reportado del 92% al cierre del año. Además, se completó la segunda fase en el corredor Jocoro-Perquín, en el oriente del país, conectando comunidades desde San Francisco Gotera hasta Delicias de Concepción y preparando la fase final para los próximos meses.

El titular de Fovial subrayó la importancia de ejecutar obras complementarias como muros de retención, drenajes transversales y longitudinales, así como la sistematización de redes de agua potable, aspectos fundamentales en zonas propensas a inundaciones. “No basta con pavimentar sino se resuelven los problemas de drenaje y ordenamiento de tuberías”, puntualizó.

El funcionario brindó detalles de las obras ejecutadas el año anterior y el monto destinado a diversos proyectos. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

Durante 2025, la señalización vial recibió una partida de $5 millones, con acciones específicas en el Área metropolitana de San Salvador (AMSS) y en carreteras aledañas a más de 37 centros escolares situados junto a rutas de alto flujo. “Sabemos que falta mucho por hacer y debemos incrementar los esfuerzos de señalización”, admitió el funcionario.

Proyectos para 2026: ampliaciones, puentes y obras de mitigación

La programación de 2026 contempla una inversión total de $220 millones, de los cuales $100 millones se destinarán nuevamente a mantenimiento vial en cuatro áreas principales: vías pavimentadas, caminos de tierra, limpieza de derechos de vía y conservación de puentes y obras de paso.

Entre los proyectos emblemáticos para este año figura la ampliación de la carretera del Litoral desde Zacatecoluca hasta Usulután, un tramo señalado por usuarios debido al deterioro y reducción de carriles. El diseño de ampliación ya se encuentra avanzado y contempla la adquisición de derechos de vía y adecuaciones de seguridad. “Vamos con la ampliación, definitivamente”, confirmó Beltrán en el espacio de entrevista.

En el oriente del país hay tres puentes —San Antonio Silva, La Gallina y El Rebalse— que están en proceso de ampliación y modernización para mejorar la seguridad vial, especialmente para peatones. El director de Fovial detalló que estas estructuras presentaban una anchura insuficiente y se están adecuando para permitir el paso simultáneo de vehículos y personas.

El Fovial ya se encuentra realizando obras para la construcción del puente San Antonio Silva, ubicado entre San Miguel y La Unión. /Fovial

Otras líneas de acción incluyen la mitigación de riesgos por erosión, como la intervención en la zona de Apulo, donde se reparan cárcavas para proteger la conectividad. “Nuestra tarea es garantizar la seguridad y prevenir afectaciones en la red vial”, sostuvo Beltrán.

El plan anual también incorpora la limpieza de vías y la disposición adecuada de residuos, con campañas para evitar la acumulación de basura en cunetas y derechos de vía, aspecto que incide en la prevención de inundaciones y accidentes.

Finalmente, el titular del Fovial indicó que se dará prioridad a la atención de reportes ciudadanos sobre vías en mal estado y a la búsqueda de financiamiento para completar proyectos estratégicos como el tramo Atiquizaya-Turín-Llano de Doña María, pendiente de ejecución y considerado clave para la conectividad regional.