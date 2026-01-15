El Salvador

El país registra aumento del 183 por ciento en muertes de motociclistas al inicio de 2026

Las estadísticas oficiales señalan que las víctimas mortales y los lesionados entre quienes viajan en motocicleta se han incrementado de forma significativa, superando los registros de los primeros días del año anterior

Guardar
Personas lesionadas en accidente vial
Personas lesionadas en accidente vial son atendidas por Cruz Roja Salvadoreña. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

Un incremento del 183 por ciento en la cantidad de motociclistas fallecidos ha marcado el inicio de 2026 en el país, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Durante los primeros catorce días del año, 17 motociclistas murieron en las carreteras, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de solo seis.

El fenómeno no se limita a las muertes: los lesionados en accidentes de motocicleta también crecieron un 54 por ciento, y los siniestros viales con motociclistas involucrados aumentaron un 50 por ciento respecto al año anterior. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante en la movilidad y la seguridad vial.

Las principales causas detrás de estos hechos incluyen la distracción del conductor, el exceso de velocidad y el adelantamiento prohibido. Los registros oficiales muestran que estos factores siguen presentes a pesar de las campañas de prevención y los controles policiales.

522 personas lesionadas en accidentes
522 personas lesionadas en accidentes de tránsito, registra el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

En el conjunto de accidentes de tránsito, el país registró 47 fallecidos y 522 lesionados en solo catorce días, como resultado de 828 incidentes viales. La comparación con el inicio de 2025 revela una situación aún más alarmante: los siniestros subieron un 41 por ciento, los lesionados un 43 por ciento y las muertes un 34 por ciento.

El consumo de alcohol al volante también muestra un repunte. Las autoridades informaron un aumento del 7 por ciento en las detenciones por conducción en estado de ebriedad, con 73 casos reportados en 2026 frente a 68 en el año anterior.

El análisis geográfico identifica al departamento de San Salvador como el de mayor incidencia, con 261 accidentes desde el 1.º de enero, seguido por Santa Ana con 79 y Sonsonate con 49. Esta concentración sugiere la necesidad de reforzar la supervisión en zonas urbanas y corredores de alto tráfico.

Distracción del conductor y la
Distracción del conductor y la invasión del carril figuran entre las principales causas. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

Tanto en las lesiones como en las muertes, la distracción al conducir y la invasión de carril se mantienen como los factores más frecuentes. En los casos más graves, la velocidad excesiva se suma como causa determinante.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial confirman que el inicio de 2026 ha estado marcado por un deterioro en los niveles de seguridad en las carreteras, especialmente para quienes se movilizan en motocicleta.

Medidas implementadas para contrarrestar la accidentabilidad en el país

La respuesta institucional ante este aumento ha sido incorporar nuevas estrategias y reforzar las ya existentes. Entre las acciones más destacadas figura la implementación de fotomultas en carreteras estratégicas como el bulevar Monseñor Romero y la autopista a Comalapa.

Estas fotomultas consisten en sistemas automáticos que capturan imágenes de los vehículos que exceden los límites de velocidad o realizan maniobras prohibidas. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, en el tramo de la autopista a Comalapa se ha logrado una reducción del 60 por ciento en la cifra de fallecidos a un año de la puesta en marcha de este mecanismo.

Personas lesionadas en accidente vial,
Personas lesionadas en accidente vial, son atendidas por Cruz Roja Salvadoreña. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

A los controles automáticos se suman los operativos viales realizados por las autoridades, quienes supervisan documentos, condiciones técnicas y estado de los conductores, especialmente en puntos de mayor incidencia.

El uso de casco certificado y chaleco reflectante es obligatorio para todos los motociclistas, medida orientada a reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Además, se ha establecido la exigencia del sistema de retención infantil en vehículos particulares, obligando a que los menores viajen en sillas adecuadas a su peso y edad.

Las autoridades esperan que la combinación de tecnología, regulación y educación logre revertir la tendencia actual y mejore los niveles de seguridad vial en el corto plazo.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoMotociclistasSeguridad vialObservatorio Nacional de Seguridad VialMinistro de Obras PúblicasAutoridadesSan SalvadorSanta AnaBulevar Monseñor RomeroAutopista a Comalapaconducción peligrosa

Últimas Noticias

Pavimentación de calle mejorará el acceso para 600 estudiantes en Ahuachapán

La intervención dotará de mejores condiciones al principal corredor que une las comunidades de Arco Durán y Los Toles, cuyos habitantes dependen de esta ruta para la movilidad escolar, rural y productiva

Pavimentación de calle mejorará el

Renovación tecnológica obligará al cierre temporal del Teatro Nacional de San Salvador en 2026

El Ministerio de Cultura confirmó que el Teatro Nacional de San Salvador cerrará sus puertas durante el primer semestre de 2026 para ejecutar una modernización de su sistema eléctrico y equipamiento técnico.

Renovación tecnológica obligará al cierre

La cultura y la música se toman Panamá

Tradiciones, música y expresiones artísticas marcan una agenda cultural diversa en distintos puntos del país

La cultura y la música

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la importación de cascos certificados para motocicletas a la reglamentación técnica

Actualmente, la normativa vial exige el uso de cascos certificados a los motociclistas en todo el país, desde el pasado 29 de diciembre

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la

Los productos electrónicos de China golpean el comercio local de El Salvador

El aumento en la importación de dispositivos tecnológicos provenientes de China, especialmente teléfonos móviles, ha impactado negativamente al comercio local salvadoreño, según cifras del Banco Central de Reserva.

Los productos electrónicos de China

TECNO

Apple presenta Creator Studio: la

Apple presenta Creator Studio: la nueva suscripción exclusiva para creadores en Mac y iPad

Estas son las nuevas funciones que tendría Siri tras la alianza entre Google y Apple

La startup de Sam Altman que compite con Neuralink recibe millonaria inversión de OpenAI

Tesla de Elon Musk elimina la compra única de Full Self-Driving

La batería térmica más compacta para el hogar que busca revolucionar el ahorro energético

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Melissa Gilbert reaparece en redes

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

BTS y la historia detrás de “ARIRANG”: ¿qué significa el título del nuevo álbum?

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

MUNDO

Israel abatió a un alto

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

La OTAN refuerza su respaldo a Ucrania mientras los ataques rusos sumen al país en una emergencia energética

Un desafío en medio de los Alpes franceses: así es Courchevel, el aeropuerto más empinado del mundo

Etiopía acusó a Eritrea de enviar más de 56.000 rondas de munición a rebeldes locales

Estados Unidos y Taiwán sellaron un acuerdo que reduce aranceles y aumenta la inversión en semiconductores