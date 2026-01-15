El país registra aumento del 183 por ciento en muertes de motociclistas al inicio de 2026

Personas lesionadas en accidente vial son atendidas por Cruz Roja Salvadoreña. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

Un incremento del 183 por ciento en la cantidad de motociclistas fallecidos ha marcado el inicio de 2026 en el país, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Durante los primeros catorce días del año, 17 motociclistas murieron en las carreteras, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de solo seis.

El fenómeno no se limita a las muertes: los lesionados en accidentes de motocicleta también crecieron un 54 por ciento, y los siniestros viales con motociclistas involucrados aumentaron un 50 por ciento respecto al año anterior. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante en la movilidad y la seguridad vial.

Las principales causas detrás de estos hechos incluyen la distracción del conductor, el exceso de velocidad y el adelantamiento prohibido. Los registros oficiales muestran que estos factores siguen presentes a pesar de las campañas de prevención y los controles policiales.

522 personas lesionadas en accidentes de tránsito, registra el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

En el conjunto de accidentes de tránsito, el país registró 47 fallecidos y 522 lesionados en solo catorce días, como resultado de 828 incidentes viales. La comparación con el inicio de 2025 revela una situación aún más alarmante: los siniestros subieron un 41 por ciento, los lesionados un 43 por ciento y las muertes un 34 por ciento.

El consumo de alcohol al volante también muestra un repunte. Las autoridades informaron un aumento del 7 por ciento en las detenciones por conducción en estado de ebriedad, con 73 casos reportados en 2026 frente a 68 en el año anterior.

El análisis geográfico identifica al departamento de San Salvador como el de mayor incidencia, con 261 accidentes desde el 1.º de enero, seguido por Santa Ana con 79 y Sonsonate con 49. Esta concentración sugiere la necesidad de reforzar la supervisión en zonas urbanas y corredores de alto tráfico.

Distracción del conductor y la invasión del carril figuran entre las principales causas. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

Tanto en las lesiones como en las muertes, la distracción al conducir y la invasión de carril se mantienen como los factores más frecuentes. En los casos más graves, la velocidad excesiva se suma como causa determinante.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial confirman que el inicio de 2026 ha estado marcado por un deterioro en los niveles de seguridad en las carreteras, especialmente para quienes se movilizan en motocicleta.

Medidas implementadas para contrarrestar la accidentabilidad en el país

La respuesta institucional ante este aumento ha sido incorporar nuevas estrategias y reforzar las ya existentes. Entre las acciones más destacadas figura la implementación de fotomultas en carreteras estratégicas como el bulevar Monseñor Romero y la autopista a Comalapa.

Estas fotomultas consisten en sistemas automáticos que capturan imágenes de los vehículos que exceden los límites de velocidad o realizan maniobras prohibidas. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, en el tramo de la autopista a Comalapa se ha logrado una reducción del 60 por ciento en la cifra de fallecidos a un año de la puesta en marcha de este mecanismo.

Personas lesionadas en accidente vial, son atendidas por Cruz Roja Salvadoreña. (Créditos: Cruz Roja Salvadoreña)

A los controles automáticos se suman los operativos viales realizados por las autoridades, quienes supervisan documentos, condiciones técnicas y estado de los conductores, especialmente en puntos de mayor incidencia.

El uso de casco certificado y chaleco reflectante es obligatorio para todos los motociclistas, medida orientada a reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Además, se ha establecido la exigencia del sistema de retención infantil en vehículos particulares, obligando a que los menores viajen en sillas adecuadas a su peso y edad.

Las autoridades esperan que la combinación de tecnología, regulación y educación logre revertir la tendencia actual y mejore los niveles de seguridad vial en el corto plazo.