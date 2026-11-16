Lucas Erio, director de Hidrocarburos de Mendoza: “La ingeniería en petróleo es una carrera muy demandada”

Lucas Erio, director de Hidrocarburos de Mendoza

Guardar

Vaca Muerta abre una nueva etapa para Mendoza, cuya historia petrolera suma ahora las expectativas de la exploración no convencional. El desarrollo de estos proyectos, que convive con el sostenimiento de los yacimientos convencionales, plantea también una pregunta por los profesionales y técnicos que necesitará la industria en los próximos años y por el trabajo de las universidades para acompañar esa demanda.

Lucas Erio, director de Hidrocarburos de Mendoza, participa de ese intercambio desde dos lugares: la gestión pública y la docencia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En diálogo con TICMAS —la edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento— habló de las decisiones con las que la provincia busca acompañar las inversiones y de la articulación entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas.

PUBLICIDAD

—¿Cómo se prepara Mendoza para el desafío que supone Vaca Muerta?

—Tenemos una larga historia en producción de hidrocarburos. Las primeras perforaciones se hicieron hace cerca de cien años en la provincia. Tenemos dos cuencas productivas: la cuyana y la neuquina, que está compartida con Neuquén y Río Negro. Tenemos experiencia en producción, en exploración y en desarrollo de capital humano del sector. Estamos trabajando en dos subindustrias: en el sostenimiento de la producción convencional y en el boom de explotación no convencional. Un 30% de la formación Vaca Muerta está territorio mendocino, con proyectos de desarrollo de la mano de las primeras empresas que han estado con actividad en Mendoza: algunos próximos a ejecutarse y otros ya ejecutándose. Toda esta experiencia en petróleo y gas ha hecho que, por ejemplo, tengamos universidades, institutos y facultades específicas para el desarrollo del capital humano necesario para la industria.

PUBLICIDAD

Lucas Erio en la Exposición AOG Patagonia 2026

—A nivel laboral, ¿hay ya personas preparadas en la provincia para responder a la exploración no convencional?

—Hoy hay actores claves en el desarrollo de la industria. El Estado es un actor fundamental, primero por ser dueño del recurso y por la facultad de establecer políticas públicas para que la provincia sea un eje de crecimiento para explotar esos recursos no convencionales, en este caso en Vaca Muerta. Para nosotros, es un vector de crecimiento de la provincia. El Estado está orientado a explotar y a generar las condiciones de previsibilidad, de reglas claras y seguridad jurídica para que la inversión ocurra. El sector privado es el que asume el gran riesgo en cuanto al financiamiento: el riesgo geológico, el riesgo operacional que implica este tipo de actividades. Hay un ecosistema bastante amplio y hemos atomizado también el mercado de operadores en Mendoza. En el sector educativo tenemos nueve universidades con diferentes facultades que abastecen de capital humano a nuestra provincia en todas las actividades, no solamente en materia energética. La Universidad Nacional de Cuyo es la más importante en términos de educación, con la Facultad de Ingeniería —yo soy egresado de ahí: soy ingeniero industrial—. Tenemos la carrera de Ingeniería en Petróleo, que existe desde hace muchos años y da egresados que van directamente a trabajar a las operadoras, incluso, a veces, antes de recibirse. Algunos se trasladan a Neuquén por un tema de mayor demanda de capital humano. Hay una carrera nueva en la Facultad de Ingeniería que es Ingeniería en Energía. Es sabido que la provincia está apostando mucho a la minería como vector de crecimiento en su matriz.

PUBLICIDAD

—¿Qué va a pasar con la mano de obra calificada en relación con la minería? Porque petróleo y minería comparten ciertas búsquedas laborales. ¿Cómo van a equilibrar esa mano de obra?

—En 2024 se lanzó el Plan Pilares en Mendoza, un plan estratégico en vinculación con los actores que mencionaba del sector privado y el sector público. Uno de los pilares es la vinculación con la educación, con el objetivo de anticiparnos. Hemos estudiado diferentes desarrollos de este tipo de industrias, con los diferentes cuellos de botella que han tenido. Lo que ha sucedido en el no convencional en Neuquén en términos de infraestructura, de desarrollo de facilities, de evacuación de la producción y también educacionales. El objetivo es ver las lecciones aprendidas de otros lugares, no solo de Argentina, sino del mundo. En términos de gas, por ejemplo, lo que ha sucedido con el convencional en modelos como el canadiense, con la reconversión que ya tuvo, que es lo que estamos pasando nosotros hoy con esta reestructuración del mapa petrolero. Entonces tratamos de adelantarnos a ese tipo de cuellos de botella que sabemos que luego vienen con esta explosión de la industria que Neuquén está viviendo.

PUBLICIDAD

—¿Dónde aparecen los cuellos de botella?

—¿En términos de minería? Hoy tenemos un proyecto de explotación con un RIGI aprobado por más de 800 millones de dólares en Uspallata, un proyecto de cobre que sería el primero de Argentina en explotación de cobre…

—¿Lo comparten con San Juan?

—La faja metalogénica, sí. Pero es un proyecto piloto que permitiría extraer cobre en pocos años. Eso ya está en fase de explotación y sería el primer proyecto de extracción de cobre, con lo cual hoy la demanda de capital humano no está siendo un cuello de botella. Lo que estamos haciendo es adelantarnos. Se han lanzado diferentes diplomaturas y tecnicaturas en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y en el INSUTEC; por ejemplo, la de perforista minero, con récord de inscripciones. Han superado las expectativas y los institutos de educación superior se han visto en la necesidad de ampliar o de reestructurar para seguir atendiendo la demanda. Hoy no es un cuello de botella. Lo mismo sucede con el no convencional.

PUBLICIDAD

Lucas Erio es, además, profesor de las materias Industrias y Servicios I y II de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo

—¿Por qué?

—Porque estamos en fases de explotación. Lo que mencionaba recién con estas lecciones aprendidas de otros lugares de Argentina y del mundo es que nos vemos en la obligación de adelantarnos a eso que puede llegar a pasar. Hoy estamos hablando de un proyecto no convencional de YPF con un RIGI para explotar cerca de un 25% de la superficie de Vaca Muerta en Mendoza. Son más de 4.500 millones de dólares que YPF planea invertir. Hay un proyecto de Quintana y TSB al lado de las áreas de YPF que prevé un field development de 1.500 millones de dólares aproximadamente. Tenemos 6.000 millones de dólares y acá se va a necesitar capacidad técnica.

PUBLICIDAD

—¿Cuántos empleos se van a producir?

—Sería demasiado arriesgado estimar una cantidad de empleos, pero tenemos un estimado de que por cada dólar de CAPEX se necesitan tres de OPEX. Y en el OPEX está incluida la capacidad laboral que necesita la empresa. Es un gran boom el que se viene. Estamos convencidos porque la geología está, pero nosotros hacemos mucho hincapié en esto: la existencia del recurso debajo de la tierra no es condición suficiente. Es necesario que la política energética de la provincia acompañe y, en ese sentido, hemos implementado acciones y decisiones concretas para desarrollar el recurso y que una decisión política transforme un recurso en una reserva. El cobre hace millones de años que está en la provincia de Mendoza. El petróleo hace millones de años que está. Vaca Muerta también. La decisión hoy se tomó para poder extraerlo y explotarlo. De la mano de eso vienen las necesidades de la cadena de valor y, entre ellas, la capacidad laboral.

PUBLICIDAD

—¿Cómo es la articulación con los privados?

—Es una cuestión estratégica estar cerca. Nosotros decimos que el Estado tiene que, de alguna manera, allanar el camino con las facultades constitucionales como dueño del recurso, para que los privados hagan lo que saben hacer.

—¿Allanar es bajar impuestos, por ejemplo?

—Por ejemplo. Es lo que hemos ido haciendo, con una dinámica de trabajo, un ciclo virtuoso muy interesante. Desde el equipo del Ministerio —yo soy el director de Hidrocarburos, pero se replica en las diferentes direcciones— tenemos una capacidad técnica sólida: ingenieros en petróleo, ingenieros en procesamiento de hidrocarburos, contadores, administradores de empresas, técnicos en petróleo y geólogos. ¿Por qué marco la capacidad técnica? Porque es clave que la provincia, como dueña del recurso, entienda qué es lo que tiene el subsuelo. No podemos pensar en que la dueña del recurso no sepa lo que tiene, su potencial o su limitación. Si conocemos ese potencial, la limitación y la complejidad de extraer un recurso, vamos a poder establecer políticas públicas acordes. No podemos pensar en extender un contrato de un yacimiento maduro que produce un corte de agua quizás por encima del 90%, con regalías del 15, 20 o 25%. La provincia de Mendoza, en una apuesta muy arriesgada, extendió contratos de manera anticipada; es decir, hasta cinco años o más antes del vencimiento. Nos sentamos con las operadoras a entender cuáles eran sus planes de inversión y, en esa mesa de trabajo, entendiendo el subsuelo que tenemos, pudimos establecer prórrogas anticipadas. Nos sentamos, discutimos, negociamos. Expusimos qué era lo que la provincia esperaba de esas áreas y las operadoras, lo mismo. Luego de esas instancias pudimos extender los contratos para que la inversión no caiga, para que se sigan generando puestos de trabajo en empresas de servicio que sigan operando y que, en definitiva, la producción se siga sosteniendo.

PUBLICIDAD

—¿Qué tipo de empleos son los que hoy se están buscando?

—La Ingeniería en Petróleo siempre es una carrera muy demandada en Argentina. El boom de Vaca Muerta ha hecho que sea totalmente necesaria. Creo que falta más. La tasa de egresados ha bajado bastante en los últimos años. Sin embargo, confío en que va a aumentar debido a la necesidad de la industria. La Ingeniería Industrial ofrece un campo de acción muy versátil a la hora de insertarse en el mercado laboral. Siempre hay lugar para los ingenieros industriales en cualquier ámbito de la industria energética. Soy ingeniero industrial y soy director de Hidrocarburos: el perfil del egresado permite esa versatilidad. Las tecnicaturas también son muy requeridas, como la de perforista minero que se lanzó ahora. También hay una diplomatura en la Facultad de Ingeniería en estudio de yacimientos integrados.

—¿Hablaron con UNCuyo para revisar los programas de estudio?

—Sí. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en Ingeniería Industrial, en Industrias y Servicios I y II.

—Casi cuando ya están egresando.

—Sí, son de 4.º y 5.º año. Son materias súper interesantes, largas y complejas. La I está dentro del plan de estudios obligatorio. La II es optativa y, sin embargo, la eligen un montón de estudiantes. Es súper interesante la carrera. Estamos en permanente vinculación. Hay una Secretaría de Vinculación dentro de la Universidad Nacional de Cuyo con la cual hemos trabajado durante muchos años, en el Plan Pilares, por ejemplo, en diferentes acciones concretas para seguir formando.

—¿La nueva operación está empezando dentro de siete años? ¿Cómo va a ser?

—Yo no tengo dudas de que va a ser una de las principales fuentes del producto bruto geográfico de la provincia.

—¿Le va a ganar al vino?

—No estamos compitiendo con el vino porque somos una provincia vitivinícola. Nos identificamos por nuestros vinos; nos representan, son nuestra identidad y está bien que así sea. Estoy convencido de que va a seguir siendo así. Pero también somos una provincia petrolera convencional y ahora no convencional. Sin dudas, por tener la segunda refinería más importante del país, una larga historia de producción convencional y ahora este nuevo vector de crecimiento que es el no convencional, sabemos que Mendoza va a volver a ser una de las principales provincias productoras de hidrocarburos. No tengo dudas de que, en términos de producto bruto geográfico, va a volver a ser lo más importante para la provincia.