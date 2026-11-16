Educación Técnica en Argentina: enseñar a pensar más allá de los oficios

Germán Soto junto a sus estudiantes

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El orgullo de decir “La técnica se lleva en la sangre, es un sentimiento” así lo viven miles de chicos y chicas que eligen una educación distinta, donde los tiempos y las exigencias son otras, donde resolver y ejecutar adquieren otras dimensiones y compromisos. TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas- dialogó con tres docentes de distintos puntos del país.

Germán Soto enseña en Corrientes, Diego Sebastián Saez en Río Negro y Leando Planas en la provincia de Buenos Aires. Cada uno desde su trayectoria, y las realidades que enfrentan en el día a día– ya sea en el aula o el taller– coincide en destacar que la educación técnica es mucho más que enseñar oficios; es una forma de ver el aprendizaje en diálogo con el mundo del trabajo y la sociedad donde el docente no solo enseña sino que acompaña.

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Leandro Planas

¿Qué es lo distintivo de la educación técnica?

Leandro Planas, docente de Física, Fisicoquímica, Procedimientos técnicos y lenguaje tecnológico, Tornería y fresado en las EEST N°5, EEST N°8, CFP N°412 en Lomas de Zamora y las EEST N°2 y EEST N°6 en Lanús reflexiona: “una de las principales características de la educación técnica es su forma de enseñar y aprender a través de la práctica. Los estudiantes no solamente adquieren conocimientos teóricos, sino que tienen la posibilidad de aplicarlos, experimentar, equivocarse y buscar soluciones. En ese proceso, el docente acompaña y orienta, pero es el propio estudiante quien tiene que poner en juego sus conocimientos para resolver las situaciones que se presentan.”

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Y agrega: “Por ejemplo, cuando un alumno tiene que fabricar una pieza, necesita interpretar un plano, realizar cálculos, seleccionar herramientas, medir y resolver los problemas que van apareciendo. En ese proceso pone en práctica conocimientos de distintas materias y también aprende de sus propios errores. Para mí, uno de los momentos más gratificantes es cuando un estudiante logra realizar un trabajo por sus propios medios y siente la satisfacción de haberlo conseguido. Pero lo más importante es que estos aprendizajes van más allá de una profesión. La escuela técnica les brinda herramientas para pensar, tomar decisiones y resolver problemas de la vida cotidiana, independientemente del camino que elijan en el futuro.”

Por su parte, Diego Sebastián Saez destaca que: “Los estudiantes tienen la oportunidad de poner en relación conocimientos que muchas veces aprenden en espacios distintos. Si un grupo tiene que diseñar un sistema de riego, por ejemplo, necesita calcular cuánta agua hace falta, interpretar un plano, elegir materiales y comprobar si el sistema funciona en las condiciones previstas. En ese recorrido aparecen preguntas que le dan sentido a lo que se estudia en el aula. Una diferencia entre lo calculado y lo que efectivamente ocurre puede llevar al grupo a revisar una medición, discutir una hipótesis o volver sobre un concepto que creía haber entendido.”

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Y celebra: “La práctica genera oportunidades que son difíciles de reproducir en una explicación. Les permite a los estudiantes tomar decisiones, asumir responsabilidades dentro de un equipo y descubrir que hay varias maneras de resolver un mismo problema. También les da la posibilidad de equivocarse en un contexto donde hay un docente que acompaña y ayuda a entender qué pasó. Esa experiencia va cambiando a lo largo de la secundaria. Al principio, un estudiante puede necesitar que le indiquen cada paso. Con el tiempo, empieza a anticipar dificultades, a organizar su trabajo y a pedir ayuda con una pregunta más precisa.”

Para Saez: “Ese crecimiento en autonomía es uno de los aprendizajes que más valoro. Para mí, un momento decisivo es la reflexión sobre lo que se hizo. Puede ocurrir durante el trabajo, cuando el docente pregunta por qué eligieron un procedimiento, o después, cuando el grupo revisa los resultados y explica qué haría de otra manera. También es central en las prácticas profesionalizantes. Conocer cómo se organiza el trabajo en una empresa, una cooperativa o un organismo cobra otro sentido cuando los estudiantes pueden conversar sobre lo que observaron, ponerlo en relación con su formación y formular nuevas preguntas. Cuando un estudiante logra explicar por qué tomó una decisión y en qué otra situación podría usar lo que aprendió, esa experiencia empieza a tener valor más allá de la tarea puntual.”

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Germán Soto --arquitecto, profesor de Enseñanza Secundaria Técnico Profesional, Especialista en Robótica Educativa, Maestro Mayor de Obras,y además distinguido por el INET como Orgullo de la Educación Técnica Profesional-- plantea que lo particular de la escuela técnica es: “lograr la conciliación entre los aprendizajes abstractos y la experiencia del desarrollo de habilidades prácticas en lo concreto en un escenario dinámico que cambia año a año y la premisa de responder al contexto local para lograr el aprendizaje significativo, que hace inolvidable el trayecto por una escuela técnica, tanto para el estudiante como para el docente y los que ejercen el liderazgo pedagógico desde la conducción”.

Diego Sebastián Sáenz

El valor de formar técnicos en el mundo del trabajo actual

Los sectores productivos nacionales, en especial las industrias de la minería, la energía y los hidrocarburos, continúan marcando la agenda social y educativa con respecto a la necesidad de la mano de obra calificada en oficios claves y la importancia de las prácticas profesionalizantes en este presente de plena evolución tecnológica.

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Recientemente, la edtech TICMAS fue una de las treinta y tres organizaciones distinguidas en la convocatoria “Experiencias de Acción Colectiva” del Grupo de Fundaciones y Empresas por su informe sobre educación y empleabilidad, elaborado con el apoyo de CAF, que analiza los perfiles técnicos y profesionales que requieren los sectores productivos.

“El siglo XX se distinguió por el auge de las escuelas industriales en respuestas a nuevos sistemas y modelos de gestión del modernismo, la presencia fuerte del Estado en la educación, el cambio hacia el desarrollo industrial y la movilidad social ascendente de las clases populares que obtenían un título profesional o una formación en oficios en la modalidad de la Formación Profesional (para adultos) con una dinámica que aún perdura”, explica Germán Soto.

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Y agrega: “A la fecha, este modelo cambió por la irrupción de la tercer y cuarta revolución industrial que se encuentra en una fase expansiva de migración con la incorporación de la robótica y la Inteligencia Artificial, la desaparición de antiguos oficios y la incorporación de nuevos oficios y nuevas tecnicaturas, distintas de las cuatro típicas del siglo XX. Es clave el vínculo del estudiante con el mercado local al que responde, pero eso no significa dejar de formar estudiantes globales que pueden desarrollar servicios y productos para cualquier parte del planeta. Es función estratégica del docente, líderes educativos y los equipos de conducción estar involucrados con los avances tecnológicos, cambios de modelos de gestión, inserción global. Sin eso, inevitablemente las organizaciones se transformaran en organismos sin poca respuesta y bajando la capa del prestigio institucional de la que gozan las escuelas técnicas en todo el país.”

Desde su perspectiva, Leandro Planas destaca: “Formar técnicos hoy significa preparar a los jóvenes para un mundo laboral que está en constante transformación, donde las tecnologías avanzan rápidamente y las escuelas tenemos el desafío de acompañar esos cambios. En mi especialidad, la tornería, por ejemplo, pasamos de trabajar principalmente con máquinas convencionales a incorporar nuevas tecnologías, como la programación y el mecanizado CNC. Sin embargo, los fundamentos del mecanizado siguen siendo los mismos y es fundamental que los estudiantes los comprendan.”

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“Por eso creo que no alcanza solamente con aprender a utilizar una máquina o una herramienta. Es necesario entender cómo funcionan los procesos, desarrollar la capacidad de adaptarse, investigar, trabajar con otros y seguir aprendiendo a lo largo de la vida”, reflexiona.

Por su parte, Diego Sebastián Saez subraya: “La inteligencia artificial nos plantea el desafío de adaptar su uso a los procesos de enseñanza y a las tareas propias de cada especialidad. Puede ayudar a ordenar información, explorar posibles causas de una falla o comparar alternativas de diseño. El valor formativo aparece cuando el estudiante contrasta esas sugerencias con un manual, con los datos que relevó o con lo que observa en el taller. También tiene que poder reconocer cuándo la herramienta aporta algo y en qué situaciones hace falta verificar directamente las condiciones de un equipo o consultar a alguien con experiencia. Eso obliga a revisar cómo enseñamos y cómo evaluamos. Si un estudiante presenta una solución, necesitamos saber cómo llegó a ella, qué comprobó y con qué criterio la considera adecuada.”

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Y destaca: “También me parece importante mirar en qué condiciones llegan los jóvenes al mundo del trabajo. Los estereotipos de género siguen pesando en quién se imagina en determinadas especialidades y en las oportunidades que encuentra después. También hay diferencias en el acceso a la formación, en las posibilidades económicas y en los contactos que permiten enterarse de una primera oportunidad. La escuela puede intervenir desde el comienzo, por ejemplo, cuidando que todos tengan acceso a las tareas técnicas de un proyecto y a experiencias de práctica de calidad. El Estado tiene la responsabilidad de reducir esas brechas con políticas que sostengan las trayectorias y faciliten la transición hacia el trabajo. El transporte, las becas y la articulación con empleadores pueden hacer una diferencia concreta para que más jóvenes accedan a esas oportunidades.”

Soto junto a sus estudiantes de la escuela técnica

La identidad y los desafíos de la educación y los docentes técnicos

A la hora de analizar la educación técnica, Soto plantea que deben ser pensada como: “espacios educativos que entrenan para el trabajo una vez que egresen los mismos, formar profesionales técnicos con responsabilidad civil (matriculación en ConsejosProfesionales), formar personas con oficios que asistan al técnico y a los profesionales universitarios”.

Leandro Planas indica: “Uno de los principales desafíos que enfrentamos los docentes de educación técnica es poder acompañar los avances tecnológicos y, al mismo tiempo, mantener una formación sólida en los conocimientos fundamentales. Muchas veces tenemos que enseñar en condiciones que no son las ideales. En los talleres necesitamos máquinas, herramientas, materiales e insumos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas, y no siempre contamos con los recursos suficientes. Esto hace que muchas veces los docentes tengamos que buscar alternativas, adaptar actividades e ingeniárnoslas para poder llevar adelante los trabajos. Si bien esto demuestra el compromiso de quienes enseñamos, también refleja una realidad que necesita mejorar.”

Saez suma: “Uno de los desafíos es actualizar lo que enseñamos y generar condiciones para que los docentes puedan trabajar juntos. El trabajo por proyectos muestra con claridad lo que eso implica. En una escuela técnica, un proyecto que articula varias materias requiere coordinar horarios, acordar qué contenidos se van a enseñar y en qué momento, y organizar el uso del taller o el laboratorio. Los tiempos de las materias y los de la construcción o la experimentación no siempre coinciden. Aun con esas dificultades, hay docentes que llevan adelante proyectos muy ricos y enseñan con profundidad los contenidos de cada espacio. Eso es posible cuando el equipo define de antemano qué espera que aprendan los estudiantes y en qué momentos del proyecto va a intervenir para enseñar.”

Para Soto se trata de mapear cuatro desafíos claves: “mantener la identidad y no diluirse en una oferta educativa de las escuelas secundarias comunes (de una sola jornada). Potenciar el sector de Taller con las últimas tecnologías articulando recursos del Estado y del sector empresarial. Tercero, incorporar la Inteligencia Artificial como recurso , no como alternativa a caminos rápidos que ralentizan la capacidad lectoescritora de los alumnos. Y cuarto desafío, favorecer la neuroplasticidad e incorporar herramientas para aplicarla como herramienta del docente y el maestro de taller para contrarrestar el uso excesivo de dispositivos y la IA.”

Y resalta: “Las oportunidades que puede generar la escuela técnica se basan en la calidad y potencialización de las Prácticas Profesionalizantes, los Proyectos Institucionales Departamentales, y saltar el cerco del diseño curricular (manteniendo la identidad de la ETP), sin dejar de darlo, la vinculación con el elenco de actores sociales de la comunidad es de vital importancia para lograr en los estudiantes esa aproximación de transmitir y aplicar su saber a quienes no lo saben y desplieguen toda sus capacidades y competencias necesarias.”

Diego Sebastián Saez agrega: “Me interesa fortalecer esa capacidad de planificar, enseñar y evaluar en conjunto. Para que ocurra de manera sostenida, hacen falta tiempos institucionales de encuentro, formación docente vinculada con problemas concretos de la enseñanza, materiales y equipamiento que pueda mantenerse en condiciones de uso. Cuando un equipo tiene tiempo para revisar qué pasó con un proyecto, puede detectar en qué momento los estudiantes necesitaron más apoyo, qué contenidos conviene retomar y cómo mejorar la propuesta para el año siguiente. Ese trabajo merece un lugar en la organización de la escuela.”

Germán Soto fue reconocido por la UBA

¿Por qué la educación técnica?

Cuando TICMAS consultó sobre qué mensaje deseaban compartir como docentes; Planas, con más de 30 años en el oficio de tornero, subraya: “La educación técnica tiene un papel fundamental en el desarrollo de una comunidad porque forma personas con conocimientos y habilidades que pueden aportar al sector productivo, incorporarse a empresas, talleres e industrias, pero también desarrollar sus propios proyectos o emprendimientos.”

Y plantea: “No todos los estudiantes que pasan por una escuela técnica van a trabajar en una industria o seguir una carrera relacionada con la tecnología, pero todos se llevan conocimientos, experiencias y herramientas que podrán utilizar durante toda su vida. Creo que ese es uno de sus mayores aportes, formar personas capaces de pensar por sí mismas, analizar situaciones, buscar alternativas y encontrar soluciones. La educación técnica no solamente enseña oficios, también enseña a pensar, a hacer y a resolver.”

Diego Sebastián Saez resalta: “Me gustaría reconocer a los docentes que sostienen la enseñanza en contextos complejos. Pienso en quienes preparan una práctica con los recursos disponibles, buscan distintas formas de enseñar un contenido difícil o acompañan a un estudiante hasta que se anima a resolver una tarea por su cuenta. Buena parte de ese trabajo se hace visible cuando los chicos y las chicas presentan un proyecto y pueden contar qué hicieron, qué les costó y cómo encontraron una solución. En esas explicaciones aparece el trabajo de muchos docentes que los acompañaron a lo largo de varios años.”

Además de “destacar a los equipos de gestión y de conducción de las escuelas”, Saez agrega: “quiero reconocer a las empresas, los organismos públicos y las organizaciones que confían en la educación técnica y se comprometen con ella. Algunas apadrinan escuelas y colaboran con materiales o equipamiento. Otras firman convenios de prácticas profesionalizantes, abren sus espacios y destinan tiempo de sus equipos para acompañar a los estudiantes. Ese tiempo vale mucho. Cuando una persona con experiencia se sienta con un joven a explicarle por qué se toma una decisión en un ámbito de trabajo y escucha las preguntas que trae de la escuela, también está participando de su formación.”

Por último Soto reflexiona: “Todo aquel que transita por la modalidad técnica profesional adquiere un estilo de vida práctico, con capacidad de resolución de problemas, aún nuevos, ya que posee los conocimientos necesarios para ellos, desde el punto de vista intangible, los lazos que se generan a partir de la convivencia diaria de la doble jornada crea lazos únicos y un largo destete del estudiante con sus docentes del taller y teoría de su escuela querida, que como todos decimos:la técnica se lleva en la sangre, es un sentimiento. Y en lo particular me gustaría agradecer a la escuela que me formó y la escuela Técnica Fray Luis Beltran que me permitió y permite seguir aportando a la educación técnica de mi provincia, Corrientes”.