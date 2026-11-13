La Noche de la UBA: recaudaron más de 2,2 millones de dólares para equipar al Hospital de Clínicas

La primera edición de La Noche de la UBA reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho, con el objetivo de recaudar fondos para incorporar tecnología de última generación al Hospital de Clínicas.

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Unos guantes del Dibu Martínez se subastaron por 20 millones de pesos. El mismo valor alcanzó una camiseta de Manu Ginóbili, mientras que una gorra firmada por Franco Colapinto se vendió por 8 millones. Fueron algunos de los objetos que despertaron interés durante la primera edición de La Noche de la UBA, una gala solidaria que reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El resultado superó las expectativas: la institución logró recaudar más de 2,2 millones de dólares para equipar al Hospital de Clínicas, por encima de la meta inicial de 1,5 millones.

La convocatoria reunió a autoridades universitarias, empresarios, artistas y representantes de distintos espacios políticos. La velada, conducida por Iván de Pineda, comenzó con la interpretación del Himno Nacional a cargo de Abel Pintos y tuvo como momento central una subasta de objetos donados por reconocidas personalidades. De todos modos el objetivo económico ya se había cumplido antes de que comenzaran los remates, gracias a los aportes de empresas y particulares.

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La iniciativa surgió de una necesidad del Hospital de Clínicas: incorporar una plataforma robótica quirúrgica de última generación, que permitirá realizar intervenciones de alta complejidad con mayor precisión y reducir las complicaciones y los tiempos de recuperación de los pacientes. También servirá para mejorar la formación de los futuros médicos.

“Es el robot con el que hoy se enseña a operar en las principales universidades del mundo. No nos resignamos a no poder comprarlo. Entonces dijimos: ‘Vamos a apelar a la voluntad de la sociedad en general’. Así nació la idea de la primera noche a beneficio de la universidad”, explicó a Infobae el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

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Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; y Emilio Monzó, diputado por la provincia de Buenos Aires. (Jaime Olivos)

El vicerrector destacó que la respuesta de empresas y particulares superó las expectativas de los organizadores. En total, la iniciativa contó con el acompañamiento de 47 empresas, entidades y organismos públicos, además de otros patrocinadores que prefirieron colaborar de manera anónima. A esos aportes se sumaron donaciones individuales de distinta magnitud. La UBA confirmó que en diciembre lanzará la licitación para adquirir la plataforma robótica.

“Superamos los 2,2 millones de dólares, más del millón y medio que hacía falta para el robot. Por eso también creemos que vamos a poder comprar un microscopio de última generación que hace falta para el hospital”, anticipó Yacobitti. El destino definitivo del dinero excedente se determinará después de completar la auditoría y el recuento de las contribuciones, informó la UBA.

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Los desafíos del Hospital de Clínicas

Para Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas, el resultado de la convocatoria adquiere una dimensión particular si se considera la situación presupuestaria que atravesó la institución durante el último tiempo.

“Hasta hace unos meses estábamos pidiendo plata para comprar gasas e insumos descartables. Eso lo pudimos resolver porque conseguimos los fondos para el funcionamiento del hospital. Pero después dijimos: si queremos estar a la vanguardia de la medicina, tenemos que tener un robot. ¿Cómo hacemos para conseguir uno que vale dos millones de dólares en un hospital público universitario que no tiene presupuesto?”, planteó Melo a Infobae.

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Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas, destacó que la incorporación del robot quirúrgico permitirá mejorar la atención de los pacientes y la formación de los futuros médicos.

El director destacó que la iniciativa surgió desde el rectorado de la UBA y rápidamente consiguió el acompañamiento de empresas y particulares. “La idea tuvo una repercusión increíble. Se lanzó y empezó a sumarse gente. Cuando el Hospital de Clínicas pide, la respuesta de la sociedad es altísima”, sostuvo.

El Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, según datos difundidos por la UBA. Además, forma a más de 1.500 profesionales de la salud. La incorporación de tecnología robótica no solo permitirá mejorar la atención de los pacientes, sino también ampliar las oportunidades de formación médica, resaltaron desde la universidad.

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Pese al resultado de la convocatoria, Melo advirtió que persiste el atraso salarial. Según explicó, el hospital consiguió los fondos nacionales necesarios para cubrir sus gastos de funcionamiento, incluidos insumos y medicamentos, pero sigue pendiente la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Los salarios están extremadamente atrasados. Ahí seguimos peleando”, afirmó.

Durante el acto, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó la trayectoria y el aporte de la universidad al país. “La UBA forma parte de la identidad de nuestro país. Aquí se formaron generaciones de argentinos y argentinas que pusieron de pie al país”, señaló. Por su parte, Melo subrayó que la incorporación del equipamiento representa una oportunidad para “democratizar el acceso a la tecnología”. Y agregó: “La tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”.

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Ricardo Gelpi, rector de la UBA, resaltó el papel histórico de la universidad pública en la formación de profesionales y su contribución al desarrollo del país.

Una subasta artística y deportiva

Uno de los momentos más esperados de la gala fue la subasta solidaria de objetos aportados por personalidades del deporte y el espectáculo. Además de los guantes del Dibu Martínez, la camiseta de Manu Ginóbili y la gorra de Colapinto, se remataron juntas tres camisetas de los futbolistas campeones del mundo Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que alcanzaron un valor de 15 millones de pesos.

La subasta tendrá una segunda instancia el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad. Allí se ofrecerán, entre otros objetos, un parlante de Bizarrap, un chaleco de Duki, un sombrero y anteojos de Abel Pintos, una armónica de Ciro Martínez, un vinilo de Lali y obras de Milo Lockett y otros artistas. También habrá camisetas de Boca y River, y una camiseta de la Selección Argentina utilizada por Néstor Craviotto en 1993.

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La subasta solidaria incluyó objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte. Los guantes del Dibu Martínez y una camiseta de Manu Ginóbili alcanzaron los 20 millones de pesos cada uno.

El apoyo político

La gala también convocó a dirigentes de distintos espacios políticos. Entre los asistentes estuvieron el exministro de Economía Sergio Massa y la senadora bonaerense Malena Galmarini; el diputado nacional Martín Lousteau; el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; Gabriel Sánchez Zinny, jefe de gabinete de CABA; el exministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich; Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia de Estado, y la exministra de Educación porteña Soledad Acuña, entre otros.

“Frente al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, es muy importante que las universidades tomen la iniciativa y que la sociedad civil se involucre”, afirmó Massa a Infobae. Y agregó: “Esto no desobliga al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Es un pequeño parche frente al incumplimiento de una ley que tiene doble sanción en la Argentina y que no se está cumpliendo”.

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Sergio Massa y Malena Galmarini, durante La Noche de la UBA. (RS Fotos)

“Hay un montón de gente acá que siente que recibió mucho de la universidad pública y que ahora quiere devolverle algo”, destacó Martín Lousteau, y valoró que la iniciativa “despierta el sentimiento de comunidad y de deber hacia la universidad pública que nos formó a tantos”.

Consultado sobre la convocatoria a representantes del oficialismo nacional, Yacobitti aseguró que había invitado personalmente a funcionarios de La Libertad Avanza. “Esta noche es de todos. No es una noche donde se le reclama algo al Gobierno nacional, sino donde todos los que quieren ayudar a la universidad pública pueden hacerlo”, sostuvo. Y remarcó: “A la universidad pública no le alcanza con ser pública y no arancelada: también tiene que ser la mejor. Y para ser la mejor necesitamos una gran inversión en tecnología”.

El diputado nacional Martín Lousteau. (RS Fotos)

Una iniciativa que busca continuidad

La primera Noche de la UBA fue concebida como el comienzo de una propuesta anual, con un objetivo solidario diferente en cada edición. Durante la gala, los asistentes tuvieron la posibilidad de votar qué área de la universidad debería recibir los fondos recaudados el año próximo.

Entre quienes ya imaginan una próxima edición estuvo Roxana del Águila, directora general del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, otro de los hospitales universitarios de la UBA. “Ojalá la próxima sea para el Roffo”, comentó con una sonrisa. “La convocatoria superó todas nuestras expectativas. No pensé que iba a ser tan multitudinaria”, señaló a Infobae.

Roxana del Águila, directora general del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, que también depende de la UBA. (Jaime Olivos)

Del Águila aprovechó para mencionar una de las principales necesidades del instituto que dirige: reemplazar un acelerador lineal utilizado para la radioterapia de pacientes oncológicos. Según explicó, el equipo no está funcionando y adquirir uno nuevo demandaría una inversión superior a los dos millones de dólares.

Mientras tanto, la primera edición de la iniciativa todavía no terminó de reunir fondos. Las donaciones continúan abiertas y la subasta virtual del Banco Ciudad permitirá sumar nuevos aportes. La UBA se comprometió a publicar en su sitio web el avance del proceso de compra del robot quirúrgico y la rendición de cuentas de lo recaudado.