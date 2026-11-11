Lucas Torressetti: “Necesitamos una gran matriz de tecnólogos insertados en la industria”

¿Qué respuesta debería dar la la educación ante la necesidad del trabaajdores en la industria?

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Cuando Lucas Torressetti piensa en la respuesta que debería dar la educación a las necesidades de la industria, recuerda la creación de la carrera de tecnólogos del caucho, en 1993. En su sector hacían falta personas que conocieran las operaciones y pudieran trabajar en ellas, con una formación específica de tres años. Hoy, mientras las empresas buscan incorporarse a los proyectos mineros y energéticos, vuelve sobre aquella experiencia para señalar una necesidad que considera urgente: preparar a los trabajadores que esas actividades van a demandar.

Torressetti, que preside la Comisión de Minería, Petróleo y Gas de la Federación Gremial del Comercio e Industria (FECOI) y tiene una empresa del sector del caucho, conoce también las dificultades para encontrar algunos de esos perfiles. Habla de mezcladores, moldeadores, inspectores y comerciales que necesitan comprender cómo se comportan los materiales en condiciones específicas. Son conocimientos que las empresas muchas veces deben desarrollar entre sus propios trabajadores.

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En diálogo con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, abordó el vínculo entre la educación y la industria, la formación cotidiana dentro de las pymes y las posibilidades de trasladar la experiencia de la agroindustria a otras actividades. También señaló las dificultades de financiamiento, transporte e infraestructura que deben resolver los proveedores para acompañar el ritmo de los nuevos proyectos.

Lucas Torressetti, presieendente de la Comisión de Minería, Petróleo y Gas de la Federación Gremial del Comercio e Industria (FECOI)

—¿Cómo vivieron la ronda de negocios del RIGI en Santa Fe?

—Llegamos pensando en que había más de dos mil empresas inscriptas; en cómo íbamos a abordar eso. Teníamos algunas reuniones agendadas por sistema, que nos dieron la posibilidad de acceder a la ronda. A medida que transcurrió la jornada, todo se fue llevando de una manera muy ordenada, muy prolija, y eso nos permitió tener algunas reuniones adicionales. Nos vinculamos muy bien y, sobre todo, hubo muy buena recepción por parte de los compradores. Vino gente a buscar específicamente proveedores de los sectores de metalmecánica, caucho, plástico y estructuras, a identificar la cadena de valor que pueden ofrecer Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y todo el país, porque esta ronda se convirtió en una cuestión federal.

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—En su doble rol, participa por la entidad y por su empresa. ¿Cómo articula ese trabajo?

—Las cámaras, las instituciones y también la Secretaría de Producción del gobierno de Santa Fe son herramientas para generar competitividad en la cadena de valor de las pymes. Sé que Córdoba también tiene un acompañamiento muy importante. El entramado productivo tiene que marchar con la demanda y llegar en el momento justo. La información que se genera, el contacto, la sinergia y la camaradería entre empresarios te permiten llegar con mayor eficiencia a los proyectos y conectarte. Para mí es importantísimo. Siempre tenemos un doble rol los empresarios pymes que participamos y nos involucramos. Estoy muy orgulloso de la entidad a la que pertenezco, donde presido la Comisión de Minería, Petróleo y Gas, y del equipo técnico con el que trabajo. Somos todos empresarios pymes que nos dimos la tarea de formar, informar y tratar de anticiparnos para llegar antes. Hemos dado un montón de charlas informativas y cursos, hemos estudiado mucho, y eso hace que, cuando llegamos a las provincias cordilleranas, sepamos de qué estamos hablando y qué momento estamos transitando.

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—Para entrar en una industria hay que conocerla. ¿Cómo se forman ustedes y cómo se acompañan en ese conocimiento?

—El petróleo, el gas y la minería son industrias de vanguardia, con muchísimo componente técnico. Hay recursos como la inteligencia artificial y los gemelos digitales que atraviesan toda la industria, y estos sectores no son ajenos a eso. Hay que prepararse, formarse y tecnificarse, y tenemos que hacerlo en un momento en el que no contamos con un financiamiento efectivo: es casi nulo. Las maquinarias vienen con sus desgastes y con toda la situación que atraviesa el entramado pyme. Esas oportunidades las tenemos que abordar con valentía, con audacia. Los santafesinos sabemos reconvertirnos y aprovechar las oportunidades. Cada industrial pyme conoce la industria que tiene en cada rincón y la va a acomodar para poder llegar. Eso no quita que la competencia vaya a ser dura y difícil: se compite contra todo el mundo. El proyecto también compite contra todo el mundo. Necesitamos una cadena de valor insertada, efectiva y competitiva para tener proyectos competitivos, porque no se exporta mineral, ni petróleo, ni gas: se exporta cadena de valor. Ahí Santa Fe tiene un rol preponderante en esta gran oportunidad de la Argentina.

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Rosario Palacio, de Ticmas, junto a Lucas Torressetti

—Como director de una compañía, también tiene que formar a tus propios trabajadores. ¿Cuánta docencia hay en su trabajo habitual?

—En la facultad tuve una profesora que decía que el alumno tiene que pasar por la facultad, formarse e informarse de lo que es atravesar una carrera universitaria. Esa es la educación formal. Pero nosotros hacemos docencia y estudiamos todos los días: estudiamos la forma de ser mejores, de ser más competitivos. Los empresarios pymes sabemos identificar los problemas como una oportunidad de mejora, y ahí está esa reinvención permanente para concretar objetivos. Todos los días nos formamos, aprendemos, creamos una nueva línea de productos, identificamos una necesidad. Hay casos en Santa Fe de empresas muy bien insertadas en la cadena de valor minera que detectaron una falencia, una necesidad, y crearon un producto nuevo. Las multinacionales fueron las primeras que lo vieron como una oportunidad de negocio, tomaron la idea, el desarrollo, y lo están empezando a aplicar. No es necesario salir de la zona de confort para reinventarse todos los días. El industrial pyme es así: busca permanentemente crecer.

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—Eso tampoco es fácil.

—No, que quede claro: es muy difícil. Sin ir más lejos, para ir a Neuquén hay que atravesar rutas que casi no existen. Para ir a las provincias cordilleranas desde Rosario no tenemos vuelos ni conexiones con líneas de colectivos que sean demasiado eficientes.

—¿El tren?

—Lo necesitamos para las personas y para la carga, para hacer más eficiente el sistema de transporte. También necesitamos que los bitrenes puedan circular entre provincias y que las fábricas que tenemos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba puedan colocar sus productos. No tenemos una conectividad interprovincial para bitrenes. Educación, recursos humanos estratégicos, infraestructura, energía: esas son las discusiones que tenemos que dar para acompañar a estos proyectos, que tienen una velocidad con el acelerador a fondo y no esperan. Resuelven con nosotros o sin nosotros. Santa Fe quiere que se resuelva con los industriales que tenemos en la provincia, con una matriz productiva muy amplia, que sin dudas puede ser proveedora estratégica de todos estos proyectos.

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—¿Qué se puede aprender de la metalmecánica y de la industria agropecuaria para llevarlo a la minería?

—Muchísimo. Hoy compartía reuniones con un integrante de nuestro grupo de empresas que hace soluciones antidesgaste. Esas soluciones están presentes en las cerealeras, en las mineras y en las cementeras. Muchas veces son los mismos actores y hay una cercanía, una compatibilidad entre los compradores. Cuando vos presentás a un especialista industrial, del otro lado tenés a un comprador que busca soluciones. En ese ámbito convergen los mismos proveedores de los grandes puertos y terminales cerealeras, que dan servicios y soluciones industriales a todo ese polo productivo y ahora se están trasladando hacia las provincias extractivas. Ofrecen las mismas soluciones, adaptadas a los requerimientos específicos de cada caso.

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—¿Qué tiene que cambiar o qué respuesta deberían dar la escuela, la escuela técnica y la universidad a las necesidades de la industria minera y de hidrocarburos?

—Aggiornarse y acortar los tiempos. Yo tengo una industria del caucho y en el año 93 se formó la carrera de tecnólogos del caucho, muy específica. ¿Por qué? Porque no necesitábamos ingenieros químicos: necesitábamos tecnólogos que conocieran las operaciones.

—¿Una carrera de tres años?

—Exactamente, de tres años. Tenemos una educación formal, una necesidad formal. Tenemos que tener los mandos medios y altos en manos de los argentinos, porque son quienes toman las decisiones. Pero necesitamos una gran matriz de tecnólogos insertados en la industria. La demanda, con la simultaneidad de proyectos, puede hacer que colapse también el sistema educativo, porque no va a haber con quién responder. Entonces vamos a tener que traer gente de afuera y no está bueno, me parece. Tenemos una gran oportunidad, pero esto está transcurriendo ahora. Es ahora cuando tenemos que dar esa discusión y reaccionar rápidamente. Se necesitan puestos específicos. Algunas provincias cordilleranas tienen carreras vinculadas con la minería, desde diplomaturas hasta Ingeniería en Minas.

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—¿Qué trabajadores necesita hoy tu industria y cuáles son los perfiles más difíciles de encontrar?

—En el caucho, cuando vamos a sustituir importaciones, tenemos que hacer mezclas chicas con compuestos especiales. Y no hay más mezcladores. El trabajo pasó a los mezcladores cerrados, a los Banbury y a las empresas que mezclan para terceros. Cuando hay que producir algo específico en bajo volumen, falta ese mezclador que era como un cocinero: seguía una receta, incorporaba un montón de polvos químicos y armaba un compuesto que después se moldeaba. Son demandas muy insatisfechas en toda la Argentina. Por más que hay carreras universitarias, tampoco están saliendo egresados con capacidad para hacer ese tipo de mezclado. Lo mismo pasa con los moldeadores, los inspectores y la gente que conoce los materiales y sus propiedades. En minería, petróleo y gas, además, eso tiene una especificidad. Cuando querés contratar a un comercial para tu industria, podés encontrar a alguien muy preparado en la industria neumática, pero, si necesitás a un especialista en compuestos que van a prestar servicio en el gas o en la minería, lo tenés que formar y desarrollar vos. Rosario es el polo de revestidores de caucho más grande del país y tenemos industrias específicas como la mía, donde trabajamos con compuestos poco convencionales.