Educación

El valor de la educación en la Argentina: los desafíos de la escuela para construir oportunidades y reducir desigualdades

El impacto de la escolaridad en las oportunidades laborales y los proyectos de vida, el papel de la escuela como espacio de contención e integración social y las desigualdades que todavía condicionan las trayectorias educativas de los estudiantes argentinos

Cada año adicional de escolaridad representa cerca de un diez por ciento más de salario futuro, según estimaciones de Argentinos por la Educación
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La escuela sigue siendo, para muchas familias argentinas, el lugar donde se juega una parte decisiva del futuro: promete mejores ingresos, abre una salida posible hacia los estudios superiores y, al mismo tiempo, contiene necesidades que exceden el aula. Entre esa expectativa y una realidad atravesada por la desigualdad, el ausentismo y las dudas de los adolescentes, la educación conserva un papel central en las posibilidades de progreso social.

A partir de ese diagnóstico, Massimiliano Pisani, politólogo y coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, puso cifras a una discusión que atraviesa a alumnos, familias y docentes. “Cada año adicional de escolaridad representa cerca de un 10% más de salario futuro”, afirmó en Infobae A las Nueve al describir uno de los efectos que todavía asocia a la trayectoria educativa.

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Una mujer escribe fórmulas en un pizarrón mientras varios estudiantes sentados en bancos de madera miran hacia la pizarra.
Los ingresos de quienes completan estudios universitarios superan en casi un sesenta por ciento a los de quienes únicamente terminan la secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escolaridad incide en los ingresos y en la movilidad social

El diferencial se vuelve más marcado al comparar recorridos completos. Quienes llegan a la universidad pueden percibir ingresos casi 60% superiores a los de quienes terminan la secundaria, según los datos expuestos por Pisani. “El ingreso no resume todo lo que produce la educación, pero terminar la escuela amplía las posibilidades de acceder a empleos de mejor calidad”, sostuvo.

Esa relación explica, en parte, por qué la escolaridad mantiene peso en las expectativas de progreso. “Muchas familias todavía ven a la escuela como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida”, planteó el especialista, al vincular el paso por las aulas con la posibilidad de modificar el punto de partida social.

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La escuela absorbe demandas de contención que van más allá de la enseñanza

El lugar de la escuela no se reduce a los aprendizajes formales. De acuerdo con los datos citados, el 53% de los chicos encontró allí contención frente a problemas familiares o de convivencia. “La institución educativa sigue siendo un espacio de acompañamiento para niños y adolescentes”, expresó Pisani.

La dimensión social aparece también en los comedores: casi el 45 % de los niños de entre cinco y 11 años asiste a uno. Para el coordinador de Argentinos por la Educación, esa cifra muestra hasta qué punto las escuelas reciben demandas cotidianas de las familias. “Son necesidades que exceden la enseñanza, pero forman parte de lo que hoy ocurre dentro de las instituciones”, indicó.

De acuerdo Pisani, los estudiantes identifican una utilidad concreta en la experiencia escolar. El 76% de los alumnos argentinos de 15 años considera que la escuela le enseña contenidos útiles para el trabajo, según la información presentada. “Esa percepción muestra que los jóvenes todavía encuentran un vínculo entre lo que aprenden y su futuro laboral”, señaló Pisani.

Una maestra con guardapolvo blanco da clase a estudiantes con guardapolvos blancos en un aula con pupitres, pizarrón, ventanas y carteles.
Casi el 45% de los niños de entre cinco y once años asiste a un comedor escolar en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segregación separa a los estudiantes según su origen social

La contracara de esa expectativa es la creciente distancia entre alumnos de distintos sectores socioeconómicos. “La escuela reúne cada vez menos a estudiantes de diferentes orígenes sociales”, alertó Pisani, al referirse a una dinámica de segregación que condiciona la experiencia educativa.

El informe de Argentinos por la Educación estima que, para lograr una distribución más igualitaria, sería necesario redistribuir al 41% de los alumnos del cuartil de menores ingresos. “Es un dato que permite dimensionar la magnitud de la separación”, explicó el politólogo.

La escuela pública conserva una heterogeneidad social mayor que otros sectores del sistema, pero esa característica también se debilita. “Todavía hay más mezcla social en la escuela pública, aunque parte de esa diversidad se está perdiendo”, afirmó Pisani.

Ocho de cada diez estudiantes quieren seguir estudiando

Las expectativas de quienes transitan el último año de secundaria son altas: el 80% quiere continuar sus estudios al terminar esa etapa, según un informe de la organización. “El deseo de seguir formándose está muy presente entre los jóvenes”, observó el coordinador de Relaciones Gubernamentales.

Una maestra de pie frente a un pizarrón con ecuaciones y un grupo de alumnos sentados en sus bancos en un aula escolar.
Los estudiantes del nivel primario en la Argentina faltan a la escuela en promedio cerca de un mes de clases al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad real, sin embargo, queda por debajo de esa aspiración. Cerca del 40% se anota y comienza algún curso o carrera al finalizar la secundaria. “Hay una diferencia entre querer seguir, inscribirse y completar una carrera, y esa distancia interpela a la secundaria”, sostuvo Pisani.

A esa brecha se suma la percepción sobre las propias oportunidades. Seis de cada diez adolescentes de 15 años creen que su situación económica limita sus posibilidades futuras. “La incertidumbre sobre el trabajo y la formación influye en cómo los chicos imaginan lo que viene”, dijo.

El panorama aparece con claridad en otro registro: en 2022, el 52% de los estudiantes no lograba identificar qué quería hacer en el futuro, frente al 22% que estaba en esa situación en 2018.

El ausentismo en primaria equivale a cerca de un mes de clases por año

La discusión sobre las trayectorias también alcanza a la asistencia cotidiana. En la primaria, los estudiantes faltan en promedio cerca de un mes de clases al año, de acuerdo con los datos mencionados por Pisani. “El ausentismo tiene un impacto directo en las oportunidades de aprendizaje”, remarcó.

Aula con pizarrón verde, tres estudiantes sentados en pupitres, sillas, ventana con persianas, cortinas amarillas, pared de madera, techo con luces
Cada año adicional de escolaridad representa cerca de un diez por ciento más de salario futuro, según estimaciones de Argentinos por la Educación

Las enfermedades encabezan los motivos de inasistencia. En segundo lugar aparece una respuesta más difícil de resolver: los chicos dicen que no tienen ganas de ir a la escuela. “Cuando esa respuesta se vuelve frecuente, hay que mirar qué está pasando con el vínculo de los estudiantes con la institución”, planteó el especialista.

Frente a ese problema, Pisani distribuyó la responsabilidad entre las familias, los docentes, los directivos y las autoridades educativas. “Nadie puede resolverlo por separado: hace falta un trabajo compartido para que los chicos estén en la escuela y aprendan”, afirmó.

Ese aprendizaje, añadió, requiere mejorar los resultados en Lengua y Matemática sin perder de vista lo que ocurre alrededor de los contenidos. “La escuela aporta el vínculo entre compañeros, el contacto con docentes y el encuentro con personas de distintos entornos sociales”, señaló Pisani, al volver sobre una experiencia que para muchos estudiantes sigue definiendo sus horizontes.

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