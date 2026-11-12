¿Comprenden lo que leen?: crecen las expectativas para analizar la lectura de tercer grado con Aprender 2026

Un estudiante del Colegio River Plate usa la app de "A leer en vivo"

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El operativo Aprender Censal 2026 tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre donde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa, aplicará la prueba nacional para todos los estudiantes de tercer grado donde se evaluará Lengua y Matemática en la totalidad de las escuelas primarias, públicas y privadas, urbanas y rurales.

TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas- trabaja en el aprendizaje lector donde la comprensión y la fluidez se entrelazan con la gamificación.

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El operativo censal forma parte del Plan Plurianual de Evaluación Educativa 2026-2030, aprobado por el Consejo Federal de Educación. Este fija un calendario estable para medir lectura y matemática en tercer grado y así, a partir de las pruebas censales devolver resultados a cada escuela. La fecha original de esta próxima evaluación se reprogramó porque coincidía con la visita del papa León XIV a la Argentina. Este nuevo censo contará con la “ evaluación de 20.299 escuelas y 692.398 estudiantes”.

“Además, se aplicarán cuestionarios complementarios de contexto a estudiantes, familias, docentes y equipos directivos para indagar sobre otros aspectos de la vida escolar, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, destacaron desde Nación.

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Cifras que alarman

En los resultados de Aprender Alfabetización 2024, tomada el 20 de noviembre de 2024 a 91.042 estudiantes de tercer grado en 4.178 escuelas argentinas se observó que solo el 45,1% alcanzó el nivel de lectura esperado al terminar el primer ciclo. Del resto, el 3,3% quedó como “lector incipiente”, el 8,3% en el nivel 1 y el 18,8% en el nivel 2.

En tanto que en las escuelas privadas, el porcentaje que alcanzó el nivel esperado fue del 62%. Desde el Observatorio de Argentinos por la Educación destacaron que el 11,6% de los alumnos de 3.er grado de la escuela primaria en Argentina se inician en la lectura o presentan dificultades graves de alfabetización, lo que equivale a 1 de cada 10 chicos.

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La campaña “No entienden lo que leen” puso en agenda la gravedad del tema al señalar que “en Argentina, casi la mitad de los estudiantes (46%) no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora en primaria”.

Irma Ibarra, de TICMAS, muestra la app "A leer en vivo" en la Feria del Libro de Guadalajara

TICMAS y ¡A leer en vivo!

Para desarrollar y/o mejorar las habilidades de lectura de un niño o niña es clave entender cómo lee hoy, darle el desafío que necesita y volver a mirar cómo avanza a lo largo del año.

Esa es la lógica de TICMAS con a ¡A leer en vivo! (ALV), el programa de desarrollo lector que se organiza en dos etapas de una misma trayectoria. En la alfabetización inicial (1.º y 2.º grado) se acompaña con conciencia fonológica, principio alfabético, decodificación, vocabulario, oralidad y comprensión que complementa el método de alfabetización de la escuela con secuencias, recursos y herramientas de seguimiento.

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Y luego a partir de tercer grado TICMAS invita a niños y niñas a consolidar la fluidez y la comprensión jugando a ser streamers. De esta forma cada estudiante elige una temática, prepara un texto, lo lee en voz alta como si transmitieran para una audiencia, escucha su grabación y responde preguntas de sus “seguidores”.

"A leer en vivo" es la app de TICMAS que mejora la fluidez y comprensión lectora

Fluidez no es leer rápido

En TICMAS la fluidez combina velocidad, precisión y prosodia (pausas, ritmo, entonación), y siempre se interpreta junto con la comprensión. Incluso en Streamer Turbo, un modo de práctica gamificada, los puntos se ganan por leer correctamente mientras el ritmo aumenta, no por sumar palabras por minuto.

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El docente cuenta con información clave a partir de los registros y la evidencia de las prácticas, a partir de las cuales puede interpretar el contexto individual de cada estudiante y decidir cómo intervenir con guías específicas para velocidad, precisión o comprensión.

La edtech TICMAS tiene un fuerte compromiso con reducir las brechas de la alfabetización digital y la lectura. En 2026, TICMAS con ¡A leer en vivo! recibió un premio en la categoría Growth de la Tools Competition, como única propuesta latinoamericana en esa categoría entre más de 1.300 postulantes. Además, TICMAS es la única startup de América Latina entre las diez finalistas del Global EdTech Prize 2026 de T4 Education.

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