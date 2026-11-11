Lorena Bernardi, sobre las oportunidades en minería: la experiencia de la industria que puede volcarse en la educación

Lorena Bernardi, responsable comercial en Bureau Veritas Certification, se refiere a la capacitación y la educación técnica frente a la demanda de alimentos y energía en los sectores productivos.

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Cada vez que un empresario le dice que quiere trabajar en minería o en petróleo, Lorena Bernardi, responsable comercial en Bureau Veritas Certification, suele preguntarle cuánto conoce de esas actividades. ¿Por qué? Porque antes de buscar un cliente, dice, hay que entender qué se necesita y qué condiciones se exige a los proveedores. ¿Por qué? Porque las certificaciones que aparecen como requisito en una licitación llevan un trabajo previo que puede demorar la posibilidad de presentarse.

Bernardi conoce ese recorrido: trabajó dos años en Mendoza y seis en Neuquén —donde nacieron sus hijos—, antes de elegir volver a Santa Fe. Allí encuentra empresas que, con la experiencia adquirida en la agroindustria, buscan ampliar su participación en los sectores minero y energético. Parte de su tarea consiste en acompañarlas para que puedan responder a esas exigencias.

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En conversación con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, Bernardi habló de lo que necesitan las empresas para dar ese paso y de los trabajadores que buscan hacerse un lugar en esas industrias. La experiencia de quienes conocen un oficio, las posibilidades de certificar esos saberes y la decisión de mudarse para encontrar trabajo fueron algunos de los temas que abordó, también a partir de su propia historia.

Lorena Bernardi, responsable comercial en Bureau Veritas Certification

—¿Cuáles son los objetivos de una ronda de negocios como la del RIGI en Santa Fe?

—En mi experiencia, se vienen a buscar oportunidades y a conocer este gran ecosistema de empresas y de articulación público-privada, que nos permite ver qué necesitan las empresas hoy. Hay representantes de 43 proyectos del RIGI que vinieron a buscar proveedores y 1.800 empresas que se registraron y llegaron de la mayoría de las provincias. Me parece que todos buscamos esas oportunidades y qué necesitamos para estar preparados para ellas. Yo busco conectar con gente. Ofrecemos certificación de sistemas de gestión, capacitación y certificación de competencias laborales, y evaluación y desarrollo de proveedores. Esto último es muy importante para la minería, porque hoy hay una brecha importante entre lo que pide el sector y aquello para lo que las empresas están preparadas. Cubrir esa brecha es muy importante y nosotros justamente trabajamos en eso.

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—¿Hay que conocer la industria para participar?

—Sí, es muy importante. Siempre se lo digo a los empresarios que me dicen: “Quiero trabajar en petróleo, quiero trabajar en minería”. Hay que conocer el ecosistema y ver de qué manera pueden insertarse porque muchas veces no va a ser en el primer anillo, sino el segundo o en el tercero.

—¿Qué son los tres anillos?

—El primer anillo es el proveedor directo de la operadora; el segundo es el proveedor de ese proveedor, y el tercero es el proveedor del proveedor. Es importante estar preparado para esa oportunidad. A veces me dicen: “A mí todavía no me pidieron la certificación”. Pero cuando te la pidan en una licitación, si no hiciste nada, vas a llegar tarde. Eso es lo que decimos: prepárense, hagan capacitación, implementen sistemas de gestión. Para las operadoras, la seguridad es un absoluto. Entonces exigen que quienes ingresan a sus sitios tengan sistemas de gestión que avalen la seguridad, el medio ambiente y la calidad. Son muy exigentes en ese punto y es importante prepararse. Hay una sola manera: con capacitación y con certificación.

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—Santa Fe se convierte en un gran proveedor de las provincias mineras, sobre todo desde la metalmecánica. ¿Qué puede aportar la experiencia de la industria agropecuaria a la minería?

—Muchísimo. La metalurgia que se utiliza para el agro hoy también está abasteciendo a estas industrias. Muchas empresas que se dedicaban principalmente al agro tienen unidades de negocios que hoy están trabajando para otros sectores, porque tienen la capacidad operativa. Soy una convencida de esto. Ustedes ven lo que es el puerto: tenemos setenta kilómetros de río operativos para la actividad portuaria, sale todo de acá. Las industrias de Santa Fe tienen la capacidad operativa para responder a la agroindustria, a la minería y al petróleo. Siempre digo que estamos en el mejor lugar. Estoy orgullosa de trabajar en Santa Fe y de hacerlo para esta empresa, que me permite desplegar mi conocimiento. Todo lo que aprendí en Mendoza y en Neuquén hoy lo estoy capitalizando acá, porque podemos responder a cualquier industria desde Santa Fe.

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—Hablaste de capacidad operativa. ¿Y de talento?

—¡Tenemos talento! Tenemos las universidades acá. Me pasó encontrarme con santafesinos trabajando en Mendoza y en Neuquén. El talento santafesino es muy importante: son personas que se preparan para eso y son bienvenidas en cualquier lugar. Y no necesariamente se trata de una carrera universitaria. Hay mucha gente idónea que después logra certificar sus competencias laborales, porque hay muchísimos organismos que pueden ayudarlos a conseguir esa certificación. De hecho, nosotros también lo hacemos. Hay que seguir el camino de la capacitación y de la formación para llegar a esas oportunidades que venimos a buscar, porque, si no, esto se diluye. Si no se preparan, si no hacen el caminito que tienen que hacer, la energía que ponen en venir a una ronda de negocios no va a dar resultado.

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—¿Qué le pedirías a la educación para responder a ese camino?

—Hay muchísima experiencia en la industria y muchos organismos públicos y privados, mucha articulación que permite que esa experiencia sea volcada en la educación. Creo que estamos ante una oportunidad histórica, con todo lo que tenemos por delante. Es verdad que el mundo necesita alimentos y energía, y nosotros los tenemos. Tenemos que subir la vara, estar a la altura, y para eso la capacitación y la educación son fundamentales.

—En la Argentina se da una situación paradójica: hay personas que no consiguen empleo e industrias que no consiguen trabajadores. ¿Cómo se pueden vincular esas dos partes? ¿Qué falta en la minería para lograrlo?

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—Creo que es el gran desafío que tenemos por delante. A veces es importante movernos. A mí me pasó: vivía acá, en Rosario, y tuve que irme a Mendoza dos años. Cuando quise abrir una oficina en Neuquén, tuve que ir a vivir allá. Mis hijos son neuquinos, viví seis años en Neuquén y, después de toda esa vuelta, elegí volver a Santa Fe. Hoy creo que estoy en un muy buen momento de la provincia y con una buena proyección de país. Tenemos que hacer las cosas muy bien. Espero que eso suceda, porque tenemos una gran oportunidad. Pero, bueno, a veces hay que moverse.