TICMAS, reconocida por su informe de educación y empleabilidad

"Educación y Empleabilidad. Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva", realizado por Ticmas con el apoyo de la CAF

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Las dificultades que encuentran las empresas para cubrir puestos técnicos, aun en regiones donde crecen las inversiones, fueron uno de los puntos de partida de “Educación y empleabilidad: informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva”. Por la producción de este trabajo, TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, recibió el reconocimiento del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), que distinguió a treinta y tres organizaciones por sus experiencias de acción colectiva.

Elaborado con el apoyo de CAF, el informe reúne entrevistas con empresarios, responsables de recursos humanos, referentes sectoriales, docentes y funcionarios, junto con una encuesta a empresas y organizaciones y una revisión de bibliografía especializada. El análisis se concentra en la energía, la minería y la industria automotriz, con atención a lo que sucede en Río Negro, Neuquén, Jujuy y Catamarca, donde las necesidades de empleo adquieren características propias de cada territorio. La investigación plantea que la disponibilidad de personas preparadas para acompañar los proyectos productivos incide en las posibilidades de desarrollo de esas regiones.

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Los galardones de GDFE con el reconocimiento al Compromiso con la Acción Colectiva.

Qué perfiles necesitan las empresas

Entre los hallazgos del estudio aparece la demanda de perfiles técnicos intermedios con experiencia práctica: trabajadores de mantenimiento, electricistas, instrumentistas, operadores, soldadores y otros oficios que intervienen tanto en la actividad principal como en sus servicios y proveedores. La expansión de Vaca Muerta, por ejemplo, también requiere trabajadores para el transporte, la logística y el mantenimiento; en los proyectos de litio, las necesidades se extienden a la seguridad, la administración y los proveedores locales.

Según la encuesta incluida en el informe, más del 80% del talento técnico proviene de la secundaria técnica (31,9%), la formación profesional (29%) y las tecnicaturas terciarias (20,3%). Esos datos permiten dimensionar el lugar de las instituciones que preparan a los trabajadores cuya incorporación necesitan las empresas, así como la importancia de las prácticas profesionalizantes y las pasantías para acercar a los estudiantes a las condiciones en que ejercerán sus oficios.

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Las competencias humanas también ocupan un lugar destacado. Entre las más valoradas por las organizaciones consultadas figuran el pensamiento crítico y la resolución de problemas (65,2%), el trabajo en equipo y la colaboración (58%), la adaptabilidad y la flexibilidad (56,5%) y la comunicación efectiva (43,5%). El informe las vincula con la posibilidad de aprender nuevos procedimientos, resolver imprevistos y sostener una trayectoria laboral en actividades atravesadas por cambios tecnológicos.

Gustavo Castagnino, presidente de GDFE

A partir de ese diagnóstico, propone fortalecer la formación técnica intermedia, ampliar las experiencias de aprendizaje en ámbitos de trabajo e incorporar habilidades digitales y humanas de manera transversal. También señala la necesidad de sostener el diálogo entre instituciones educativas, empresas y gobiernos, con propuestas que respondan a las demandas de cada región y acompañen la actualización de quienes ya trabajan.

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Un reconocimiento a la colaboración

La distinción de GDFE se inscribe en la primera edición de “Experiencias de Acción Colectiva”, una convocatoria que reunió iniciativas de educación, salud, empleo, ciencia y tecnología y desarrollo comunitario. Cada fundación y empresa participante sistematizó sus proyectos para que un comité de especialistas analizara sus formas de organización, sus modelos de gobernanza, su grado de madurez, su impacto y su sostenibilidad.

“Estas treinta y tres iniciativas de acción colectiva muestran que cuando las organizaciones deciden trabajar juntas, pueden ampliar el alcance de sus acciones y generar transformaciones que difícilmente podrían lograr de manera individual. Desde GDFE buscamos justamente eso: visibilizar estas alianzas, aprender de sus recorridos y generar condiciones para que cada vez más actores se animen a construir respuestas colectivas a los desafíos del desarrollo”, señaló Gustavo Castagnino, presidente de GDFE.

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Los galardonados y organizadores posan en el escenario durante la primera convocatoria Experiencias de Acción Colectiva organizada por GDFE.

Las experiencias presentadas reúnen a más de 1.700 actores y alcanzan de manera directa a más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil, 9.000 escuelas y 2 millones de personas. Tienen presencia en las 24 provincias argentinas, con gestión directa en 128 municipios y localidades. Entre ellas conviven alianzas recientes con otras que llevan hasta dos décadas de colaboración.

Además de TICMAS, recibieron el reconocimiento Acerbrag, Bounty EdTech, CCU, Cerro Vanguardia, Coca Cola, Cre-Ser, Fundación Arcor, Fundación Avina, Fundación Cargill, Fundación Holcim, Fundación INVAP, Fundación IRSA, Fundación La Nación, Fundación Perez Companc, Fundación River Plate, Fundación Siemens, Fundación Varkey, Fundación Volkswagen, Fundación YPF, Fundaciones Grupo Petersen, Grupo ST, La Caja, Pluspetrol, Potenciar, Proyecto Norte, PWC, Quilmes, Transportadora Gas del Sur, The Vines Foundation, Torneos, Universidad Siglo 21 y YinYang.

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Los aprendizajes del proceso de evaluación serán reunidos en una publicación que GDFE presentará en los próximos meses. El documento ofrecerá referencias para otras instituciones interesadas en construir alianzas y sostener proyectos conjuntos.