Educación

Educación, empleo y desarrollo: GDFE reconoció el compromiso de 33 organizaciones con la acción colectiva

El Grupo de Fundaciones y Empresas distinguió a los participantes de la convocatoria “Experiencias de Acción Colectiva”, cuyas iniciativas alcanzan a más de 9.000 escuelas y 2 millones de personas. La edtech TICMAS fue una de las reconocidas

Un grupo de personas posa sobre un escenario con distinciones frente a una pantalla con logotipos y letras de GDFE
Los galardonados y organizadores posan en el escenario en la entrega del reconocimiento por la primera convocatoria Experiencias de Acción Colectiva organizada por GDFE.
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El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) reconoció a 33 organizaciones por su compromiso con la acción colectiva, a partir de una convocatoria que reunió experiencias de colaboración en educación, salud, empleo, ciencia y tecnología y desarrollo comunitario. La iniciativa se propuso visibilizar las alianzas que estas instituciones construyen con otros actores, conocer sus formas de trabajo y compartir aprendizajes que puedan orientar nuevos proyectos conjuntos.

“Estas 33 iniciativas de acción colectiva muestran que cuando las organizaciones deciden trabajar juntas, pueden ampliar el alcance de sus acciones y generar transformaciones que difícilmente podrían lograr de manera individual. Desde GDFE buscamos justamente eso: visibilizar estas alianzas, aprender de sus recorridos y generar condiciones para que cada vez más actores se animen a construir respuestas colectivas a los desafíos del desarrollo”, señaló Gustavo Castagnino, presidente de GDFE.

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Un hombre de traje habla de pie delante de una pantalla azul que proyecta su fotografía y texto con un logotipo institucional
Gustavo Castagnino, presidente de GDFE

En esta primera edición de “Experiencias de Acción Colectiva”, cada fundación y empresa participante sistematizó y presentó sus iniciativas para que fueran analizadas por un comité de especialistas. El proceso permitió examinar sus modelos de gobernanza, su grado de madurez y su desarrollo en dimensiones como la gestión de la acción colectiva, el impacto y la sostenibilidad. El reconocimiento busca poner en valor esos recorridos y comprender cómo las organizaciones construyen confianza, acuerdan objetivos y sostienen sus vínculos.

El comité evaluador estuvo integrado por Marina Arias, de Sistema B; Gabriel Berger, del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés; Sebastián Bigorito, de CEADS; Pamela Cáceres y Gabriel Garnero, de la Universidad Blas Pascal; Flavio Fuertes, de Pacto Global Argentina; Juan Cruz Hermida, de Compromiso Social de la Universidad Católica Argentina; Vanesa Millón, de la Universidad Siglo 21; María José Murcia, del IAE Business School; Telma Ortiz, de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, y Andrés Schottlaender, de Business for Societal Impact (B4SI).

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Premios circulares de acrílico transparente con base negra alineados en fila sobre una superficie oscura
Varios galardones de acrílico del Grupo de Fundaciones y Empresas permanecen alineados para la distinción del Compromiso con la Acción Colectiva.

Las 33 organizaciones reconocidas fueron Acerbrag, Bounty EdTech, CCU, Cerro Vanguardia, Coca Cola, Cre-Ser, Fundación Arcor, Fundación Avina, Fundación Cargill, Fundación Holcim, Fundación INVAP, Fundación IRSA, Fundación La Nación, Fundación Perez Companc, Fundación River Plate, Fundación Siemens, Fundación Varkey, Fundación Volkswagen, Fundación YPF, Fundaciones Grupo Petersen, Grupo ST, La Caja, Pluspetrol, Potenciar, Proyecto Norte, PWC, Quilmes, Transportadora Gas del Sur, The Vines Foundation, TICMAS, Torneos, Universidad Siglo 21 y YinYang. TICMAS fue reconocida por la producción del informe “Educación y empleabilidad para la transformación productiva argentina”.

El alcance de las alianzas

Las experiencias presentadas reúnen a más de 1.700 actores y alcanzan de manera directa a más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil, 9.000 escuelas y 2 millones de personas. Su presencia se extiende a las 24 provincias argentinas, con gestión directa en 128 municipios y localidades, tanto en grandes ciudades como en comunidades rurales.

Una mujer con traje blanco sostiene una carpeta y lleva un micrófono y una credencial frente a una pantalla blanca
Carolina Martínez Hansen, directora de Relaciones Institucionales del Grupo de Fundaciones y Empresas

A esa diversidad territorial se suman las distintas trayectorias de las alianzas. Los proyectos llevan, en promedio, más de tres años de trabajo continuo, aunque entre los casos analizados conviven experiencias recientes con otras que acumulan hasta dos décadas de colaboración. La convocatoria permite reunir esos recorridos para estudiar cómo se organizan los participantes y qué condiciones contribuyen a la continuidad de sus iniciativas.

Los resultados del análisis formarán parte de una publicación que GDFE presentará en los próximos meses. El documento reunirá los aprendizajes de estas experiencias y ofrecerá referencias a otras instituciones interesadas en desarrollar proyectos conjuntos.

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