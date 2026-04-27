Educación

De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización: Carolina Gattei, Víctor Volman y Marina Ferroni en el auditorio de Ticmas

Tres importantes referentes de la educación en la Argentina participaron de un encuentro en el que buscaron definir cuáles son los desafíos, criterios y oportunidades de la alfabetización inicial de los estudiantes

Guardar
El referente de Argentinos por la Educación explica cuáles son las acciones y las políticas públicas que esperan de los responsables de la educación del país

“Desde hace ya muchos años, desde antes de la pandemia, Ticmas se ha convertido en un espacio de referencia para discutir lo más urgente de la educación”, así dio inicio Patricio Zunini a la programación del auditorio de Ticmas en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro.

¿De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización? Es una pregunta que invita a grandes reflexiones. El panel invitado a responder sobre los desafíos del aprendizaje estuvo formado por Carolina Gattei, Profesora, Investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, el Inst. de Lingüística (UBA) y CONICET, Víctor Volman, Director Ejecutivo de la ONG Argentinos por la Educación y Marina Ferroni, Investigadora y Especialista en alfabetización inicial del CONICET.

Ticmas - Feria del Libro 2026 - Alfabetización día 1
Carolina Gattei (Universidad Torcuato Di Tella), Víctor Volman (Argentinos por la Educación) y Marina Ferroni (Conicet) en un panel moderado por Patricio Zunini

Un problema, un desafío ¿o ambos?

Carolina Gattei reflexionó: “La alfabetización es un desafío y un lugar al que deberíamos poder llegar. Creo que últimamente se fue expandiendo esta idea de que la alfabetización tiene que ser un puente para mejorar las trayectorias educativas; eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo.”

Y señaló: “A mí, en lo personal, me toca trabajar en lo que es la comprensión, que es una especie de caja negra. Y está el tema de la fluidez, que es algo en lo que todavía hay que seguir trabajando. Lo veo con signo positivo, porque hay mucha gente en el tema, ponemos mucho esfuerzo para que eso se realice.”

Por su parte, Marina Ferroni destacó que la alfabetización sigue siendo “Un problema a abordar, pero por suerte hoy tenemos, creo yo, un montón de herramientas. Primero tenemos una gran evidencia, como la que generan los científicos, que nos ayuda a pensar estrategias para que esto deje de ser un problema. Y además tenemos a mucha gente ocupándose, porque justamente se hizo muy público que era un problemón. Había chicos que transitaban toda su escuela primaria sin aprender a leer y escribir, así que es un problema, pero tenemos esperanza.”.

“Es un problema, claramente, y es un problema que no vimos durante mucho tiempo y que estaba ahí. Creo que lo que cambió a partir de la campaña No comprenden lo que leen. Las pruebas Aprender del año 2016, hace 10 años, ya mostraban en ese momento que en tercer grado un alto porcentaje de los chicos no lograban los niveles básicos. Y, como dicen, no la vimos. Creo que lo que cambió a partir del foco fue mirar los datos desde otro lugar”, aseguró Victor Volman.

Y resaltó cómo a partir de la campaña que impulsaron, y que contó con más de 200 organizaciones de la sociedad civil en apoyo, logró llegar a la agenda política y pública en un compromiso de acción sin precedente que permitió instalar a la alfabetización desde el lado de la problemática. “Para nosotros es importante que haya un plan, que haya recursos, que se publiquen resultados, se tomen las pruebas, hay un plan en cada una de las provincias”, destacó Volman.

Ticmas - Feria del Libro 2026 - Alfabetización día 1
Para Carolina Gattei, la alfabetización "tiene que ser un puente para mejorar las trayectorias educativas”.

El método, la personalización y la acción

Si bien existen posiciones encontradas con respecto a cómo debe alfabetizarse en las distintas etapas de la vida, la opinión última indica que el resultado debe ser el mismo: lograr que una persona tenga la capacidad de leer, escribir y entender en un mundo cada vez más rápido y complejo.

Ferroni, quien se especializa en alfabetización inicial, aseguró que se trata de ir más allá de una cuestión de métodos: “También es una discusión sobre ritmos de trabajo, sobre establecer metas claras, sobre capacitación docente. Los resultados igual me parece que sí son importantes. La verdad que los resultados son un norte que nos tiene que guiar. Para mí, igualmente, lo que sí es importante es seguir ciertos pasos. Seguir una metodología clara, sobre todo para poder transmitirle al docente una guía norte, acciones y seguir. Algo que lo realice, que lo ayude a trabajar.”

Por su parte, Gattei contó a los presentes cómo fue comenzar a trabajar con un tipo de alfabetización especial para niños y niñas con hipoacusia. La especialista explicó que si bien surgió como una demanda específica de las escuelas especiales, luego comenzó a ampliarse por la posibilidad de repensarla en diversas dificultades en el proceso de lectura, escritura y comprensión.

“Siempre vamos paso a paso de forma muy cauta, pero lo que nos permite ver es- y es algo que todas los docentes ya saben- que ningún niño es igual a otro, que las trayectorias de aprendizaje son muy distintas”, explicó Gattei.

Ticmas - Feria del Libro 2026 - Alfabetización día 1
En cuanto a los resultados, Ferroni aseguró que es clave hablar de metas: “Todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, con el desarrollo cognitivo y después todo lo que tiene que ver con poder operar con el sistema de escritura. Así que vamos viendo las evaluaciones diagnósticas, las evaluaciones informativas, todas estas habilidades".

Alfabetización, comprensión lectora y evidencia

“En realidad creo que no hay una diferencia, creo que son lo mismo, lo que pasa es que muchas veces se tiende a pensar que la alfabetización solamente es aprender el método y poder codificar o decodificar esas letras y sonidos. En realidad la alfabetización se tiene que de alguna forma entender como el proceso global que tiene que ver con poder asignar un significado a eso que se está leyendo”. explicó la Dra. Gattei de la Universidad Torcuato Di Tella.

Por fuera de la academia y de los tiempos de investigación, Volman reflexionó sobre las acciones que pueden realizar en cuanto a la alfabetización: “Nuestra idea es priorizar el tema, no imponer al gobierno nacional, pero si tenemos mucha libertad respecto a los métodos. Solemos decir que lo que no se mide no se mejora.” Y destacó el valor de las evaluaciones estandarizadas.

En cuanto a los resultados, Ferroni aseguró que es clave hablar de metas. “Trabajo con el primer ciclo de la escuela primaria y decimos que un chico que termina tercer grado tiene que poder comprender y producir un éxito breve. Entonces, para eso necesitamos ir enseñando distintas habilidades. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, con el desarrollo cognitivo y después todo lo que tiene que ver con poder operar con el sistema de escritura. Así que vamos viendo las evaluaciones diagnósticas, las evaluaciones informativas, todas estas habilidades. Por ejemplo, si aprende el sistema de escritura, o sea, si sabe leer y leer palabras, si va aprendiendo vocabulario, si va pudiendo de a poco escribir oraciones, comprender oraciones y después bueno, cosas más avanzadas.”

“Así que esas metas nos ordenan un montón y ordenan el trabajo también con el sistema educativo ya que es cualitativo, no es una ciencia exacta, pero hay metas”, destacó.

¿Se puede aprender de afuera?

Importar un modelo sin matices no parece ser una buena decisión. Sin embargo, todos los presentes destacaron que tomar experiencias externas para repensar lo local suele ser no solo de interés sino también importante para generar impacto.

“Importar políticas tal cual es imposible, digamos. Hay algo que hay que adaptar actualmente a los protocolos. Si es un país pequeño y unitario habría que adaptarlo a un país federal como el nuestro”, explicó Víctor Volman que incluso mencionó a Domingo Faustino Sarmiento como uno de los precursores para importar modelos educativos a la Argentina.

“Lo importante para mí es obtener evidencia local. Obviamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor acerca de que uno puede tomar inspiraciones en otros lugares, pero la realidad de los sistemas consultados locales siempre va a ayudar para generar un conocimiento que después ayude a la comunidad.”, reflexionó Gattei.

En el momento del cierre y a la hora de aconsejar a las familias cómo alfabetizar más allá de la escuela o desde los inicios, todos los invitados coincidieron en el poder de la conversación y la escucha. Una alfabetización humana y en vínculo.

Temas Relacionados

Carolina GatteiVíctor VolmanMarina FerroniAlfabetizaciónTicmas

Últimas Noticias

Diego Golombek en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro: “Si el sueño no ocupara un rol importante, sería el peor error de la evolución”

El investigador reflexionó sobre la importancia del sueño, su impacto en la salud y el aprendizaje, y advirtió sobre los hábitos culturales que atentan contra el descanso

Diego Golombek en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro: “Si el sueño no ocupara un rol importante, sería el peor error de la evolución”

La escuela ante la IA: el conocimiento que no se puede descargar

La inteligencia artificial ha dejado al descubierto el límite de una escuela centrada en transmitir información. Frente a un conocimiento cada vez más disponible, el desafío educativo pasa por recuperar aquello que no se puede automatizar: interpretar, argumentar, construir una voz propia y aprender con otros

La escuela ante la IA: el conocimiento que no se puede descargar

Cora Steinberg en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: desigualdades en la lectura y la escritura en los ingresantes al nivel secundario

La especialista de Educación de UNICEF Argentina formó parte del programa de las Jornadas de Alfabetización de la solución integral Ticmas en el auditorio en la Feria Internacional del Libro y presentó un informe clave para repensar el puente entre los diversos niveles educativos

Cora Steinberg en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: desigualdades en la lectura y la escritura en los ingresantes al nivel secundario

Lucía Feced en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: “El esfuerzo individual no alcanza en algo como la alfabetización”

La directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas presentó la experiencia de San Juan y destacó la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad para mejorar los niveles de alfabetización

Lucía Feced en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: “El esfuerzo individual no alcanza en algo como la alfabetización”

Carina Kaplan: “La escuela tiene un rol clave en la reparación de las heridas sociales”

En el aula los estudiantes pueden aprender a ponerse en el lugar del otro, propone la experta. En su último libro, Kaplan afirma que la violencia expresa un sufrimiento, reivindica la potencia de los vínculos afectivos y sostiene que la mirada esperanzada del docente deja una huella transformadora

Carina Kaplan: “La escuela tiene un rol clave en la reparación de las heridas sociales”
DEPORTES
Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

Golpes de puño, patadas y heridos: la feroz batalla campal en un partido de juveniles del fútbol argentino

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

TELESHOW
Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Martín Fierro de la Moda 2026: el homenaje a Susana Giménez, la euforia de Sol Pérez y la especial dedicatoria de Pampita

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su padre: “Hoy me toca despedirte, viejo”

INFOBAE AMÉRICA

La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores

La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación

La ministra Anabella Giracca atribuye al STEG la obstrucción de los avances educativos en Guatemala

Surfistas se elevan sobre las olas de Playa Venao, en Panamá, sede de los Panamericanos de Surf 2026