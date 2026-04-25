Beatriz Diuk en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: “¿En qué modernidad dejamos a miles de chicos sin saber escribir?”

La referente en alfabetización visitó el auditorio de Ticmas para hablar de cómo se lee en la actualidad.

En un contexto educativo atravesado por debates, tensiones y cambios acelerados, el auditorio de Ticmas fue el escenario del primer día de las Jornadas de Alfabetización, realizadas en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La investigadora del CONICET Beatriz Diuk expuso acerca del rol docente y la importancia de identificar con claridad qué se espera enseñar para poder planificar la manera más eficaz de hacerlo.

Consultada acerca de cómo evitar que los docentes se sientan solos, Diuk sostuvo que la práctica educativa exige un proceso profundamente reflexivo y remarcó el valor de hacerse preguntas permanentemente: “Si uno tiene preguntas sale a buscar respuestas, es la mejor manera de conectarse con otros”.

En esa línea, planteó que el inicio del ciclo lectivo debería estar atravesado por interrogantes fundamentales: quién es cada alumno -en profundidad- y cuáles son los objetivos de aprendizaje para ese año.

Asimismo, subrayó la importancia de que los docentes confíen en sí mismos: en lo que ven y en lo que cada estudiante transmite cuando duda, se equivoca o aprende.

Beatriz Diuk

Brechas entre teoría y práctica

La investigadora también cuestionó la brecha entre el saber académico y el conocimiento práctico docente. “Hay un saber profesional que no llega a la academia, que no se sabe mirar”, afirmó. A esto se suma, según advirtió, un clima de polarización que tiende a paralizar a los maestros al enfrentarlos a posturas extremas, sin matices ni procesos intermedios.

Frente a este escenario, propuso avanzar hacia una nueva mirada sobre los procesos de alfabetización a partir de cambios graduales, sostenidos en un conocimiento real del contexto en el que se enseña.

En ese sentido, aclaró: “No hay que mezclar la comprensión lectora con el sistema de escritura. Necesitamos aulas donde los dos componentes del proceso de alfabetización estén presentes”.

La científica Beatriz Diuk del Conicet ha desarrollado un programa de alfabetización conocido como DALE

Enseñar las letras

También reivindicó la enseñanza explícita de las letras, una práctica que en algunos discursos pedagógicos fue relegada por considerarse “antigua”. “¿En qué modernidad dejamos a miles de chicos sin saber escribir?”, se preguntó. Para Diuk, el problema no está en los contenidos tradicionales, sino en las formas en que se enseñan: “Confundimos el qué con el cómo”.

La transformación de los hábitos de lectura también ocupa un lugar en su análisis. Si bien reconoció que hoy se lee mucho más en pantallas, advirtió que la lectura en papel se encuentra en retroceso, lo que plantea nuevos desafíos para la escuela.

Otro punto clave es el tiempo destinado a la alfabetización. Según señaló, debería ser mayor al estipulado en los diseños curriculares, especialmente en primer grado. “Es una herramienta que abre la puerta al mundo de los grandes”, afirmó, destacando el entusiasmo de los niños por aprender a escribir como un momento clave de autonomía.

A modo de cierre, Diuk dejó un mensaje tanto para docentes como para familias: recuperar el “momento mágico de la lectura” y garantizar la asistencia escolar. “La escuela tendrá sus problemas, pero es mucho mejor que la no escuela”, concluyó.