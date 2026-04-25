Educación

Los municipios de Junín, Pergamino y Tres de Febrero en el auditorio de Ticmas: alfabetizar desde la gestión, la cercanía y el compromiso

Un panel destacado con la presencia de la Directora de Desarrollo Educativo del Municipio de Tres de Febrero, Leila Perez Sandonato, la Coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos de Junín, María Luz Muraciole, y la Directora de la Agencia de Desarrollo Local del Municipio de Pergamino, Aurelia Furnari

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Maria Luz Muraciole, coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos de Junín

“Pensar la alfabetización desde la gestión es pensar en decisiones, estrategias y articulaciones que hacen posible sostener políticas educativas en el territorio”, así dio inicio Patricio Zunini a uno de los paneles de la primera de las dos Jornadas de Alfabetización de la solución integral educativa Ticmas en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El mapa y el territorio como experiencias que permiten tomar decisiones que pueden ir desde el trabajo con un pequeño grupo hasta la posibilidad de generar un gran impacto en toda la comunidad.

Los municipios de Tres de Febrero, Junín y Pergamino en el auditorio de Ticmas
La directora de Desarrollo Educativo del Municipio de Tres de Febrero, Leila Perez Sandonato

Generar impacto en la alfabetización y alfabetización digital

Aurelia Furnari compartió con los presentes cómo en Pergamino lograron revertir una situación de chicos que estaban en el alfabetismo; no solo logrando alfabetizarlos sino también llevarlos a la alfabetización digital; una cuestión clave en este presente.

“Eso fue en el 2004. Pero la buena noticia es que hoy, después de un año y medio de trabajo, todos han logrado importantes avances. Si bien todavía tenemos que seguir profundizando algunas cuestiones, básicamente, de comprensión y fluidez, hoy están en lo que nosotros denominamos alfabéticos”, celebró Furnari sin dejar de remarca la importancia de continuar trabajando para implementar nuestras estrategias que fomenten no solo la lectura sino también la regularidad del aprendizaje.

Y explicó: “Tuvimos que trabajar muchísimo con las familias para que se comprometieran. Lo que hicimos fue hablar con su familia y decir, hoy tu chico está acá, despreocupate, va a salir adelante, pero necesitamos sí o sí un compromiso tuyo, sobre todo de la mamá, de que venga todos los días.”

Los municipios de Tres de Febrero, Junín y Pergamino en el auditorio de Ticmas
La directora de la Agencia de Desarrollo Local del Municipio de Pergamino, Aurelia Furnari

Un ecosistema de conocimiento

Tres de Febrero es un municipio con más de 20 jardines, profesorados, escuelas de arte, y colonias de verano donde la alfabetización es un eje central pensada como parte de su desarrollo educativo.

La Directora de Desarrollo Educativo, Leila Perez Sandonato destacó el interés genuino en crear una verdadera red educativa: “Estamos muy interesados en lo que pasa por fuera del tiempo escolar, por fuera de las clases y sobre todo también en los ejercicios escolares. Entonces ahí contamos con una red de educación no formal, con apoyos, con diversos programas.

Y agregó con respecto a las colonias: “Es difícil a veces convertir a las actividades deportivas hacia lo pedagógico. Creo que las herramientas digitales, como la aplicación ¡A leer en vivo!, fue de gran utilidad y han tenido un gran resultado. Los chicos se comprometieron con la actividad, íbamos semana a semana.”

Los municipios de Tres de Febrero, Junín y Pergamino en el auditorio de Ticmas
La coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos de Junín, María Luz Muraciole

Robótica e integración

La Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos de Junín no es solo un lugar de aprendizaje, sino también de encuentro para entender las necesidades de los chicos y jóvenes del municipio.

La coordinadora de la Escuela, María Luz Muraciole planteó: “La importancia del boca a boca, de cómo se construye una estructura que genera confianza. Y esa confianza acompaña después con los resultados, no solamente las métricas, sino el posicionamiento de los niños que atraviesan esa experiencia.”

Además, Muraciole destacó la importancia de cómo desde el espacio que coordina trabajan con situaciones de riesgo como el grooming y/o el bullying y donde la tecnología funciona como un disparador de oportunidades.

Los municipios de Tres de Febrero, Junín y Pergamino en el auditorio de Ticmas
El panel "Alfabetizar desde la gestión" tuvo la participación de referentes de los municipios de Tres de Febrero, Junín y Pergamino

La gestión desde la cercanía

¿Cómo es liderar proyectos educativos desde la desconfianza que puede generar la política? La pregunta no es incómoda para las invitadas que conocen los territorios en los que trabajan día a día y toman decisiones desde el conocimiento.

Las tres invitadas coincidieron en la importancia del rol de las familias en el proceso de alfabetizador; en especial al pensar en los entornos más allá de las aulas tradicionales.

“Creemos que esto es una responsabilidad compartida, nosotros estamos haciendo un esfuerzo que nos encanta, pero si no tenemos ese apoyo, es difícil sostenerlo. Necesitamos el compromiso de las familias. En ese sentido nada más, no les podemos pedir que hagan otras cosas, pero sí que los chicos generen ese lugar para que podamos trabajar con ellos.”, subrayó Furnari y destacó la importancia interdisciplinaria de trabajar lo pedagógico no solo con docentes sino también con psicopedagogos. Y resaltó: “Independientemente de que soy un poco crítica de la escuela de hoy, los chicos tienen que estar en la escuela.”

Muraciole también destacó la importancia de generar confianza en la comunidad y puso el foco en el disfrute que puede generar el aprendizaje: “Sentir ese disfrute porque me salió, porque pude, porque puedo. Es fundamental, entonces acompañamos a las trayectorias articulando por las escuelas. Las escuelas quieren venir a visitar la Escuela de Robótica también pero, digamos, sigue siendo un diálogo a seguir conversando para encontrar esos puntos donde las trayectorias se articulen y pueda haber una retroalimentación.”

Perez Sandonato planteó: “Entre el sistema formal del nivel superior de nuestro profesorado y nuestros programas de educación no formal, hay diálogo constante porque los mismos estudiantes egresados retroalimentan los programas. Ahora, como bien dicen las presentes, es un poco más complejo el diálogo con las escuelas del nivel primario inicial. Y nos sucede mucho esto en los barrios que tenemos estos dispositivos de educación no formal, las unidades de desarrollo infantil. Por ahí el niño quiere quedarse todo el día con nuestro dispositivo y que nosotros salimos a marcar la importancia de la educación formal y la importancia de que vayan a la escuela.”

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