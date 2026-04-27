Cora Steinberg en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: desigualdades en la lectura y la escritura en los ingresantes al nivel secundario

Proyectos de alfabetización en el país. El caso de Unicef

“Un tema del que se habla poco”. La atención del público presente en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro fue inmediata. Cora Steinger, especialista de Educación en UNICEF Argentina expuso con claridad la brecha silenciosa que se da en el pasaje de la primaria al secundario.

Si bien Argentina amplió significativamente el acceso al nivel secundario en las últimas décadas, el avance cuantitativo no fue acompañado de una actualización del modelo pedagógico.

Esto generó una nueva problemática: si bien la escuela secundaria presupone que todos sus ingresantes han completado el proceso de alfabetización, este es solo un supuesto.

Cora Steinger, especialista de Educación en UNICEF Argentina

Evidencia nacional

A partir de los resultados de las pruebas estandarizadas Aprender Primaria 6°, realizadas en 2023 y de los indicadores de promoción del nivel, UNICEF estima que 250.000 ingresantes al nivel secundario en Argentina no alcanzan dominios satisfactorios o avanzados en comprensión lectora.

De acuerdo al informe presentado por Steinberg, el 34% de los estudiantes de sexto grado de primaria se ubica en los niveles “por debajo del básico” y “básico” en Lengua (12% y 22%, respectivamente), frente a solo un 29% que alcanza el nivel avanzado.

Para este reporte también se analizaron “los dominios efectivos en lectura y escritura de estudiantes de primer año de secundaria, y el relevamiento de las percepciones de docentes, directivos, autoridades y equipos técnicos sobre el problema.”

Cora Steinberg presentó un informe basado en un plan de alfabetización que UNICEF llevó adelante en Tucumán

<b>Tucumán: diagnóstico con base empírica</b>

El estudio más detallado disponible fue desarrollado en la provincia de Tucumán, en el marco de una colaboración entre el Ministerio de Educación de Tucumán, el INVELEC y UNICEF. La muestra incluyó 2.861 estudiantes de primer año de 58 escuelas secundarias.

Entre las cifras que preocupan se destaca que “Casi un 20% de los estudiantes que ingresan a la secundaria en Tucumán no puede leer de forma autónoma, y más de la mitad no logra realizar operaciones básicas de comprensión sobre textos continuos.”

En cuanto a la escritura se establece que “ El 14% de los estudiantes no realizó la consigna de escritura, no escribe por sí mismo, produjo escrituras no convencionales o textos de menos de nueve palabras.”

Durante la presentación, Steinberg compartió ejemplos reales de ejercicios de escritura de jóvenes con una caligrafía casi ilegible, o sin sentido, y comparable a la de los niveles iniciales.

Entre otros datos se destacó que “El 40% tuvo desempeño básico en ortografía (errores en cinco o más palabras), el 60% no utilizó signos de puntuación o los usó de manera inadecuada, y el 17% cometió errores de segmentación de palabras en dos o más oportunidades.”

En el caso de Tucumán se implementó un programa piloto durante 2025 efectivo en 84 escuelas secundarias

<b>Entender el por qué para accionar </b>

El informe identifica un conjunto de problemas y causas que atraviesan los niveles e impacta de forma directa en el pasaje entre cada uno de ellos. En el caso del nivel primario se observa un ausentismo crónico y pedagogías interrumpidas que evitan la consolidación de aprendizajes fundamentales.

El puente entre primaria y secundaria es uno de los puntos críticos donde no se da un fluir esperado ya que la alfabetización no es completa en todos los casos. A esos se suma que “la formación disciplinar de los docentes y la fragmentación curricular dificultan consolidar lectura, escritura y comprensión de textos de manera transversal.”

Ante este diagnóstico, UNICEF Argentina desarrolló una estrategia de intervención articulada en dos componentes principales. La primera fue la constitución de una alianza técnico- política con la red UNICEF–UNESCO Argentina/Uruguay para instalar el problema en la agenda pública.

Además de trabajar con especialistas en el análisis de evidencia, el vínculo con la gestión pública es clave para el desarrollo de acciones concretas. Sus actividades incluyen la organización de webinars y seminarios regionales de formación e intercambio de buenas prácticas. El ciclo comprende ediciones en Argentina (2024), Uruguay (2025) y nuevamente Argentina (2026). En el marco de esta red, UNICEF y UNESCO publicaron tres documentos de referencia: un estudio cuantitativo sobre los casos de Argentina y Uruguay (Los desafíos en la lectura y la escritura en el ingreso a la educación secundaria), y estudios cualitativos separados para cada país.

En segundo lugar, se destaca la asistencia técnica a provincias en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento de aprendizajes en lectura y escritura, con foco en los ingresantes a la secundaria que no leen de forma autónoma o no escriben de forma convencional. Resulta clave en esta asistencia el rol de las familias durante el proceso de nueva alfabetización.

En el caso de Tucumán se implementó un programa piloto durante 2025 efectivo en 84 escuelas secundarias. El resultado más relevante fue la aplicación de pedagogías estructuradas con espacios de asistencia por fuera de las aulas lo que permitió que una proporción significativa de estudiantes sin dominio autónomo alcanzara el nivel esperado en solo cuatro meses.