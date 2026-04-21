República Dominicana

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

El ajuste busca ofrecer mejores garantías en la valoración de desempeño de los maestros, de modo que todos los convocados reciban instrucciones claras para la próxima etapa

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Una maestra explica a una alumna frente a un pizarrón. Estudiantes de uniforme azul y beige y cuatro adultos sentados en una mesa observan la clase en un aula.
Una maestra de República Dominicana dirige una clase presencial para adolescentes, mientras un grupo de directores o maestros la evalúa atentamente en un aula luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de evaluación de desempeño docente para maestros de secundaria, coordinadores pedagógicos y orientadores fue suspendido según informó la Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva.

Las autoridades comunicaron que la convocatoria programada para este martes 21 de abril ya no tendrá efecto inmediato, según informó Listín Diario.

La decisión -de acuerdo a la nota- fue adoptada por la Asociación Dominicana de Profesores y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, cuyos representantes indicaron que trabajarán en ajustes y mejoras en la quinta etapa de la jornada evaluativa, orientados a asegurar mayor eficiencia, estabilidad y confiabilidad en su aplicación.

Motivos de la suspensión y próximos pasos

Según el comunicado dirigido a los medios, el propósito de la suspensión es garantizar condiciones óptimas para todos los actores involucrados en el proceso.

Mientras finalizan las mejoras técnicas, quienes debían participar —docentes del nivel secundario, especialmente los del primer ciclo del área académica, coordinadores pedagógicos, orientadores y subdirectores convocados— deberán esperar nuevas indicaciones.

Las fechas actualizadas para la evaluación serán informadas a través de los canales oficiales de las instituciones educativas. Por ello, se pidió a los participantes que presten atención a las próximas comunicaciones institucionales.

La Evaluación del Desempeño Docente es un procedimiento sistemático cuyo fin es valorar el ejercicio profesional, detectar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua para el magisterio nacional. Esta suspensión constituye una pausa temporal para revisar y ajustar el proceso, no significa la cancelación definitiva.

Revisión técnica y expectativas

Desde la comisión se confirmó a Listín Diario la continuidad de una revisión técnica integral, con el propósito de fortalecer las siguientes etapas del proceso evaluativo.

Se busca que la aplicación de la evaluación reúna condiciones adecuadas y confiables para los docentes y coordinadores involucrados.

La Evaluación del Desempeño Docente es un procedimiento sistemático cuyo fin es valorar el ejercicio profesional, detectar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua para el magisterio nacional. EFE/ Orlando Barría
La Evaluación del Desempeño Docente es un procedimiento sistemático cuyo fin es valorar el ejercicio profesional, detectar fortalezas y áreas de mejora, y orientar políticas de formación continua para el magisterio nacional. EFE/ Orlando Barría

A los convocados para este martes se les indicó que no deben asistir hasta recibir una nueva fecha de aplicación. De esta forma, se garantiza que la participación se realice con las condiciones técnicas y organizativas necesarias para el desarrollo correcto de la evaluación.

Una vez finalizados los ajustes previstos, la jornada evaluativa será reanudada con la expectativa de resolver las dificultades identificadas en las fases previas.

Alcances del proceso

La Evaluación de Desempeño Docente (EDD) iniciada en octubre de 2025, busca transformar la calidad de la educación pública preuniversitaria, promoviendo el desarrollo profesional de los docentes y el fortalecimiento de los aprendizajes en el sistema educativo nacional.

La convocatoria abarca a maestros, directores de centro, orientadores, psicólogos escolares y técnicos docentes, en cumplimiento de la Orden Departamental 18-2025 y el Estatuto del Docente, tal como detalla el portal oficial de la EDD (edd2025.minerd.gob.do).

La Evaluación de Desempeño Docente (EDD) iniciada en octubre de 2025, busca transformar la calidad de la educación pública preuniversitaria, promoviendo el desarrollo profesional de los docentes y el fortalecimiento de los aprendizajes en el sistema educativo nacional.(AP Foto/María Hernández)
La Evaluación de Desempeño Docente (EDD) iniciada en octubre de 2025, busca transformar la calidad de la educación pública preuniversitaria, promoviendo el desarrollo profesional de los docentes y el fortalecimiento de los aprendizajes en el sistema educativo nacional.(AP Foto/María Hernández)

La EDD fue diseñada como un proceso técnico que permite identificar fortalezas y áreas de mejora en el trabajo de los profesionales de la educación, con base en estándares y objetivos institucionales fijados para cada rol.

Su propósito, según especifica el Ministerio de Educación, es “fortalecer el compromiso profesional del magisterio, impactar la calidad de los aprendizajes y promover el desarrollo profesional docente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo público”.

El proceso no solo evalúa la competencia en las funciones asignadas, sino también el conocimiento práctico del ámbito laboral y las disposiciones actitudinales críticas, personales y profesionales.

Estos criterios toman como referencia los Estándares Profesionales establecidos para la certificación y desarrollo de la carrera docente, sumados a las directrices del Currículo Dominicano, conforme indica edd2025.minerd.gob.do.

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