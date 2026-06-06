El 2º Congreso Productivo para el Desarrollo reunió a figuras de gobierno, industria y la academia para pensar el trabajo y la educación que el país necesita

El 2ª Congreso Productivo para el Desarrollo fue organizado por Misión Productiva y se realizó en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Con más de 900 participantes provenientes del sector empresarial, político, sindical y académico, se realizó la 2° edición del Congreso Productivo para el Desarrollo, organizado por Misión Productiva en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Participaron, entre otros, Matías Kulfas, Horacio Rodríguez Larreta, Mara Ruiz Malec, Luciano Laspina, Daniel Schteingart, Lucía Cirmi Obón, Daniel Herrero, Javier Viqueira, Marysol Rodríguez, Diego Coatz, Sergio Kaufman, Manuel Ron, Alejandra Cardona, Matías Baglietto, Nicolás Arceo y Verónica Asla.

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La jornada puso en el centro una pregunta que nunca pierde la urgencia: qué modelo productivo necesita la Argentina para crecer, generar empleo de calidad e integrar social y territorialmente al país.

Horacio Rodríguez Larreta, Luciano Laspina, Mara Ruiz y Matías Kulfas

Hacia un nuevo modelo productivo

Uno de los momentos más relevantes del congreso fue el panel en el que participaron Matías Kulfas (ex ministro de Desarrollo Productivo), Horacio Rodríguez Larreta (ex jefe de Gobierno porteño), Mara Ruiz Malec (ex ministra de Trabajo bonaerense, hoy al frente del Centro de Estudios Derecho al Futuro) y Luciano Laspina (ex diputado nacional y director ejecutivo de CIPPEC). El intercambio, infrecuente en el clima político actual, reveló más puntos de contacto que de ruptura.

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“No tengo dudas de que el Estado tiene que acompañar el desarrollo mediante infraestructura, I+D, educación para el trabajo, acompañamiento a empresas para cumplimiento de estándares", dijo Rodríguez Larreta. Kulfas, por su parte, advirtió que “en 2025, por primera vez, la economía creció y destruyó empleo", y reclamó que “los recursos nacionales estén al servicio del desarrollo”.

Laspina aportó una lectura sobre las condiciones políticas del cambio: "Tenemos una oportunidad enorme que nos está dando el cambio tecnológico y la geopolítica. Para aprovecharlo necesitamos acuerdos sobre algunas cuestiones básicas. El diálogo es necesario y, si podemos quebrar la idea de dos Argentinas enfrentadas, vamos a poder administrar mejor esta transición". Ruiz Malec, en tanto, planteó que el desafío es crecer y distribuir al mismo tiempo, e insistió en la necesidad de acordar qué objetivos persigue la política productiva: “tienen que ver con el buen vivir”.

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Florencia Battaglia, Verónica Asla, Manuel Ron, Matías Baglietto, Nicolás Arceo y Alejandra Cardona

Los nuevos motores exportadores: agroindustria, minería, energía y economía del conocimiento

En el panel que reunió a Manuel Ron (cofundador de Bio4), Alejandra Cardona (directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras), Matías Baglietto (vicepresidente de CAPMIN y director de Minetech y Pirca), Nicolás Arceo (director de Economía y Energía) y Verónica Asla (EY GDS Latam Leader y vicepresidenta de Argencon), se debatió el potencial exportador de sectores estratégicos.

Asla alertó por el capital humano y la Ley de Economía del Conocimiento: “Hasta ahora tenemos un capital humano excelente, pero estamos preocupados por el futuro: chicos que no terminan la escuela, la carrera, que no pueden aprender un idioma".

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En agroindustria, Ron señaló que la oportunidad está en agregar valor, aunque advirtió sobre las dificultades: “Países como Brasil y Estados Unidos agregan valor al 80% de su producción de maíz; en Argentina exportamos el 80%. Solo en maíz la oportunidad es enorme”. Cardona, en tanto, trazó el horizonte de la minería: alcanzar niveles de aporte similares a los del agro, con empleo de calidad e informalidad casi inexistente. Anticipó que las provincias de San Juan y el NOA ya trabajan en la regionalización del sector, con mecanismos de compre local que deberán ampliarse cuando la demanda se vuelva manifiesta.

Baglietto puso el foco en la estabilidad institucional como condición indispensable: “Los proyectos duran décadas, pero en Argentina tenemos prontuario: escribimos una Ley Minera con estabilidad fiscal y no se cumplió”. Advirtió también sobre la competencia con el modelo chino de subsidios industriales. Arceo destacó que el desarrollo pleno de las cadenas energéticas depende de “una política industrial federal” y que la actividad es “la principal fuente de generación de puestos de trabajo en todas las provincias del sur del país”.

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Nazarena Lomagno, Diego Coatz, Marysol Rodríguez, Javier Daniel Viqueira y Daniel Herrero

Empleo, producción y realidad social

Uno de los paneles técnicos de la jornada estuvo a cargo de Daniel Schteingart (director de Desarrollo Productivo en Fundar y fundador de Misión Productiva) y Lucía Cirmi Obón (referenta de Futuros Mejores), quienes analizaron el vínculo entre estructura productiva, mercado laboral y situación social.

Schteingart utilizó una imagen que marcó el tono del debate: “Las industrias extractivas son una locomotora de dólares, pero no está arrastrando vagones”. Y propuso una salida: “Ya hay vagones en la Argentina. Más de 10.000 empresas proveedoras de petróleo y gas están listas para engancharse a la locomotora si empezamos a fortalecer proveedores con políticas industriales”. Cirmi Obón, desde otro ángulo, señaló la creciente relevancia de la economía del cuidado: “en un contexto donde van a primar tareas automatizables y el cuidado no va a estar resuelto por las familias y mujeres, la economía del cuidado solo va a crecer”.

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Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto

La industria frente a los cambios: empleo perdido, costos altos y la apuesta por la tecnología

En el panel “La industria argentina frente a una nueva etapa” participaron Daniel Herrero (presidente de Prestige Auto/Mercedes-Benz), Javier Viqueira (presidente de Adox y vicepresidente 1° de ADIMRA), Marysol Rodríguez (directora de Sinteplast) y Diego Coatz (director ejecutivo de Industria y Desarrollo). El intercambio expuso las tensiones de un sector en transformación acelerada.

Herrero señaló que “la industria automotriz va a tener cambios violentísimos en los próximos años, y si uno quiere sobrevivir tiene que ser competitivo”. Latinoamérica, dijo, arrastra una productividad que no creció al ritmo del resto del mundo, y demandó una política estatal que acompañe la adopción de IA y robótica: “Si hay una política estatal podemos crecer con IA, robótica, pero alguien tiene que darnos esa materia prima”.

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Viqueira cuestionó las asimetrías regulatorias: “Hoy no tenemos las mismas condiciones para el local que para el extranjero, tenemos condiciones peores”, y rechazó la idea de que Vaca Muerta pueda absorber el entramado industrial del conurbano. En tanto que Rodríguez aportó una paradoja que retrata la situación actual: “La mano de obra acá es la más cara de los cinco países donde trabajamos. No obstante, la gente no llega a fin de mes y los anticipos de sueldo se dispararon en los últimos meses”.

El diagnóstico de Coatz fue también preocupante: en el último año se perdieron 125.000 puestos de trabajo en la industria, que migraron hacia la informalidad. “Eso es menos clase media”, dijo. Y subrayó que “si se sacan los sectores extractivos de recursos naturales, la economía está cayendo. Por eso, lo principal es crecer”.

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Una de las exposiciones más comentadas del congreso fue la keynote de Sergio Kaufman, ex presidente de Accenture para Argentina y Sudamérica, que matizó el debate sobre si la IA destruye o crea empleo: “La inteligencia artificial no destruye la carrera laboral, sino que destruye los primeros peldaños”, dijo. Y continuó: “Los primeros uno, dos y tres escalones ya no están y hacen muy difícil a los jóvenes empezar su carrera laboral”. A diferencia de las revoluciones industriales anteriores, que generaron nuevos empleos en paralelo, esta transformación, sostuvo, “nos obliga a repensar la manera de resolver los problemas de las últimas décadas”. También alertó sobre el impacto desigual entre sectores y empresas, y la necesidad de acompañar el cambio con formación y estrategia.

A lo largo de la jornada, el Congreso reunió voces del sector político, empresarial, académico y sindical en torno a una convicción transversal: la Argentina necesita volver a discutir cómo crecer, pero también para qué, con quiénes y sobre qué bases productivas.

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Misión Productiva es una red de profesionales que busca que el desarrollo productivo ocupe un lugar central en la agenda del debate económico argentino. Desde una mirada desarrollista, trabaja sobre propuestas vinculadas a la industria, innovación, exportaciones, infraestructura, PyMEs y transformación productiva.