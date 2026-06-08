Lucas Vidal Podestá: “Hay que cuidar a los chicos, hay que fomentarles cuáles son los trabajos que se vienen, cuál es el mundo que se viene, cuál es el futuro”

“Desde la ignorancia, cuando hablamos de campo, parecería que hablamos de algo antiguo. Sin embargo, la agroindustria ha evolucionado y avanzado de la mano con la tecnología. Hoy, una de las grandes incógnitas es si la mano de obra calificada podrá responder a estos cambios”, comenzó diciendo Patricio Zunini para abrir el diálogo, no sin debate, con Lucas Vidal Podestá.

El actual presidente del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) posee una posición de dirigente juvenil con ánimos de representar a los más jóvenes y formar a las futuras generaciones del sector agropecuario.

PUBLICIDAD

Esta conversación forma parte de la agenda convocada por la solución educativa integral Ticmas para el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” realizado para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Argentina federal

“Lo que tenemos que empezar a hacer, creo que como país, como sociedad, es mirar a la Argentina entera. ¿Por qué? Porque siento que todo el tiempo se mira a Buenos Aires, a las grandes ciudades, y dejamos de lado lo que es el interior”, planteó Vidal Podestá.

PUBLICIDAD

Y aseguró: “Yo soy de la provincia de Salta, por ejemplo, y creo que uno tiene que mirar al interior porque ahí va a estar el desarrollo. Y uno tiene que mirar también la educación que se imparte ahí, las oportunidades que hay en el interior profundo de la patria. Ahí es donde hay que focalizar.”

“Me encantaría que todos los gobiernos provinciales y nacional digan: empecemos a ser federales de una vez por todas y empecemos a pensar en una educación que sirva y que sea transversal al país. Porque si no, siempre nos quedamos con que la educación es jurisdicción de cada provincia, que cada uno tiene sus interpretaciones, etcétera”, planteó.

PUBLICIDAD

Y destacó que también como miembro del J6- el espacio que agrupa a las nuevas generaciones de dirigentes empresariales y jóvenes profesionales de distintas cámaras sectoriales de la Argentina- se plantean trabajar siempre a nivel federal en términos educativos.

Lucas Vidal Podestá

El foco en la actividad productiva

“Nosotros, por ejemplo, en todo lo que es el agro, necesitamos, por ejemplo, ingenieros agrónomos que sepan de suelo, que sepan de rindes, etcétera, pero que sepan también de inteligencia artificial, de IoT, de todas estas cuestiones y palabras inglesas que a mí me cuesta pronunciarlas un poco, pero que es fundamental, porque si no nos subimos a esta corriente, a esta tecnología, vamos a quedar desplazados”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Y subrayó que se trata de repensar el país desde lo productivo, ya sea poblando la patagonia con ovejas o incluso que “la actividad productiva también tiene que estar presente en todo lo que son los manuales escolares. Porque es una salida laboral que contrata o genera empleo genuino de manera inmediata.”

“En la juventud falta decisión. La gente le tiene miedo al futuro, miedo a hacerse cargo de su formación. Hoy en día, voy a ser capaz un poco bruto, pero ser ignorante es una decisión que toma uno. Porque hoy con toda la tecnología que hay, el conocimiento que está a disposición de un teléfono, o sea, vos estás a un teléfono de desasnarte de cualquier cuestión, hay cursos gratuitos, hay universidades públicas. O sea, creo que hoy ser ignorante es la decisión de uno”, aseveró.

PUBLICIDAD

Presente y futuro

“Volviendo un poco a esta pregunta de cuál es esta tensión que hay entre los chicos que se egresan del colegio y los chicos que vienen a la facultad, yo creo que hoy en día el sistema educativo nos prepara para trabajos que muchas veces ya están dejando de existir o que van a dejar de existir”, indicó Vidal Podestá.

PUBLICIDAD

E insistió con la importancia de la actualización constante en el uso crítico de herramientas tecnológicas. Además remarcó que “lo que se busca, creo yo, en todos los trabajos que uno va a buscar o que uno necesita que lo ayuden es la voluntad y la proactividad. Si sos medio vago, no te va a contratar nadie, por más que sepas utilizar todo.”

“Recordemos que estamos en un país donde hay un 50% de pobres. Nosotros, desde las empresas, ¿cómo podemos colaborar para que esta pobreza, para que estas desigualdades queden en el pasado? Como lo hemos hecho, como país, hace varios años. Es algo que hay que empezar a mejorar de a poco para poder llegar a una empleabilidad total, para que haya más empleo, para que haya más valor agregado. En agregar valor es ahí donde la empleabilidad tiene que ver.”, reflexionó.

PUBLICIDAD

También puso el foco en los oficios: “es una manualidad, es una obra de arte hacer un buen alambrado. Entonces todos estos oficios de poder amansar un caballo, y lo mismo con la cría de ganado, con la cría de cerdo, con la cría de pollo, etc. Hay que utilizar todo, pero no perdamos lo más importante que es la humanidad.”

El presidente del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina Lucas Vidal Podestá visitó el podcast de Ticmas

El cuello de botella y la transformación educativa

“Hoy el cuello de botella, que ya lo estamos viendo hace varios años, es la seguridad jurídica. Hoy uno no puede llevar adelante un establecimiento agropecuario, una empresa agropecuaria, sin tener abogados que estructuren jurídicamente el negocio, sin contadores que vean los temas impositivos, sin tener una persona que esté constantemente vigilando los campos y tratando de ser más eficiente en la producción. Entonces creo que, y esto lo digo en el campo, pero es algo que nos pasa a toda la gente de todos los otros rubros.”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Y explicó: “Si uno no tiene previsibilidad, si uno no tiene seguridad jurídica, no se va a mandar a invertir en un proyecto, si después van a poner en riesgo la propiedad privada, y después te van a venir con una renta que es producir a pérdida, como ha pasado en otros años anteriores, por ejemplo, en el sector lechero”.

“La escuela nos prepara para un mundo que ya no existe. Creo que uno tiene que modernizar el sistema educativo, cuesta obviamente, justamente por la circunstancia en la que estamos hoy en día, donde se egresan chicos que no comprenden textos, pero por lo menos hay que hacer el intento, y hay que proyectarse de acá a por lo menos 15, 20 años”, enfatizó.

Y agregó: “Si nosotros realmente queremos mejorar el país, porque la base del país, la base de todo está en la educación, entonces si uno no empieza por lo básico, va a ser después muy difícil poder llegar a grandes inversiones, a grandes profesionales. Hay que cuidar a los chicos, hay que fomentarles cuáles son los trabajos que se vienen, cuál es el mundo que se viene, cuál es el futuro.”

Educación, Estado y empresa

Para Vidal Podestá se trata de crear un verdadero pacto, “como el de la Moncloa” donde todos los sectores realmente “nos pongamos de acuerdo en dos, tres cosas básicas; y una tiene que ser la educación, sí o sí”.

Y aseguró la importancia de la continuidad y no tener que, cada cuatro años ante un cambio de gobierno, tener “que empezar de nuevo”. Al reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que Argentina enfrenta, Vidal Podestá señaló: “Nosotros desde el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina también promovemos cierto tipo de formación, de educación para los mayores de 18 años, para los jóvenes. Pero digo, al hablar de la educación primaria, creo que es algo complejo, pero que necesitamos preparar a los chicos para el futuro y no para el pasado.”

Y destacó lo superlativo de formar chicos con “la semillita de patriotismo, de qué creemos como nación, como país. Porque si no siempre pensamos en individualismo y dejamos un poco de lado lo que es nuestra patria, lo que somos todos, lo que es esta sociedad tan linda que es la sociedad argentina, que somos parte todos y que tenemos que trabajar en conjunto.”

Además, planteó que es importante “un llamado de atención a los padres de que también se preocupen por enseñarle a los chicos a ser buenas personas, a ser buena gente.”

Por último, Vidal Podestá señaló: “quiero dejar este mensaje de que los chicos, que los jóvenes, se las jueguen por una idea, se las jueguen por el país, se las jueguen por un futuro mejor, que generen empleo, que generen puestos de trabajo y la gente que vaya a trabajar vaya a dar todo. Cuando trabaja, cuando pone su tiempo, porque el tiempo es importantísimo y no vuelve.”