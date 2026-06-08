Laureano Bertone: “En la secundaria, más que formar técnicamente, que será una etapa posterior, hay que formar humanamente a una buena persona”

En el marco de las conversaciones abiertas para realizar el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” de la solución integral educativa Ticmas para la CAF, se convocó a Laureano Bertone.

Bertone preside el espacio destinado para los jóvenes dentro de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en la provincia de Santa Fe; un área que busca llevar a las nuevas generaciones al liderazgo de los nuevos desafíos del sector.

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Mirar el mapa nacional

“Soy de la provincia de Santa Fe, de Santa Fe Capital, y si bien nací en otro lado, más al interior del interior, la realidad es que el mayor dinamismo hoy lo veo en Buenos Aires, tanto en CABA como en todo el conurbano de la provincia”, comenzó remarcando Bertone.

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Además destacó el dinamismo de Neuquén y el crecimiento que se observa con el litio en el norte argentino y agregó: “nuestra zona, el litoral, junto con Córdoba, también tiene mucha dinámica y mucho para dar.”

Bertone, desde su mirada como parte del J6 que reúne a los sectores jóvenes de cada cámara y desde CAMARCO, aseguró: “nuestro sector hoy no está pasando por el mayor dinamismo.”

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Aunque celebró el crecimiento que sí se está dando en el sector de servicios- en especial en CABA y provincia de Buenos Aires- al cual calificó de “histórico”, como así también el buen año que parece tener el sector agropecuario: “ y el sector minero, el sector del litio, y no solamente el litio; tenemos el cobre, tenemos el oro, tenemos un montón de cosas en este país para poder dar trabajo y competir o combatir de la mejor manera a la pobreza, que me parece que es el enemigo a batir.”

Laureano Bertone

La relación educación y trabajo

“Nosotros tenemos una empresa constructora y tomamos tanto ingenieros, arquitectos, contadores, pero también tomamos mucha gente que sale directamente de la escuela secundaria. Estamos en un programa de primer empleo que hay en Santa Fe, que la verdad que es muy bueno”, detalló.

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Y reflexionó: “ Pasa lo mismo tanto en secundaria como en universitario. La formación siempre podría ser mejor. La educación pública a nivel secundario para mí no está en su mejor momento. Creo que hay mucho para mejorar.”

“Yo me egresé de la secundaria en el 2012. Y para mí en la secundaria, más que formar técnica y profesionalmente a una persona, que será en una etapa posterior, hay que formar humanamente a una buena persona. Ese es el desafío que para mí es más importante lograr.”, aseguró.

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Actitudes y habilidades

“Una persona que tenga no solamente las capacidades, sino que tenga las actitudes para trabajar, para llegar y afrontar ese primer empleo con las ganas que requiere. Me parece que la actitud multiplica, desde todo punto de vista. A veces lo que nosotros notamos es que, por ejemplo, tenemos problemas con el presentismo”, señaló Bertone.

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Y ejemplificó: “Yo no te pido que seas el mejor haciendo tu trabajo, te pido que vengas acá todos los días con las mejores ganas. Y a veces hasta eso es difícil de conseguir. Pero bueno, nada, también hay una responsabilidad de parte de las empresas en tomar ese recurso, formarlo y darle una oportunidad de verdad en el mercado laboral.”

A la hora de pensar quién debe asumir los costos de las capacitaciones continuas, Bertone celebró que “desde la Cámara de la Construcción hay un programa de formación de jóvenes profesionales. Nosotros hacemos muchas cosas de higiene y seguridad, de información, de técnicas, de oficios y demás. Pero también se forma en el día a día.”

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“En el interior es muy importante saludar. Mirá lo que te voy a contar. Es decir, se enojan mucho los viejos capataces cuando llega alguien y no dice buen día, ¿cómo estás?, buen día, ¿cómo te va? A mí me lo enseñó mi viejo caminando por las obras. ¡Saludá! Bueno, eso también es educar a alguien. Eso también es educar a alguien.”, planteó.

Y planteó que cuando se habla de la importancia de las habilidades siempre es ir más allá del oficio puntual “sobre todo a la hora de liderar equipos, alguien que contagie, y no solamente desde lo técnico, sino desde lo humano, es muy importante.”

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El presidente de CAMARCO Joven de Santa Fe visitó el podcast de Ticmas

Proactividad

“Cuando estamos buscando un puesto, siempre digo busquemos más allá de la aptitud, la actitud. Que el tipo tenga ganas, que proponga, que nos diga, esto que están haciendo está mal, hagamos cosas nuevas, cambiémoslo”, planteó Bertone.

Y reflexionó: “Porque ser proactivo también tiene un riesgo. Si yo te vengo y te propongo, y lo que te propongo es una pavada, a mi superior, no quedé tan bien parado. Pero yo prefiero el que propone, el que hace se equivoca. Prefiero alguien que proponga a alguien que espere direcciones. Ese perfil, por lo menos yo, lo valoro muchísimo y siento que está en escasez.”

El uso de la herramienta y el futuro

“La escuela secundaria y la universidad están formando bien. Las maestras que me formaron a mí, me formaron para ser una buena persona. Creo que hay que mantener eso, pero con nuevas herramientas. Con herramientas innovadoras.”, destacó.

Y se mostró sorprendido ante la restricción de la Ciudad de Buenos Aires en el uso de celulares en las aulas: “yo no lo podía creer. Porque digo, el celular es una herramienta. Como es una herramienta para mirar, scrollear y todo eso que por ahí no es lo que más suma, pero también es una herramienta para un montón de otras cosas. Tenemos la biblioteca más grande del mundo en el bolsillo. Antes se valoraba ese espacio de la biblioteca, ese espacio de poder. Yo me acuerdo, yo buscaba información en la Encarta.”

“Imaginate hoy los chicos, los trabajos prácticos que podrían hacer con las inteligencias artificiales, todo esto que existe. La herramienta no es el enemigo. Es simplemente eso, una herramienta. Depende de nosotros cómo usarla”, aseguró.