Florencia Cerino: “Están faltando los oficios más industriales de mantenimiento, metalmecánica, automatización, programación”

La Unión Industrial Argentina (UIA) creó desde 2012 un área llamada UIA Joven para que los jóvenes industriales y emprendedores sub40 posean un espacio que fomente compartir experiencias, la integración generacional y propiciar la formación de los futuros dirigentes industriales.

Florencia Cerino conversó con Patricio Zunini para compartir su mirada entre los mundos de la industria, la educación y el empleo en el marco del “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” realizado por la solución integral educativa Ticmas para la CAF.

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Pensar en una Argentina que crece

“Sin duda Vaca Muerta ofrece un gran dinamismo, así como también más al norte, todo lo que es minería; el litio está muy en auge. Así que hoy entendemos que en lo que es minería, y particularmente energía, hay mucho potencial”, planteó Cerino.

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A la hora de pensar los perfiles para estas industrias, detalló: “si bien se busca una base sólida técnica en la mayoría de estos puestos, entendemos también la importancia de otro tipo de competencias, más bien de pensamiento crítico, capacidad analítica, de resolución de problemas, trabajo en equipo. Son estos perfiles híbridos que están pensándose hoy, que no solamente es uno u otro, sino que es la conjunción de ambos.”

Y destacó que estas industrias “empujan desde el lado de las exportaciones. Somos un país que necesita de esos dólares, empujan desde el lado de que no solamente se generan empleos directos y en un gran volumen estos dos sectores, sino que a su vez las cadenas de suministro que promueven son enormes. No es solamente el negocio en sí mismo, sino todo el derrame que generan.”

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La representante de UIA Joven visitó el podcast de Ticmas para pensar la articulación entre educación y trabajo

Puente con la educación

“Hace falta una articulación mucho más fuerte entre las escuelas, los gobiernos locales sobre todo, y las empresas. Que haya no solamente mesas de diálogo y experiencias aisladas, sino que también haya canales estables de comunicación, en lo que se pueda ofrecer una oferta mucho más actualizada, de qué es lo que hoy hay, qué existe. También formación docente es muy importante, con los estándares que hoy se demandan”, señaló.

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Y destacó que este diálogo entre la educación y el trabajo es una de las cuestiones que vienen trabajando desde el J6; el espacio que agrupa a las nuevas generaciones de dirigentes empresariales y jóvenes profesionales de distintas cámaras sectoriales de la Argentina.

“Desde la UIA trabajamos mucho esta articulación entre las escuelas técnicas, particularmente, y las empresas o las cámaras. Básicamente hacemos concursos de innovación, de sustentabilidad, que puedan ayudar a nuestras comunidades. Entonces ahí nos metemos en no solamente lo que es la formación; sino también en que nos conozcan, en que conozcan cómo funcionan las empresas, qué es lo que demandan”, señaló.

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Y ejemplificó: “Formar parte de un concurso, pensar una idea sustentable, innovadora, y que puedan ser votados, que puedan exponer, que también es una práctica muy importante y necesaria para el mundo más adulto.”

Puertas abiertas

“Muchas de nuestras empresas dentro de la cámara son empresas con puertas abiertas. No solamente esto, participar desde las prácticas profesionalizantes, sino también en el hecho de invitar a las escuelas técnicas en nuestras empresas a que puedan conocer cómo hoy funcionan los procesos productivos, qué es lo que estamos requiriendo, cuáles son los faltantes”, resaltó.

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Y aseguró: “Hoy la realidad es que están faltando los oficios más industriales de mantenimiento, metalmecánica, automatización, programación. Así que hay un montón de cosas nuevas que los chicos tienen que enterarse.”

“Desde la UIA creemos que son todas esas cuestiones las que hacen hoy a la realidad. Falta formación o hay una distancia muy grande entre lo que hoy vemos como modernización de los procesos y la digitalización que hay en las empresas. Y esa distancia, la manera o la forma que nosotros vemos de cubrirla es acercándonos, ya sea nosotros, a las escuelas, o que los gobiernos locales puedan brindarnos esos espacios.”, señaló.

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“La educación corre de atrás y ahí nos posicionamos nosotros en que tenemos dos tareas en simultáneo para hacer. Una de ellas es a nivel territorial, que esta articulación que te hablaba antes entre las escuelas, las empresas y los gobiernos locales para entender cuáles son las necesidades del territorio. Porque primero hay que cubrir las necesidades del territorio, que es donde está asentada la gente, las comunidades, las escuelas.”, insistió Cerino.

E indicó: “Y por otro lado tenemos la otra pata que es el ordenamiento nacional y ahí sí, necesitamos decisiones que brinden mayores herramientas, decisiones que brinden previsibilidad para las empresas, nuevos desafíos; entre otras cuestiones.”

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Florencia Cerino

Una industria que acompañe

“En primer lugar estas prácticas profesionalizantes que hablábamos antes son de suma importancia para que los chicos y las escuelas puedan entender cuáles son hoy las necesidades en cada una de las industrias. Y por el otro lado, ir a las escuelas, no solamente que los chicos vayan a las empresas, sino nosotros acercarnos con estos concursos de innovación que te contaba y acercarnos desde otros lugares, también es de suma relevancia poder tener contacto con la educación provincial”, destacó.

Cerino coincide con que se trata de un vínculo de numerosos actores para que la transformación funcione: “No solamente son las escuelas, no solamente son las empresas, sino también los gobiernos tienen que estar presentes y a disposición en las herramientas que necesitan cada una de las partes para poder llegar a un mismo punto en común.”

“No solamente tienen que quedar en experiencias aisladas o mesas de diálogo sino que tiene que haber canales estables de diálogo y escucha para entender, de vuelta, cuáles son las necesidades y qué es lo que requiere cada una de las partes para converger en cubrir las necesidades, no sólo de las empresas, sino también de los chicos que van a demandar un trabajo cuando terminen esa escuela.”; planteó.

Automatización y habilidades

“Hoy la realidad es que muchas de las cosas que nosotros consumimos se hacen con máquinas robots, entonces hay que entender un poco cómo funciona esa automatización, cómo la mantenemos. Y esto va de la mano también con la digitalización”, reflexionó Florencia Cerino.

Y planteó: “vuelvo a los perfiles híbridos, que me encanta que así sea, no somos una cosa u otra, sino que somos un conjunto de habilidades y de capacidades. Y ahí es cuando te digo qué importante es no solamente la base sólida, técnica, que estamos demandando desde las industrias, sino también contar con otro tipo de capacidades más blandas”

“Capacidad de análisis, de pensamiento crítico, de poder y tener la voluntad y las ganas de aprender cosas nuevas, porque estamos en un momento donde los cambios suceden muy rápido, y sobre todo poder trabajar en equipo, tener equipos interdisciplinarios. Así que la conjunción de ambos creo que va a ser el futuro”, enfatizó.

Y finalizó: “Somos personas, somos humanos que se relacionan, y que desde ya tenemos que tener ciertos conocimientos muy específicos en la industria, nombramos la minería, nombramos la energía o la gas, que requieren de cuestiones y técnicas y específicas, pero detrás hay personas que se relacionan, que tienen que trabajar en equipo para llegar a un mismo puerto.”