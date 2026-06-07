Del álbum de figuritas a actividades con inteligencia artificial: cómo se vivirá el Mundial en las escuelas

En la fase de grupos hay un solo partido de la selección que coincidiría con el horario escolar, al menos en las escuelas de turno tarde y de jornada completa: el de Argentina contra Austria, el lunes 22 de junio a las 14 hs. (Roberto Almeida)

Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol produce una pausa en la vida cotidiana. Durante algunas semanas, las agendas se reorganizan en torno al fixture, los partidos se cuelan en las oficinas, los comercios ajustan horarios, las pantallas reúnen a familias y amigos dispuestos a sufrir juntos. El ritmo habitual del año ofrece una tregua y la atención colectiva se concentra en el destino de la selección nacional. Ante este paréntesis generalizado, las escuelas argentinas enfrentan un desafío: que los aprendizajes no queden suspendidos por el fervor mundialista a partir del próximo jueves 11 de junio.

Lejos de considerar al Mundial como una interrupción de las clases, ministerios de educación y equipos directivos de distintas provincias buscan incorporarlo a la vida escolar y convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Desde actividades de Matemática, Historia o Geografía hasta proyectos de lectura e inteligencia artificial, las escuelas y ministerios consultados por Infobae están desarrollando propuestas para hacer entrar el Mundial a las aulas. La idea que se repite es aprovechar uno de los fenómenos más convocantes del planeta para enseñar, pero también para construir comunidad y fortalecer los vínculos entre estudiantes y docentes.

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La programación de la fase de grupos indica que –por ahora– hay un solo partido de la selección que coincidiría con el horario escolar, al menos en las escuelas de turno tarde y de jornada completa: el de Argentina contra Austria, el lunes 22 de junio a las 14 hs. Hay ministerios, como el de Misiones, que ya comunicaron oficialmente que las escuelas están habilitadas para que el partido se vea allí; algunos, como el de Santa Fe, incluso alientan esa experiencia, mientras que otros, como CABA, dejarán la decisión en manos de cada institución.

Muchas escuelas ya están comunicando a las familias cómo se organizarán durante los 39 días del Mundial. En algunos casos, los partidos de Argentina se verán en gimnasios acondicionados con pantallas gigantes; en otros, en salones de usos múltiples o aulas equipadas con proyectores. En varias provincias –entre ellas, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos– las últimas dos semanas del Mundial coincidirán con las vacaciones de invierno, mientras que en provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero el receso empieza el lunes 20 de julio, al día siguiente de que termine el torneo.

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En algunas escuelas, los partidos de Argentina se verán en gimnasios acondicionados con pantallas gigantes; en otros, en salones de usos múltiples o aulas equipadas con proyectores. (Roberto Almeida)

El Mundial entra a la escuela

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas lanzó el programa “La escuela sale a la cancha. Aprendé con la pasión del Mundial”, que se desarrollará durante junio y principios de julio (el viernes 3 es el último día lectivo). Según informó la DGE, a cargo de Tadeo García Zalazar, las clases continuarán normalmente y se tomará asistencia según los parámetros habituales, pero las instituciones podrán proyectar los partidos de la selección argentina, así como ambientar aulas y patios para acompañar la competencia.

En Santa Fe, el ministro de Educación, José Goity, defendió una postura similar. “Si no permitiéramos ver un partido de Argentina, estaríamos atentando contra el objetivo de que los chicos estén en la escuela”, sostuvo en una entrevista radial. El funcionario resaltó que la pasión por el Mundial forma parte de la cultura argentina y constituye una oportunidad educativa que no debe desaprovecharse. “Promovemos que los partidos se vean en la escuela”, afirmó.

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También Misiones autorizó formalmente a las escuelas públicas y privadas a organizar la visualización de la ceremonia inaugural –el jueves 11 a las 14.30– y de los encuentros de la selección cuando coincidan con el horario escolar. Esta semana el Ministerio de Educación, a cargo de Ramiro Aranda, emitió una resolución que destaca los “valores” asociados al deporte como la convivencia, el respeto, el trabajo en equipo y la identidad nacional.

En San Juan, por su parte, la ministra Silvia Fuentes confirmó en una entrevista televisiva que los partidos podrán verse en las escuelas siempre que cada institución los integre a una propuesta pedagógica. “Vamos a pedirles a las escuelas que tengan un proyecto educativo que tenga que ver con los valores, con las materias y con el aprendizaje basado en proyectos”, explicó.

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Varios ministerios de Educación provinciales confirmaron lo que ya se volvió un ritual de cada Mundial: las escuelas podrán proyectar los partidos de la selección argentina. (Foto: Ministerio de Educación de CABA)

Mucho más que fútbol

Varios ministerios pusieron a disposición de las escuelas materiales elaborados especialmente para aprovechar el torneo como puerta de entrada a diversos aprendizajes. Casi todos son de acceso libre, así que pueden ser aprovechados también por docentes de otras jurisdicciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación encabezado por Mercedes Miguel elaboró secuencias didácticas para primaria y secundaria que abordan el Mundial desde Lengua, Matemática, Historia y Ciencias. Entre los recursos se destacan las Experiencias STEM+, diseñadas con una “mirada interdisciplinaria”, según informó el ministerio en un comunicado.

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Hay otra propuesta de educación ambiental titulada “El estadio más grande es nuestro planeta”, con cuadernillos para estudiantes y docentes. Además, la cartera educativa presentó el sitio Mundial Digital, dirigido tanto a las escuelas como a las familias. Apunta a explorar cómo las personas de distintos países se relacionan con la tecnología e incluye una trivia interactiva sobre los países que participan.

Los ministerios pusieron a disposición de las escuelas materiales pedagógicos de acceso libre para aprovechar el torneo como puerta de entrada a diversos aprendizajes. (Roberto Almeida)

En provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Flavia Terigi, busca “transformar el entusiasmo de las y los estudiantes en instancias de aprendizaje significativo”, según un comunicado oficial. La cartera educativa plantea actividades que atraviesan áreas como geografía, historia, matemática, prácticas del lenguaje y construcción de ciudadanía; los recursos estarán disponibles en el portal Continuemos Estudiando.

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Entre las iniciativas previstas figuran propuestas de lectura y escritura para las escuelas primarias a partir de revistas temáticas, álbumes de figuritas y camisetas, investigaciones sobre memorias barriales en los Centros Educativos Complementarios, conciertos del Programa Coros y Orquestas Bonaerenses inspirados en el repertorio futbolero y actividades que articulan fútbol, memoria y soberanía en torno a la causa Malvinas.

En Corrientes, el Mundial fue incorporado a una estrategia de promoción de la lectura. El Ministerio de Educación lanzó la “Scaloneta literaria”, una iniciativa que busca aprovechar una de las grandes pasiones populares del país para acercar a los estudiantes a los libros. “Hay pasiones que nos unen a los argentinos y una de ellas es el fútbol. Otra gran pasión argentina es la lectura”, sostuvo la ministra Ana Miño al presentar el programa.

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La "Scaloneta literaria" es una propuesta del Ministerio de Educación de Corrientes para acercar a los estudiantes a la lectura. (Foto: ME Corrientes)

Santa Fe diseñó una serie de cuadernillos que apelan a distintas disciplinas deportivas como disparadores de aprendizaje, aprovechando que este año no solo se juega el Mundial sino que la provincia será sede de los Juegos Suramericanos en septiembre. Los materiales santafesinos proponen trabajar desde la historia de los mundiales y los países sede, hasta probabilidades matemáticas aplicadas a los penales. También incluyen actividades para lenguas extranjeras –inglés, francés, alemán, portugués e italiano– que invitan a reflexionar sobre culturas y tradiciones de distintas partes del mundo.

En el Colegio María de Guadalupe, ubicado en General Pacheco (provincia de Buenos Aires) y ganador en 2024 del premio a la mejor escuela del mundo por su colaboración con la comunidad, los alumnos de primaria están aprovechando el campeonato para explorar el mundo en Ciencias Sociales: aprenden sobre los países, sus ubicaciones en el mapa, sus características geográficas, culturales y económicas, según explicaron a Infobae. En el nivel inicial, los chicos están aprendiendo a reconocer los números a partir de las camisetas de los jugadores.

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En el colegio NEA 2000, en el barrio porteño de Belgrano, el fenómeno del álbum comenzó a incorporarse espontáneamente a las clases de los primeros grados de primaria. Según contaron, el furor por las figuritas se aprovecha para trabajar escalas numéricas, lectura de cifras de dos y tres dígitos, cálculos y comparaciones de cantidades.

“Las figuritas invadieron los espacios de juego de la escuela y decidimos capitalizar ese interés genuino de los chicos”, señaló la directora de primaria, Alejandra Salonia. A partir de allí también surgieron actividades relacionadas con banderas, países y aspectos culturales vinculados al Mundial, además de un proyecto de recolección y reutilización de los papeles de las figuritas. En secundaria observaron algo inesperado: el entusiasmo por las “figus” desplazó incluso el interés por los celulares en recreos y espacios compartidos, y generó nuevas formas de interacción entre los estudiantes.

Del álbum a la IA

Las propuestas que elaboró la Dirección General de Escuelas de Mendoza abarcan las distintas materias y niveles educativos. Entre otras actividades sugeridas, los estudiantes de secundaria trabajarán en Lengua con cuentos de temática futbolística, y podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear canciones y poemas destinados a alentar a la selección durante la competencia. Las producciones podrán compartirse con el resto de la comunidad educativa a través de la DGE.

Una de las propuestas de la Dirección General de Escuelas de Mendoza es la “Pisatón Mundial 2026”, una competencia inspirada en el enfoque de las evaluaciones internacionales PISA. (Foto: DGE - Mendoza)

La provincia también propone simuladores que permiten aplicar conceptos de Física a distintas situaciones deportivas, además de experiencias interdisciplinarias que involucran desde Educación Física hasta Matemática.

Entre las propuestas más originales figura la “Pisatón Mundial 2026”, una competencia inspirada en el enfoque de las evaluaciones internacionales PISA. Destinada a estudiantes de tercer año de secundaria –los mismos que rinden la prueba–, la “Pisatón” plantea desafíos online contextualizados en el fútbol, el deporte y la tecnología para fortalecer habilidades de lectura, matemática y ciencias, en línea con el modelo de la evaluación de la OCDE.

Los participantes deberán interpretar textos, analizar gráficos y resolver problemas vinculados con situaciones mundialistas. La iniciativa culminará con una instancia presencial el sábado 4 de julio, que reproducirá el formato de la Copa del Mundo, con fase de grupos y etapas eliminatorias hasta llegar a la final. La escuela ganadora se llevará 2 millones de pesos, o un kit recreativo para recreo que incluye metegol, mesa de ping-pong y pochoclera, informó la DGE. También habrá premios para docentes y estudiantes.

El fenómeno cultural

Además de los contenidos específicos que puedan relacionarse con el evento deportivo, varias jurisdicciones proponen trabajar el Mundial como un fenómeno social y cultural.

El Ministerio de Educación de Córdoba elaboró recursos pedagógicos bajo el título “El Mundial de fútbol en los jardines y escuelas”. (Foto: ME Córdoba)

El Ministerio de Educación de Córdoba elaboró recursos pedagógicos bajo el título “El Mundial de fútbol en los jardines y escuelas”, disponibles en la plataforma Currículum Córdoba. El material invita a reflexionar sobre medios de comunicación, consumos culturales, representaciones sociales y formas de participación, además de recuperar relatos e imágenes vinculadas con el fútbol.

“Esta propuesta busca transformar el interés y la pasión por el fútbol en oportunidades pedagógicas significativas, articuladas con el Currículum Córdoba y con una mirada que promueve aprendizajes integrales, participación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo”, sostuvo el ministro Horacio Ferreyra al presentar la iniciativa.

En la escuela Aletheia, en Recoleta (CABA), también subrayan las dimensiones sociales y culturales del Mundial. “La escuela no puede pensarse aislada de la cultura y de los acontecimientos que movilizan a la sociedad. Buscamos que no quede al margen de aquello que genera preguntas, emociones y conversaciones en las familias y en los niños”, dijo Laura Burzomi, directora de nivel inicial y primario.

La escuela ofrecerá la posibilidad de ver los partidos más convocantes a los estudiantes que deseen hacerlo, pero al mismo tiempo organizará propuestas alternativas para aquellos que prefieran participar de otras actividades, según informaron.

“El fútbol deja de ser únicamente un espectáculo deportivo para convertirse en una puerta de entrada hacia múltiples formas de conocimiento”, ilustró Burzomi, y señaló que el Mundial suele inspirar proyectos de investigación que nacen de las preguntas de los estudiantes y que derivan hacia temas como las migraciones, los idiomas o los símbolos nacionales.

Una oportunidad para compartir

Más allá de las actividades pedagógicas, las escuelas consultadas destacaron el valor del Mundial como una experiencia colectiva que genera espacios de encuentro y fortalece los vínculos de la comunidad escolar.

En el Colegio Tesla, de Rosario, entienden que ver los partidos de Argentina juntos en la escuela es una forma de fortalecer los vínculos y el sentido de pertenencia.

En la NEA 2000, en CABA, ya está decidido que los alumnos de primaria y secundaria puedan ver juntos los partidos de Argentina que coincidan con el horario escolar. “Es un momento muy lindo de encuentro institucional”, explicó Alejandra Salonia. La propuesta incluye la posibilidad de asistir con camisetas, banderas y elementos alusivos. Las familias que prefieran compartir esos encuentros en sus casas también podrán hacerlo, aclararon desde la institución.

En el Colegio Tesla, ubicado en el barrio Cabín 9, en el área metropolitana de Rosario, subrayan que el deporte suele ser clave para sostener las trayectorias educativas de los estudiantes. La escuela depende de la Fundación Estudiar es Mejor; su madrina es nada menos que Antonela Roccuzzo. Aunque funciona únicamente en turno mañana, las autoridades están evaluando alternativas para que los estudiantes puedan ver allí el partido contra Austria, que será a la tarde.

“Nos anticipamos a que los estudiantes van a querer compartir ese momento, porque se trata de una forma de celebrar juntos en la escuela. Queremos que puedan compartir la experiencia”, explicó la directora, Florencia Chiaramonte.

En el Colegio Madre Teresa de Virreyes, en la provincia de Buenos Aires, el Mundial inspiró un proyecto institucional denominado “Un Mundial para encontrarnos”, que busca transformar el tradicional álbum de figuritas en una experiencia comunitaria. Se trata de una institución privada gratuita, que recibe a estudiantes de sectores vulnerables, y que el año pasado fue nominada a los World’s Best School Prizes por su trabajo de “superación de la adversidad”.

El Colegio Madre Teresa, de Virreyes, transformó el tradicional álbum de figuritas en una experiencia colectiva: cada estudiante tendrá su lugar en un álbum institucional pensado para promover el sentido de comunidad.

En un contexto donde no todos los estudiantes pueden acceder al álbum oficial, la escuela decidió reemplazar la lógica individual de completar el álbum propio por la construcción compartida de un álbum institucional, que recibieron en donación junto con 150 paquetes de figuritas. Cada grado investigará distintos países participantes del torneo –su geografía, idioma, costumbres, música, comidas y futbolistas destacados– y aportará contenidos a una producción colectiva que recorrerá todas las aulas, según contaron a Infobae.

El proyecto incluye además un segundo álbum con fotografías de estudiantes, docentes y auxiliares, donde cada integrante de la comunidad educativa tendrá su propia figurita. La iniciativa culminará con un mural colaborativo, un planisferio gigante y una muestra abierta a las familias. Según explicaron, el objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia a la escuela. “Cada figurita pegada representa mucho más que una imagen: representa presencia, pertenencia y posibilidad de ser parte”, plantea la fundamentación pedagógica de la propuesta.

Para Chiaramonte, directora del Colegio Tesla, el Mundial es una ocasión para estrechar los vínculos. “Nos permitimos cierta flexibilidad para involucrar momentos que nos conectan como comunidad educativa y que nos hacen celebrar juntos. Si los estudiantes nos eligen y eligen habitar la escuela, queremos también elegir ser ese espacio donde ellos se sienten felices –sostuvo Chiaramonte–. Porque uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”.