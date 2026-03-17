Andrés Rieznik en el podcast de Ticmas: “Una vez que tenés fluidez lectora empieza un universo hermoso”

“Enseñar. El ABC de la alfabetización” es el simple y complejo título del último libro de Andrés Rieznik, quien conversó con Patricio Zunini en un nuevo episodio del podcast de la solución integral educativa Ticmas. Rieznik, quien es Doctor en Física, un divulgador y un apasionado de la alfabetización siempre destaca la importancia del modelo fónico en los inicios del aprendizaje. En esta entrevista reflexiva, con un poderoso recuerdo de Melina Furman (a quien dedica su libro publicado por Penguin Random House; Rieznik vuelve a poner en palabras la importancia de la ciencia de la lectura y los sonidos como forma de revolucionar la educación.

M-a-m-á: el sonido, lo explícito y el sistema

“Decirle A suena A, cuando decís MA, fíjate una cosa, cuando decís MA, en realidad son dos sonidos. Ese ejercicio que se llama conciencia fonológica, o sea, concientizar los fonemas que usás en el habla, es el primer paso de la alfabetización. Entonces la recomendación acá es decírselo explícitamente al niño para que vea que a cada letra le corresponde un sonido, un fonema, y viceversa, con honrosas excepciones, pero el español en ese sentido es muy transparente.”, explicó Rieznik.

Y agregó: “Entonces, el método fónico o fonético, depende, se dice de diferentes formas, tiene que ver con esa enseñanza explícita del sonido de las letras, y es algo que la Argentina en muchos lugares se dejó de hacer. Y realmente creo que es un paso esencial para alfabetizar rápidamente, sobre todo a los chicos en situaciones más vulnerables”.

Además reflexionó sobre la importancia de este método de lectura controlada: “Yo tengo dislexia, entonces siempre me involucro mucho. Vengo de charlar con muchas madres que en la ciudad de Recifes, en el norte de la provincia de Buenos Aires, implementaron un taller usando métodos fónicos para chicos que querían aprender, por fuera del horario escolar. Y me sorprendió mucho, entrevistando y charlando con las madres, la importancia que le daban a cómo los motivó a los chicos poder empezar a leer desde el principio. Porque eso también es importante. Una vez que aprendió la A y la M, ya puede leer Mamá ama.”

"Enseñar el ABC de la alfabetización", de Andrés Rieznik

Alfabetización y dislexia: grafema y fonema

“Hoy en día se habla más de las dislexias, aunque hay varios tipos de dislexia. Yo creo que tengo la más común, al parecer. Lo que ocurre es que por ejemplo el 75% de las dislexias, tienen que ver con una falla en el reconocimiento de los fonemas del habla. Cosa muy interesante, por ejemplo, es que hace pocos años descubrimos que hay genes que se correlacionan con dislexia. Y cuando vas a ver dónde se expresa ese gen, dónde se activa, es en el lóbulo temporal del cerebro, la parte que procesa sonidos.”, planteó Rieznik vinculando la importancia de alfabetizar con sonidos, la lectura y la comprensión.

E insistió en verlo como “Un rompecabezas hermoso que encaja la genética, la neurociencia, la psicología experimental, la ciencia de la educación. Cuando decimos que hay evidencia de cómo enseñar bien, no lo decimos livianamente. Son 30 años de investigación. Se me enojan en la comunidad educativa muchas veces porque yo digo que no reconocer esto es ser terraplanista.”

“Hay que enseñar de forma explícita, sistemática, gradual y hay que enseñar explícitamente los fonemas y las correspondencias con los grafemas. No hay discusión posible. Es como las vacunas, no hay discusión posible.”, destacó y aseguró que no se trata de poner un método contra otro sino de rescatar lo mejor de ambos mundos y dar una verdadera batalla intelectual.

Andrés Rieznik

Revisar la teoría: revisitar la práctica

¿Qué pasa cuando los diseños curriculares no acompañan el proceso de aprendizaje? Rieznik destacó que “En psicología experimental y ciencia de comportamiento, el estándar de oro son lo que se llaman ensayos controlados y aleatorizados. Se han acumulado decenas y decenas de artículos mostrando que los métodos fónicos, sistemáticos, progresivos y graduales funcionan mejor, sobre todo en poblaciones vulnerables entonces ya no es una cuestión de tal vez”.

Rieznik volvió a insistir con la importancia de la experiencia de Recifes, en la Provincia de Buenos Aires, y con la posibilidad de replicarla en todo el territorio de Argentina. Y destacó tres rutinas claves: “que un docente tiene que llevar al aula para acompañar la alfabetización de sus alumnos. Tratar de que logren media hora por día practicar esta cosa que es un poco repetitiva, porque lo es no hay que negarlo, pero ser conscientes y tratar de convencer con todo el amor del niño del mundo a los niños que hay que hacerlo. El segundo sería lo de seguir un manual, un método sistemático y que la escritura y la lectura se aprenden conjuntamente aunque eso ya lo saben prácticamente todos y lo hacen conjuntamente, y tal vez el tercero sería, lo de la lectura de libros infantiles con ellos en voz alta.”

Aprender a evaluar

“Tenés que medir fluidez lectora, fluidez de codificación de los sonidos y hay que leer algo así como palabras correctas por minuto y tiene que haber ciertos estándares”, planteó el especialista en alfabetización.

Y señaló: “¿Por qué evaluar a los niños? bueno, pero yo como padre, como familiar, quiero saber que más o menos están haciendo lo que hay que hacer y además es la mejor señal de que hay algún tipo de necesidad extra es cuando se traba mucho.”, Rieznik recordó además una charla que mantuvo en otro podcast sobre la importancia de entender que cuando el cerebro hace dos cosas al mismo tiempo se pierde la comprensión.

“Si vos todavía estás usando tu mente en pensar si ese sonido es la T o la D, está haciendo ese esfuerzo, no podés comprender el texto porque tu mente está concentrada en otra cosa, para poder comprender un texto tenés que hacer eso de forma automática y eso tenemos que lograr que los chicos lo hagan al inicio de todo. En la primaria entonces creo que esa decodificación fluida se logra con mucha práctica y eso te permite después la comprensión oral y entonces como que se va retroalimentando la comprensión oral con la capacidad de codificar fluidamente en tal forma que empiezas a comprender inclusive los textos más complejos que al final es comprensión y prosodia”, explicó.

“Una vez que tenés fluidez lectora empieza un universo hermoso. Primero que te introducen al mundo letrado, o sea ya todos esos libros y cosas de desarrollo dejan de ser dibujitos y pasan a ser voces que te hablan y te dicen cosas, entonces ya eso ya es maravilloso y después esto que decimos, esto es lo que podés jugar y construir y si tenés ganas de después ir a jugar al fútbol o hacer el amor, perfecto ya te alfabetizaste”, aseguró.

Por último recordó a Melina Furman quien también era una apasionada del aprendizaje y del conocimiento: “Me dolió mucho su partida. Me gusta pensar que la estamos reivindicando y que la familia también lo agradece en un punto así que sí, se la extraña”.