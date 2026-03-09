Educación

Tres de cada cuatro docentes apoyan el uso de la Inteligencia Artificial con fines educativos

A partir de una encuesta realizada a más de cuatro mil docentes universitarios y alumnos de ese nivel en Reino Unido, Estados Unidos, India, México y Arabia Saudita se pone de relieve la ambivalencia con respecto al uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje

Guardar
El 81% de los encuestados
El 81% de los encuestados --tanto docentes como estudiantes-- considera que la IA está teniendo una influencia positiva en la educación superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 95% de los encuestados -una muestra diversa de 4200 profesores y estudiantes universitarios- asegura que utiliza inteligencia artificial a nivel educativo. Pero esta aceptación tiene tantos matices como personas y roles ya que impacta en la evaluación y en la demostración de aprendizajes adquiridos.

El estudio titulado “IA en Educación Superior: Perspectivas, Adopción y Riesgos en más de 4.200 Estudiantes y Educadores” fue realizado por la británica Census Wide, a pedido de una plataforma de educación, en octubre de 2025 y cuyos resultados fueron recientemente publicados.

Entre los puntos más destacados se menciona que “el 81% de los encuestados considera que la IA está teniendo una influencia positiva en la educación superior”, aunque el 37% apróximado de estudiantes y docentes considera que la inteligencia artificial no solo impacta en la posibilidad de una evaluación honesta sino que también puede interferir en los beneficios de la interacción educativa y erosionar habilidades adquiridas producto de un nuevo aislamiento tecnológico.

El 51% de los estudiantes
El 51% de los estudiantes encuestados dice que usa la IA para investigar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de la IA

La pregunta que siempre surge es cómo la inteligencia artificial puede o no mejorar el aprendizaje y la experiencia profesional en el ámbito académico. La pregunta no es azarosa considerando que más del 90% de ese universo asegura utilizar herramientas de IA para diversas tareas.

De acuerdo a este relevamiento, al menos el 47% de los encuestados destacan que la posibilidad de un aprendizaje autónomo es uno de los principales beneficios. El uso de inteligencia artificial generativa les permite ahondar en ciertos tópicos o explicar y simplificar conceptos sin la necesidad de utilizar material extra o la intervención de un tutor.

En segundo lugar respecto a los beneficios se ubicó el incremento de la productividad y la eficiencia (41%) seguido del apoyo educativo (41%) y por último un feedback en tiempo real (36%).

Los mayores desafíos son: el
Los mayores desafíos son: el plagio, la evaluación y el aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos y criterios

Mientras el 51% de los estudiantes encuestados indicó que usa la IA para investigar; entre las otras tareas se destaca que el 49% la utiliza para redactar -desde mails hasta papers- , seguido por manejo del tiempo y autoevaluación (44%).

En el caso de los docentes se plantean algunas diferencias. Un 34% aseguró utilizarla para crear tareas para sus estudiantes al igual que la planificación de clases y tutoriales.

En menor medida se posicionan tareas como revisión de la asistencia, y evaluación de exámenes y/ o tareas (aunque alcanza hasta un 30% de uso para estas últimas actividades, claves en el proceso de aprendizaje).

Los encuestados coinciden en la
Los encuestados coinciden en la importancia de establecer lineamientos éticos y de trabajo institucional con respecto a la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grandes temas: hacer trampa y perder “humanidad”

Resulta llamativo que tanto el temor al plagio o a no ser evaluado correctamente se equipara (37%) con el miedo a que la inteligencia artificial limite la interacción humana; siempre clave -hasta ahora- para la educación académica.

Además se plantea que este “aislamiento” frente a la IA puede acarrear futuros cambios en habilidades adquiridas como comunicación, interacción social o habilidades de pensamiento crítico y empatía.

En cuanto al plagio o falta de uso criterioso de la IA, el 24% de los estudiantes admitió haber entregado tareas sin un doble chequeo con respecto a lo que les ofreció la herramienta utilizada. Aunque llamativamente son los estudiantes los que suelen mostrarse más preocupados con respecto a ser considerados “tramposos” al no tener siempre clara la forma correcta o habilitada de uso de IA en su proceso de aprendizaje.

Si bien el 71% de los encuestados cree que efectivamente el uso ético de la IA en la educación superior puede crear un nuevo paradigma para el aprendizaje, la tensión con respecto a qué y cómo se evalúa en este presente abre diversas dimensiones y debates.

Otro de los temas que también generó incertidumbre, es el que respecta a la privacidad de la información volcada en la IA generativa no solo en términos de integridad; sino también de reserva académica en cuanto a investigaciones en curso y/o planificación de exámenes y respuestas.

Los encuestados coinciden en la importancia de establecer lineamientos éticos y de trabajo institucional con respecto a la IA lo que permite menor ambivalencias y “pisar sobre terreno más seguro” rompiendo con el fantasma de la acusación de un mal uso de la herramienta.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialEducación

Últimas Noticias

Qué tienen que saber las escuelas, universidades y empresas al dar el salto a la inteligencia artificial

Jaime Moreno lleva años ayudando a que instituciones y organizaciones adopten correctamente el uso de la IA. Su diagnóstico: el problema no es la tecnología, sino la falta de criterio para usarla

Qué tienen que saber las

Cada vez más provincias limitan el uso de celulares en la escuela y ponen el foco en el rol de las familias

Siete jurisdicciones ya implementaron restricciones; esta semana CABA amplió la prohibición a secundaria. Algunas avanzaron con resoluciones de los ministerios o por medio de leyes; en otras, el tema depende de cada escuela. Las iniciativas recientes buscan generar acuerdos entre las familias

Cada vez más provincias limitan

Histórico: dos mujeres asumieron por primera vez el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral

Las académicas Laura Tarabella y Liliana Dillon fueron electas como máximas autoridades de la Universidad del Litoral. “Reafirmamos el valor estratégico de la educación superior pública, gratuita y de calidad”, puntualizaron

Histórico: dos mujeres asumieron por

La científica argentina que busca llevar quinoa al espacio: “Estudiar ciencias es participar en la construcción del futuro”

Pamela Such Stelzer, científica egresada de la Universidad de Tucumán, habló con Ticmas sobre la línea experimental que une agricultura, biotecnología y astrofísica en una sola cápsula

La científica argentina que busca

Mujeres más formadas, pero con menor liderazgo: cuando el CV no alcanza para romper el techo de cristal

El 76% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico tiene estudios universitarios o de posgrado, frente al 54% de los hombres. Una diferencia de 22 puntos que no se traduce en igualdad de participación y salarial

Mujeres más formadas, pero con
DEPORTES
La gambeta de la joya

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

Golpes, patadas voladoras e intervención policial: la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro y los argentinos involucrados

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

La nueva obra de Hervé

La nueva obra de Hervé Le Tellier desafía la memoria sobre la Resistencia y el fascismo en Francia

La belleza de la semana: los cuadros incompletos

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Lula da Silva anunció que impulsará la prohibición de casinos digitales en Brasil para frenar la adicción a las apuestas

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní