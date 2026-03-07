Educación

Histórico: dos mujeres asumieron por primera vez el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral

Las académicas Laura Tarabella y Liliana Dillon fueron electas como máximas autoridades de la Universidad del Litoral. “Reafirmamos el valor estratégico de la educación superior pública, gratuita y de calidad”, puntualizaron

Guardar

El discurso de la nueva rectora de la UNL, Laura Tarabella

Entre los aplausos y la presencia de académicos, dos mujeres se subieron al escenario para asumir la conducción de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En un hito histórico en más de cien años de vida de esa casa de estudios de Santa Fe, Laura Tarabella y Liliana Dillon rompieron el “techo de cristal” y se convirtieron ayer en la primera dupla femenina al frente de esa universidad pública.

Desde el atril, la novel rectora Tarabella no esquivó el significado del momento: “Por primera vez en 106 años de historia de nuestra universidad quienes asumen este liderazgo son dos mujeres, lo que da cuenta que la UNL siempre se ha caracterizado por generar rupturas, porque está en su origen y se permite romper con estereotipos culturales”.

Tarabella y Liliana Dillón asumieron este viernes como rectora y vicerrectora, respectivamente, cargo que desempeñarán hasta 2030. Las eligieron en la Asamblea Universitaria del 11 de diciembre de 2025 para suceder a Enrique Mammarella, quien dejó el cargo después de ocho años frente al rectorado.

Este hito fue definido por Tarabella como “el corolario de un camino recorrido por muchas mujeres en la docencia, investigación y gestión”, una descripción que ambas destacaron durante el acto de asunción.

Durante la ceremonia, la rectora expuso su preocupación por el impacto del ajuste en educación superior. Calificaron el presente como “incierto”. “Es manifiesta la falta de interés de un gobierno nacional por proveer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de las instituciones, como lo es también el desconocimiento de la necesidad de recomposición del salario de los trabajadores de las Universidades Públicas”, dijo, de manera directa. Según definieron, la nueva conducción asume en una “realidad nacional signada por la incertidumbre y la poca vocación al diálogo”.

La elección de las dos
La elección de las dos mujeres, durante la última asamblea universitaria

“Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos y energías para que se garantice un financiamiento acorde al sostenimiento de nuestras instituciones educativas”, reclamó Tarabella ante los presentes. Pero también clamó por la convivencia. “Es fundamental el diálogo, la escucha y la no agresión como pilares de la convivencia democrática”, afirmó. En un escenario social y político que caracterizó como complejo, planteó la necesidad de recuperar los “tonos acordados” y la “escucha empática para intervenir en la complejidad de las instituciones educativas”.

Los antecedentes de Tarabella y Dillon

Laura Tarabella, nacida en San Vicente —departamento Castellanos, provincia de Santa Fe—, es profesora de geografía y desarrolló su carrera en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL, involucrándose desde su etapa estudiantil como consejera y dirigente del centro de estudiantes por Franja Morada en 1996. Tras su graduación fue elegida consejera docente y, posteriormente, decana de la FHUC, cargo que ocupó desde 2018 y para el que fue reelecta en 2022.

En la estructura universitaria, Tarabella se desempeñó como directora de Enseñanza de Grado y secretaria académica durante los períodos 2016-2017, con participación activa en políticas de educación superior y gestión académica.

La vicerrectora Liliana Dillon es contadora pública nacional y magíster en docencia universitaria por la UNL. Doctoranda en la Universidad de Almería, España, y con formación de posgrado en desarrollo local, economía social y otras ramas, Dillón ejerce la docencia desde 1992.

Laura Tarabella se convirtió este
Laura Tarabella se convirtió este viernes en la primera mujer en asumir la conducción de la Universidad del Litoral. Será acompañada por Liliana Dillon como vicerrectora

La especialización de Dillon abarca economía, ciencias de la educación y responsabilidad social, campos en los que ha producido publicaciones, proyectos de investigación y dirigido trabajos de estudiantes y pasantes.

El acto de asunción contó con la presencia de autoridades universitarias, gremiales y políticas, entre las que se encontraban el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa; ex rectores de la UNL y de otras casas de estudios, decanos y decanas de las distintas facultades, representantes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, además de intendentes y funcionarios de la provincia de Santa Fe.

En su discurso, Tarabella intervino con una arenga enfática sobre lo que le depara a su gestión. “No son tiempos sencillos, pero somos la Universidad Nacional del Litoral. 106 años de historia y trayectoria nos avalan y respaldan. Podremos, sabremos avanzar y prosperar. A ello nos abocaremos para profundizar el reformismo como práctica”, exhortó.

Temas Relacionados

Universidad Nacional del LitoralSanta FeLiderazgo FemeninoFinanciamiento UniversitarioUniversidad públicaÚltimas noticiasLaura TarabellaLiliana Dillon

Últimas Noticias

La científica argentina que busca llevar quinoa al espacio: “Estudiar ciencias es participar en la construcción del futuro”

Pamela Such Stelzer, científica egresada de la Universidad de Tucumán, habló con Ticmas sobre la línea experimental que une agricultura, biotecnología y astrofísica en una sola cápsula

La científica argentina que busca

Mujeres más formadas, pero con menor liderazgo: cuando el CV no alcanza para romper el techo de cristal

El 76% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico tiene estudios universitarios o de posgrado, frente al 54% de los hombres. Una diferencia de 22 puntos que no se traduce en igualdad de participación y salarial

Mujeres más formadas, pero con

Gobierno relanza ‘Quiero ser, quiero saber’ en colegios públicos y anuncia nuevos métodos de calificación y beneficios para estudiantes

Las nuevas funcionalidades facilitan la aplicación de exámenes de manera online u offline, y ofrecen herramientas de análisis de resultados, lo que permite a colegios ajustar estrategias educativas

Gobierno relanza ‘Quiero ser, quiero

CABA avanza con la prohibición del celular en la escuela: ya no se podrá usar en la secundaria

La medida profundiza las restricciones que rigen desde 2024 para la primaria y el nivel inicial. Ni alumnos ni docentes podrán tener sus teléfonos durante las horas de clase. Desde la cartera educativa porteña enfatizaron que habrá educación digital con los dispositivos de las escuelas

CABA avanza con la prohibición

¿La Generación Z es “menos inteligente”? Qué dice el análisis del Tec de Monterrey

Los nacidos entre 1997 y 2010 rindieron peor que la generación anterior en pruebas cognitivas.

¿La Generación Z es “menos
DEPORTES
Con goles de Lionel Messi

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

Garnacho fue clave con un gol que cambió el partido en la dramática clasificación del Chelsea ante Wrexham por la FA Cup

TELESHOW
Las vacaciones de Sofía Gonet

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

El emotivo álbum de fotos de Lizardo Ponce para despedir a su abuela: “Gracias por tu amor incondicional”

INFOBAE AMÉRICA

¿Se puede cultivar vida en

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z