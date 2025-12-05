Educación

El fútbol, el lenguaje universal que permite enseñar robótica y tecnología

Joaquín Wolf, líder del proyecto maker de Ticmas, habla de la propuesta que llevaron a la FIL de Guadalajara, donde, con robots futbolistas, acercan el pensamiento STEAM a niños y jóvenes

Guardar
Joaquín Wolf, líder del proyecto
Joaquín Wolf, líder del proyecto maker de Ticmas

Guadalajara, México — En el espacio de FIL Niños de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un grupo de chicos rodea una pequeña cancha de futbol. Miran a un robot que se planta frente al arco, ajusta el ángulo y patea. ¡Gol! Hay gritos, abrazos, festejos. Ahora es el turno del otro equipo. Los chicos miran, predicen movimientos, corrigen trayectorias. El robot patea y… En apenas cinco minutos pasan del juego a la pregunta: ¿cómo funciona esto?

Joaquín Wolf, responsable del programa Mundo Maker de Ticmas, está acostumbrado a esa transición. Su proyecto participa en la 39° edición de la FIL y las actividades con robots futbolistas se han convertido en uno de los grandes llamadores del sector. En esta entrevista, Wolf habla del enfoque STEAM que sostiene estas experiencias y sobre cómo la tecnología puede dejar de ser algo ajeno para convertirse en una herramienta al alcance de todos.

Una cancha de fútbol dominada
Una cancha de fútbol dominada por robots

¿Cómo es la propuesta maker de Ticmas?

—Nuestro “Mundo Maker” es una propuesta educativa que integra pensamiento computacional, robótica, programación, electrónica y cultura maker. Cada experiencia está diseñada para despertar la curiosidad, potenciar la creatividad y desarrollar competencias del siglo XXI a través del aprendizaje activo y práctico.

¿Cómo son las actividades que trajeron?

—Presentamos dos actividades que son un verdadero imán para los chicos: un tiro penal con robot y un sector de ataque y defensa donde dos robots se enfrentan. Son experiencias rápidas, divertidas y muy visuales, pero que tienen una intención fuerte: que los chicos entiendan qué es un robot, cómo funciona y por qué la tecnología está tan presente en sus vidas. Entonces en pocos minutos les mostramos que un robot tiene tres partes fundamentales: sensores, un “cerebro” que procesa la información y actuadores que generan el movimiento. Cuando lo entienden, algo se enciende. Dejan de ver al robot como un juguete y empiezan a verlo como un sistema. Esa comprensión básica es una puerta de entrada al universo STEAM.

¿Por qué enfocar las actividades en el fútbol?

—Porque es un lenguaje universal para ellos y porque estamos entrando en vísperas de mundial. El fútbol ya está atravesado por la tecnología: drones que filman desde arriba, cámaras automáticas que siguen la pelota, algoritmos que analizan jugadas, robots que transportan equipamiento. Cuando lo llevamos a ese terreno, entienden enseguida por qué la robótica no es algo del futuro, sino del presente.

¿Qué observas en la interacción de los chicos con los robots?

—Lo que más me sorprende es cómo pasan del juego al pensamiento científico sin darse cuenta. Antes de mover el robot ya están prediciendo qué va a pasar, ajustando variables, corrigiendo errores. Es pura metodología STEAM: ensayo-error, razonamiento, creatividad, toma de decisiones. Y lo viven con una naturalidad absoluta.

El fútbol como un vehículo
El fútbol como un vehículo desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad

¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir con Mundo Maker?

—La tecnología no es algo lejano ni inaccesible. Que cualquier niño o niña puede programar, inventar, experimentar. Las experiencias maker no buscan que todos sean ingenieros, sino que todos tengan la oportunidad de desarrollar pensamiento crítico y creatividad. Ese es el verdadero valor de STEAM: formar mentes curiosas que se animen a crear.

¿Cómo funciona Mundo Maker más allá de estas actividades puntuales?

—A través de Mundo Maker, Ticmas brinda las herramientas, los contenidos y el acompañamiento necesarios para implementar un aprendizaje activo, creativo y práctico en las escuelas. Desde las primeras experiencias de exploración hasta proyectos avanzados de robótica, electrónica y programación. Los estudiantes diseñan, crean y experimentan, desarrollando competencias STEAM que los preparan para comprender el mundo y transformarlo con sus propias ideas. Trabajamos con diferentes niveles: exploración, juego y curiosidad para los más pequeños, que descubren el mundo STEAM a través de propuestas lúdicas y experimentales. Para niveles intermedios, propuestas interdisciplinarias y maker que promueven la creatividad, el pensamiento computacional y la resolución de problemas. Y para los más avanzados, experiencias de robótica educativa, programación y electrónica que integran la teoría con la práctica a través de proyectos donde los estudiantes aplican la tecnología para resolver problemas reales.

Temas Relacionados

TicmasMundo MakerFil Guadalajara

Últimas Noticias

Ticmas presenta “A leer en vivo” en la FIL de Guadalajara: “El desafío no es cuánto leemos, sino cómo leemos”

Irma Ibarra, especialista en contenido educativo, reflexiona sobre el futuro de la lectura, la inteligencia artificial y el programa “A leer en vivo” en la 39° edición de la feria del libro más grande del mundo

Ticmas presenta “A leer en

Impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” para abordar la crisis de alfabetización en América Latina

Más de 50 representantes de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales participarán en un encuentro virtual para fortalecer la alfabetización y promover estrategias que mejoren los niveles de lectura en la región. El evento comienza el martes 9 y puede seguirse vía YouTube

Impulsan un “movimiento por la

Los jóvenes mantienen vivo el hábito de la lectura en México

Un reciente informe público se destaca que el grupo de entre 12 y 24 años es el que más asentado tiene el hábito de leer en el país azteca. Además, la lectura digital también tiene gran presencia ya una de cada tres personas asegura leer en ese formato

Los jóvenes mantienen vivo el

El informe de la OCDE que pone el foco en la sinergia entre los graduados universitarios y el mercado de trabajo

Un exhaustivo análisis de los sistemas de enseñanza en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presenta un detallado informe que invita a reflexionar acerca de la inversión en educación

El informe de la OCDE

Escuelas técnicas de CABA se preparan para competir en el “mundial de los oficios” en Shanghái

Más de 30 instituciones educativas de la ciudad participarán en un programa de entrenamiento intensivo con el objetivo de representar a la Argentina en WorldSkills 2026, una competencia global de habilidades técnicas que reunirá a 1.500 jóvenes de todo el mundo en China

Escuelas técnicas de CABA se
DEPORTES
La joya de la Selección

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

TELESHOW
La historia de superación de

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio