El Ministerio de Educación de la Ciudad premió tres cortos de estudiantes que promueven el uso responsable de dispositivos digitales

Los ganadores del premio del Ministerio de Educación de la ciudad en el Festival Hacelo Corto

La última edición del Festival Hacelo Corto incorporó un premio especial impulsado por el Ministerio de Educación porteño con el objeto de generar conciencia sobre el impacto de las pantallas en la vida cotidiana. Estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires presentaron más de 150 cortometrajes que reflexionaron sobre la relación con los dispositivos digitales.

La ceremonia de premiación se realizó en la Usina del Arte, con la presencia de la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y los tres primeros puestos recibieron cámaras profesionales Canon EOS 250D, mientras que otros tres finalistas obtuvieron reconocimientos especiales.

“La profundidad en cada uno de los cortos presentados estuvo a la vista”, dijo Mercedes Miguel. “La forma creativa de invitarnos a reflexionar sobre una problemática tan importante como es el uso excesivo de pantallas me genera mucho orgullo. Este encuentro nos llenó de alegría el corazón y nos conectó con nuestra parte más linda y más humana, entendiendo que la vida no pasa por el celular, sino por nuestros vínculos y por vivir la vida todos los días”, siguió la ministra, y agregó: “Lo más lindo está en nuestra humanidad, volver a la risa, a la carcajada, a los olores, a la música, al juego. Necesitábamos recuperar esos valores. Celebro que hayamos podido dar la libertad de crear y de contarnos estas historias”.

El primer premio fue para “Jaque al celu”, de la Escuela N.° 2 D.E. 11 Maximio Sabá Victoria, que muestra El cortometraje muestra cómo un grupo de chicos en un recreo eligen dejar el teléfono y jugar al ajedrez. “No todo son pantallas, te podés relacionar con los otros mediante un juego”, reflexionaron las estudiantes Eluney Alma Aranda y Martina Rozzatti.

El segundo lugar fue para “Prótesis”, del Instituto Evangélico Americano, que plantea un mundo donde el celular parece una extensión del cuerpo humano. Los estudiantes Ariela Bardi, Santiago Severo y Renzo Brizuela señalaron la necesidad de encontrar un equilibrio: “Hay muchos chicos que están absorbidos y les cuesta salir”.

“Restablecer contacto”, de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Manuel Belgrano, obtuvo el tercer puesto. Cuenta la historia de Mica, quien pierde su celular y cree haber perdido también su memoria. “Está bueno la idea de bajar un poco el uso del celular, de volver a conectar personalmente”, comentaron Guillermina Genoud y Macarena Ávila.

Hacelo Corto es un proyecto del programa Medios en la Escuela que desde hace más de dos décadas promueve la integración de los medios en el ámbito educativo. Es reconocido como el festival de cortometrajes más importante de Latinoamérica realizado por niños y jóvenes.