El valioso foro educativo de Fundación Barco que busca solucionar el problema de la deserción escolar

Alfonso Otoya Mejía, director general de la Fundación Barco, en un evento con estudiantes y docentes

La cifra es alarmante y llama a la acción. “Se calcula que cerca del 45% de los estudiantes que inician grado 1° no llegan a grado 11° de acuerdo con el Observatorio de Realidades Educativas – ORE del ICESI. Y es que abandonar la escuela tiene consecuencias para toda la vida, no terminar el colegio puede reducir los ingresos de por vida hasta en un 30%”, señalan desde la Fundación Barco, en Colombia.

Por ello, la organización independiente que trabaja a partir de los ejes de equidad y desarrollo social en América Latina -en alianza con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes- convoca este próximo 22 de octubre a un debate que debe darse para lograr que más niños y niñas continúen en las escuelas; en especial en el tránsito de la educación secundaria a la educación media (grados décimo y undécimo)

El evento, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá, será con entrada libre previa inscripción y contará con transmisión en vivo en las redes sociales de Fundación Barco.

La Fundación Barco promueve la transformación educativa

Una voz que crece año a año

Por quinto año consecutivo, la Fundación Barco vuelve a poner en foco las urgencias educativas de Colombia para conectar a especialistas con la agenda pública.

En 2021 el foco estuvo puesto en pandemia y aprendizaje, en 2022 en la importancia de trabajar en la infraestructura escolar, en 2023 en el cambio climático y en 2024 en la revisión de la evaluación educativa; alcanzando a lo largo de estos años a más de un millón de personas interesadas en compartir experiencias y generar una transformación.

Este año, el foro estará enfocado en lograr que las aulas estén llenas, no solo en términos de presente sino también de futuro. “Cada estudiante que abandona el colegio representa un proyecto de vida interrumpido, una inversión pública perdida y un golpe al desarrollo del país. Queremos que este Foro de Educación sea un espacio para escuchar a los estudiantes y para construir, con todos los actores del sistema educativo acciones que de verdad presenten soluciones a las múltiples causas de la deserción”, aseguró Alfonso Otoya Mejía, director general de la Fundación Barco.

Este fenómeno de abandono es multifactor ya que “la pobreza, el trabajo infantil, el embarazo temprano, la violencia o la falta de acompañamiento, entre otros, inciden en que miles de jóvenes abandonen el colegio cada año".

Desde la Fundación además destacan que: “Por otra parte, las brechas entre los territorios son amplias: mientras en ciudades como Bogotá el 64% de los jóvenes logran culminar el bachillerato a tiempo, en departamentos como Vaupés, Vichada o Guainía la cifra no supera el 14%.”

El programa del Foro de este año de Educación de la Fundación Barco

Invitados nacionales e internacionales

El Foro de Educación 2025 contará con la participación de invitados como Elaine Allensworth, directora ejecutiva del Consortium on School Research de la Universidad de Chicago, y Robert Balfanz, profesor distinguido de la Universidad Johns Hopkins y director de Everyone Graduates Center.

Además participará Joaquín Walker, funcionario del Ministerio de Educación de Chile y exdirector de Elige Educar, quien reflexionará sobre si es posible recuperar a los que ya abandonaron el sistema escolar; uno de los grandes desafíos a la hora de accionar.

Entre las voces locales se destacan Juliana Ruiz, del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi; Mónica Ramírez, de Innova Schools Colombia; la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa Rural Andes San Bernardo.

Además los estudiantes que forman parte de los programas de Fundación Barco también podrán compartir “sus vivencias, retos y emociones alrededor de la permanencia escolar”.

La Fundación Barco tiene como visión posicionarse para 2033 como “un actor transformador en América Latina a través de su trabajo con comunidades para hacerlas más prósperas y equitativas.”